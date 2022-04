Aktuelle Zahlungsmethoden fÃ¼r Online Casinos

Aktuelle Zahlungsmethoden für Online Casinos Redaktion

Für Online Casinos sind die Zahlungsmethoden ein wichtiges Merkmal, mit dem sie sich von der Konkurrenz abheben können. Es ist keine Seltenheit, dass eine Plattform zehn oder mehr verschiedene Möglichkeiten anbietet, um Geld einzuzahlen. Dazu gehören neuartige Dienste wie Zimpler oder Trustly, aber auch etablierte Methoden wie Kreditkarte oder Sofortüberweisung. Das sind die Vor- und Nachteile einiger Zahlungsmethoden, die aktuell in Online Casinos eingesetzt werden.

Zimpler

Ihren Ursprung haben sie in Skandinavien, mittlerweile gibt es Zimpler Casinos aber in ganz Europa. Der Name des schwedischen Dienstes verspricht Komfort und Einfachheit, und das ist auch der Grund dafür, dass diese Zahlungsmethode so beliebt ist. Zimpler ist ein E-Wallet, das so ähnlich funktioniert wie Paypal. Die Nutzer können es mit Kreditkarten sowie ihrem Bankkonto verknüpfen und so all ihre Online-Zahlungen bündeln. Darüber hinaus verfügt es über einige einzigartige Funktionen. So bietet es einen Überblick über die Ausgaben des Nutzers. Außerdem ist es möglich, ein monatliches Limit für Zahlungen einzustellen.

Trustly

Trustly stammt ebenfalls aus Schweden und funktioniert so ähnlich wie die Sofortüberweisung. Der Nutzer loggt sich über den Dienst in sein Bankkonto ein und führt seine Überweisung durch. Die Zahlung wird dem Empfänger in Sekundenschnelle bestätigt, noch bevor das Geld bei ihm eingegangen ist. So ermöglicht Trustly Zahlungen in Echtzeit. Außerdem kann der Dienst in einigen Casinos genutzt werden, um die Identität des Nutzers zu bestätigen. Das ist hilfreich, da es den Anmeldeprozess deutlich verkürzt.

Kreditkarte

Die gute alte Kreditkarte ist eine der komfortabelsten Möglichkeiten, online zu bezahlen. Wenn sie genutzt wird, um das Guthaben im Online Casino aufzuladen, ist das Geld ohne Verzögerung verfügbar. Außerdem ist es möglich, Gewinne auf die Kreditkarte zurückzubuchen. Seit die EU zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für die Zahlung per Kreditkarte eingeführt hat, ist das Risiko des Missbrauchs deutlich gesunken. Allerdings hat nicht jeder eine Kreditkarte und viele Nutzer möchten im Online Casino lieber nur mit Geld bezahlen, das sie bereits besitzen. Außerdem können Gebühren für die Einzahlung anfallen.

Sofortüberweisung

Die Sofortüberweisung ist im Onlinehandel eine der beliebtesten Zahlungsmethoden und wird auch von vielen Casinos angeboten. Die Transaktion ist innerhalb weniger Sekunden erledigt und der Nutzer benötigt lediglich ein Bankkonto. Ein zusätzliches Nutzerkonto für die Zahlung muss er nicht eröffnen. Das ist der Vorteil gegenüber Zimpler oder Trustly. Allerdings kann Sofortüberweisung nicht für Auszahlungen genutzt werden. Im Falle eines Gewinns muss der Nutzer also einen Tag warten, bevor das Geld auf seinem Bankkonto eintrifft. Das empfinden viele Casino-Kunden als zu lange.

ecoPayz

Dieser Zahlungsdienst ist vor allem auf internationale Zahlungen ausgelegt. Er unterstützt 50 unterschiedliche Währungen, darunter Euro, US-Dollar, Pfund und den kanadischen Dollar. Neben Kreditkarte und Banküberweisung gibt es in vielen Ländern zusätzliche Möglichkeiten, das Guthaben aufzuladen. ecoPayz ist daher besonders für Kunden geeignet, die große Flexibilität wünschen. Ein Nachteil sind vergleichsweise hohe Gebühren. Sowohl für Einzahlungen als für Auszahlungen fallen Gebühren an, die bis zu 7 % betragen können. Für internationale Zahlungen fallen sogar noch höhere Kosten an. In Europa gibt es eine ecoPayz-Kreditkarte, mit der es möglich ist, Guthaben direkt am Geldautomaten abzuheben.