Verlorenes Smartphone wiederfinden

Wenn Sie Ihr Smartphone verlegt und noch dazu auf lautlos gestellt haben, wird es besonders schwierig es wiederzufinden. Mit diesen einfachen Schritten können Sie Ihr Android-Smartphone orten.

1 Smartphone-Ortung aktivieren

Um den genauen Standort des Geräts zu ermitteln, muss nicht nur die Standortermittlung aktiviert sein, sondern das Smartphone auch mit einem WLAN- oder mobilen Datennetz verbunden sein. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, geben Sie den Begriff „Wo ist mein Smartphone?“ in der Google-­Suchleiste Ihres PC-Browsers ein und loggen sich in Ihren Google-Account ein. Nach ein paar Sekunden wird Ihnen via Google Maps der genaue Standort Ihres Smartphones angezeigt.

2 Klingeln lassen

Wurde das Smartphone erfolgreich geortet, können Sie es nun beispielsweise fünf Minuten lang klingeln lassen. Selbst wenn sich das Gerät im „Lautlos“-Modus befindet, wird es nach einem Klick auf den entsprechenden Button klingeln.

3 Daten sichern & löschen

Sollten Sie das Smartphone nach dem Klingeln dennoch nicht auffinden, können Sie durch einen Klick auf „Sichern & Löschen aktivieren“ ein Backup sämtlicher gespeicherten Daten veranlassen. Anschließend werden die Daten von Ihrem Smartphone gelöscht.