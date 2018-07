Storyboard – Videos im Comic-Stil herstellen Florian Meingast

Eine App, die Ihre Videos in einen Comic-Strip verwandelt – diese Idee klingt für manche von Ihnen vielleicht etwas utopisch. Die Programmierer von „Research at Google“ haben mit Storyboard aber genau ein solches Programm entwickelt.

Einfacher geht‘s eigentlich fast nicht mehr. Nachdem Sie die App für Android-Geräte gestartet haben, tippen Sie auf die drei untereinander angeordneten Linien im linken, oberen Teil des Smartphone-Bildschirms.

Nun können Sie ein Video aus einem der aufgelisteten Quellordner in das kostenlose Programm laden. Ja nach Größe und Qualität des ausgewählten Videos vergeht nun etwas Zeit, bis Storyboard Ausschnitte der Aufnahme ausgewählt und in Form gebracht hat. Nachdem die App aus Ihrem Video einen Comic gemacht hat, steht es Ihnen frei, ein anderes Design zu wählen. Dafür reicht eine Wischbewegung vom oberen Bildschirmrand aus nach unten.

Nachdem Sie eine ansprechende Aufmachung gefunden haben, können Sie den Comic-Strip in Ihrer persönlichen Smartphone-Galerie speichern.

Hier geht’s zur App!