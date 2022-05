A-Listers, die die Las Vegas-Szene lieben

Las Vegas ist bekannt für seinen Filmstar-Lifestyle und seine erstklassigen Casinos, die die Atmosphäre der Casinoszene über viele Jahre hinweg geprägt haben. Vegas war jedoch nicht immer mit hellen Lichtern und Hollywood-Stars gefüllt, bis in den 50er Jahren einige der kultigsten Hotels entlang des Strip entstanden. Als sich The Riviera, The Royal Nevada und The Tropicana etablierten, machten sie sich auf die Suche nach Musikern und Entertainern.

Seitdem haben unzählige Prominente den Strip beehrt. Wir haben eine kurze Liste mit einigen der A-Listers zusammengestellt, die die Las Vegas-Szene lieben, sowie einige der angesagtesten Orte, an denen Sie mit den Stars feiern können.

Eine kurze Geschichte

Der erste Musiker, der die Szene von Las Vegas beeindruckte, war der 25-jährige Pianist Liberace, der im November 1944 im Hotel Last Frontier auftrat. In den 60er Jahren erlebte Sin City einen Auftritt von Elvis Presley persönlich. Presley befand sich in einer schwierigen Phase seiner Karriere und unterschrieb den Vertrag nur zögernd. Dank seines Auftritts in Vegas kam seine Karriere wieder in Schwung, er wurde zum King of Rock and Roll gekrönt und prägte die Szene von Las Vegas völlig neu.

Celine Dion

Dieser Star besitzt nicht nur ein 1,2 Millionen Dollar teures Haus in Henderson, Nevada, sondern Celine Dion steht seit 2003 auf dem Strip auf der Bühne. Von 2003 bis 2007 trat sie in A New Day auf und kehrte 2011 bis 2019 für Celine zurück. Beide Shows fanden im Caesars Palace statt, und 2022 soll sie mit einer brandneuen Show im Resorts World Las Vegas nach Vegas zurückkehren.

Die Kardashians

Die Kardashians sind eine Familie von Reality-TV-Stars, die durch Kim Kardashian berühmt wurde. Sie arbeitete für Paris Hilton als Stylistin und Assistentin, bevor sie ihre eigene Reality-TV-Show mit dem Titel Keeping Up with the Kardashians bekam. Die Show erlangte große Popularität und verhalf der Familie zu großem Ruhm, so dass die Las Vegas-Szene der perfekte Ort für sie war, um ihren Reichtum zur Schau zu stellen.

Die Familie wird oft in einigen der berühmtesten Kasino-Resorts auf dem Strip gesehen, darunter das neue, fabelhafte Resort World Las Vegas, das Wynn und das Caesars Palace.

Miley Cyrus

Das MCM Grand Hotel and Casino ist das größte Kasino in Las Vegas. Mit seinen Fünf-Sterne-Restaurants und Nachtclubs ist es kein Wunder, dass dieses Resort über die Jahre hinweg der perfekte Ort war, um Promis aufzuspüren. Zu den großen Namen, die im berüchtigten Nachtclub Hakkasan’s des MGM Grand aufgetreten sind, gehören Taylor Swift, Selena Gomez, Christina Aguilera, Pharrell Williams und Miley Cyrus.

Miley Cyrus ist bekannt für ihren feierwütigen Lebensstil, und da sie im Rampenlicht aufgewachsen ist, kann man es ihr nicht verübeln, dass sie sich auf einer Tanzfläche in Las Vegas austobt.

