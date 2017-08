Tipp: Diese Dienste mit kÃ¼nstlicher Intelligenz fÃ¼rs Smartphone sollten Sie kennen!

Das Smartphone erleichtert unser Leben und wird es in Zukunft noch intensiver tun. Wir erledigen damit heute sämtliche Aufgaben in Sekundenschnelle und greifen unterwegs auf Unmengen an Daten und Informationen zu. Statistisch gesehen gehen schon jetzt 81% der 62 Millionen Internetznutzer per Smartphone oder Handy ins Internet, gab das Statistische Bundesamt Ende 2016 bekannt – Tendenz steigend. Den Nutzern werden die Lesbarkeit und der Zugriff auf Informationen durch das responsive Webdesign erleichtert, mehr Informationen zu mobilen Webseiten gibt es hier. Sprachsteuerungssoftwares machen uns das Bedienen noch leichter. Mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) wird sich diese Entwicklung in den nächsten Jahren verstärken. Wir geben eine Übersicht, in welchen Diensten KI auf dem Smartphone bisher genutzt wird und wie wir uns das Leben dadurch erleichtern können.

Siri

Die Software wurde im Oktober 2011 von Apple mit der Produktpräsentation des iPhone 4s vorgestellt. Seither verarbeitet Siri Anfragen und Befehle von Nutzern per Sprachsteuerung und dient damit als persönlicher Assistent. Die Software liefert passende Antworten auf Fragen und führt Kommandos aus, die bis dato nur manuell vorgenommen werden konnte – etwa einen Kontakt anrufen, einen Termin in den Kalender eintragen, eine SMS schreiben, eine Nachricht öffnen und vorlesen, Entfernungen zwischen Orten berechnen, die Wettervorhersage abrufen und in Lexika recherchieren. Alles auf Zuruf. Die berührungslose Bedienung ist dabei essenziell und ermöglicht dem Nutzer einen besonderen Komfort.

Google Assistant

Auch Google ist auf dem Markt der sprachgesteuerten Assistenten mit Google Now seit 2012 aktiv. Seit 2016 ersetzt Google Assistant seinen Vorläufer Google Now und bietet eine Konkurrenz zu Apples Siri. Die Software kann per Zuruf Termine anzeigen, Entfernungen zwischen Orten berechnen, umliegende Geschäfte oder Dienstleistungen ausfindig machen, eine Reservierung im Restaurant tätigen und die Nachrichten vorlesen, um nur einige Beispiele zu nennen. Diese funktionieren bislang jedoch noch nicht alle in Deutschland. Seit dem 8. August ist die Software Google Assistant in Google Home, einer vergleichbaren Dose wie Amazons Echo, auch hierzulande erhältlich. Diese soll zusätzlich im privaten Haushalt für Komfort sorgen und unter anderem Geräte per Sprachsteuerung bedienen. Allerdings sind auch hier noch nicht alle Features für unseren Markt freigeschaltet.

Alexa

Amazons Beitrag zu sprachgesteuerter Software, die künstliche Intelligenz nutzt, heißt Alexa. Sie ist seit Oktober 2016 auf dem deutschen Markt erhältlich. Seit der Integration der Software in die Amazone Shopping-App ermöglicht sie per Wort gesteuerte Einkäufe. So lässt sich auch die Bestellliste einsehen, Musik starten, Kalendereinträge öffnen, der Verkehr kontrollieren und beliebige Fragen stellen, für die Alexa auch bei Drittanbietern nach Antworten suchen kann. Beispielsweise kann die sprachgesteuerte Software so auf mytaxi zugreifen und auf Zuruf ein Taxi bestellen. Anders als Siri oder Google Assistant funktioniert Alexa jedoch auf dem Smartphone nur bei Benutzung der Shopping-App und kann so nicht komplett berührungslos bedient werden. Mit dem Echo Dot gibt es auch für Alexa eine Home Anwendung, die Smart Home-Geräte steuern kann.

Cortana

Microsoft bietet seinen Kunden eine Assistentin namens Cortana, die nach der virtuellen Spieler Assistentin in der beliebten „Halo“-Spielserie für Microsofts Konsole Xbox benannt ist. Ähnlich wie Siri funktioniert diese auf Zuruf von „Hey Cortana“ und übt Aufgaben aus wie E-Mails und SMS senden, Erinnerungen erstellen und daran erinnern, Pakete oder Flüge nachverfolgen und kann ebenso per Sprachsteuerung beliebige Apps öffnen. Auch sie wird wie die anderen Systeme bei der Anwendung dank künstlicher Intelligenz immer schlauer und speichert Informationen über den Nutzer in einem virtuellen Notizbuch. So kann Cortana bei Anrufen von Freunden eine Erinnerung melden, die der Nutzer zuvor verbal eingegeben hat. So gewährleistet Microsoft eine leichte Bedienung. Obwohl Cortana in Deutschland schon seit 2014 als Vorabversion genutzt wird, bietet sie immer noch nicht alle Features auf dem deutschen Markt und kommt so bislang hier noch nicht zu Höchstleistungen.