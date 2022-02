5 Fehler, die AnfÃ¤nger beim Investieren in KryptowÃ¤hrungen oft machen und wie man sie vermeidet

5 Fehler, die Anfänger beim Investieren in Kryptowährungen oft machen und wie man sie vermeidet Redaktion

In letzter Zeit gab es eine wahre Flut von Nachrichten über Kryptowährungen. Dies hat zu einem größeren Investitionsvolumen in diese Art von Vermögenswerten geführt, das in einigen Fällen von Personen getätigt wurde, die nur über geringe Kenntnisse über dieses Thema verfügen. Dabei werden in der Regel Fehler gemacht, die finanziellen Schaden anrichten können. Daher lohnt es sich, darauf zu achten, welche Fehler bei Investitionen in diese digitalen Token am häufigsten gemacht werden und welche Lösungen dafür am besten geeignet sind.

Investieren in etwas, das man nicht versteht

Schon Warren Buffet sagte: „Man muss in das investieren, was man versteht und wovon man das richtige Wissen hat.“ Niemand sollte in Produkte oder Vermögenswerte investieren, die er nicht versteht oder deren Risiken ihm nicht bewusst sind.

Wie man das Problem löst? Studieren, recherchieren und sich informieren sowie sich nicht von den Meinungen Dritter mitreißen lassen, sondern sich eine eigene Meinung bilden. Hat man zu wenig Zeit, um sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, dann könnte man sich das Leben leichter machen, indem ein Händler eine automatisierte Software wie beispielsweise Bitcoin code nutzt. Wenn man weiß, wohin das Geld fließen soll, kennt man auch die damit verbundenen Risiken und setzt daher nur Geld ein, das nicht benötigt wird und dessen Verlust man sich leisten kann, ohne seine finanzielle Situation zu beeinträchtigen.

Der Gedanke, in kurzer Zeit reich zu werden

Ein weiterer weit verbreiteter Irrtum ist der Glaube, dass man schnell zu Geld kommen wird. Vielmehr sollten Kryptowährungen als langfristige Investition betrachtet werden, da es sich um eine neue Technologie handelt, die bis zu einer größeren Akzeptanz weiterhin unter Volatilität leiden wird.

Die Lösung, laut den Experten, besteht darin, einen kühlen Kopf zu bewahren und zu erkennen, dass die Welt der Investitionen nicht wie Sportwetten oder das Casino funktioniert.

Sich von Emotionen mitreißen lassen

Der emotionale Faktor spielt, wie bei allen Investitionen, eine grundlegende Rolle und ist einer der Hauptfehler, der von Anfängern begangen wird. Käufe und Verkäufe aufgrund von Schlagzeilen oder Sensationsmeldungen, die oft Fehlinformationen enthalten oder nicht der Realität entsprechen, sind keine Seltenheit. Wenn neue Anleger in eine Kryptowährung investieren, spielen oft Emotionen eine Rolle, und es fällt ihnen ebenso schwer, Verluste zu akzeptieren wie Gewinne zu liquidieren. Eine emotionale Bindung an eine Investition, deren Ziel die Erzielung von Gewinnen ist, schadet daher einer angemessenen Entscheidungsfindung erheblich.

Wie kann das Problem gelöst werden? Emotionale Faktoren können korrigiert werden, indem sowohl Verkaufs- als auch Kaufziele festgelegt werden, wobei ein bestimmter Prozentsatz der Anlage liquidiert oder in einen anderen Vermögenswert investiert wird.

Die Wahl der falschen Plattform für Investitionen

Ein weiterer Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt, ist, dass einige Plattformen angeben, dass sie sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf von Kryptowährungen keine Provision erheben. Wenn dem so ist, woher nehmen sie dann ihre Gewinne, um ihr Geschäft über Wasser zu halten?

Sicherlich wird der Preis, zu dem Sie eine Kryptowährung kaufen, viel teurer sein als der Marktdurchschnitt, und wenn Sie sie verkaufen, wird der Preis viel billiger sein. Versuchen Sie, nach Websites zu suchen, die in diesem Sinne so transparent wie möglich sind. Daher ist es wichtig, vorsichtig zu sein, wenn Sie Angebote finden, die zu attraktiv sind.

Ihr ganzes Geld in eine einzige Kryptowährung stecken

Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass technische Unkenntnis einige unerfahrene Anleger dazu veranlassen kann, ihr gesamtes Anlagekapital in eine einzige Kryptowährung zu investieren, was gegen das Grundprinzip der Diversifizierung verstößt. Eine Diversifizierung ist notwendig, und dafür ist es am besten, verschiedene Methoden zu studieren. Sie müssen prüfen, wie viel Sie investieren wollen und hohe, moderate und niedrige Risikowerte zuweisen.