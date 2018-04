Rambox hilft beim Messenger-Chaos – Alles auf dem PC unter einem Dach

Vielen Smartphone-Nutzern geht das Gefummel am kleinen Handy-Display mithingewaltig auf die Nerven und sie wünschen sich die gute alte PC-Tastatur zurück. Hier kann geholfen werden: Die PC-App „Rambox“ ist in der Lage, zahllose Messenger- Dienste unter einer Oberfläche zu vereinen und diese am PC nutzbar zu machen. Wir zeigen anhand von WhatsApp, wie das geht. Installieren Sie Rambox zunächst auf Ihren PC. Diese App ist für Windows, Mac und Linux verfügbar.

Alles auf Deutsch?

Die Software wurde bereits über weite Strecken (aber leider noch nicht vollständig) lokalisiert. Wenn Sie dennoch die App weitgehend in Deutsch haben möchten, klicken Sie zunächst im Menü „File“ den Eintrag „Preferences“ an. Im folgenden Dialogfenster können Sie dann oben die Sprache ändern. Abschließend muss Rambox neu gestartet werden, damit die Änderungen wirksam werden.

WhatsApp einrichten

Navigieren Sie sich auf der linken Seite durch die Auswahl der unterstützten Messaging-Dienste, bis Sie WhatsApp finden (Tipp: Die Einträge sind in alphabetischer Reihenfolge angeordnet). Klicken Sie da drauf.

Optionen

Nun erscheint ein kleines Dialogfenster mit erweiterten Optionen. Die Voreinstellungen belassen wir zunächst, ändern eventuell aber den Namen.

WhatsApp Web

Es erscheint nun in Rambox ein QR-Code. Öffnen Sie nun WhatsApp auf dem Smartphone und wählen Sie über das Menü den Eintrag „WhatsApp Web“ aus. Scannen Sie anschließend diesen QR-Code ein. Kurz darauf sollte WhatsApp vollständig eingerichtet sein.

Es geht noch mehr

Wenn Sie mehrere WhatsApp-Accounts haben (etwa bei mehreren Handys oder bei einem DualSim-Gerät), können Sie auch die anderen Accounts parallel in Rambox anmelden. Das funktioniert im Übrigen auch mit WhatsApp Business.

Andere Dienste

Anschließend können Sie beliebig viele weitere Dienste einrichten. Das Anmelde-Procedere entspricht hiernach grundsätzlich dem des jeweiligen Dienstes, sodass wir nicht individuell auf jeden Dienst eingehen können. Jeder einzelne eingerichtete Dienst wird oben im Programmfenster in einem Tab angezeigt.

Hier downloaden: bit.ly/am_rambox