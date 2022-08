Casinospiele auf Ihrem Smartphone von Ã¼berall aus spielen

Casinospiele auf Ihrem Smartphone von überall aus spielen Redaktion

Was tun, wenn der Bus wieder einmal Verspätung hat, man auf jemanden warten muss oder einfach unterwegs spontan Lust bekommt, ein paar Runden im Lieblingscasino zu spielen? Dank der Möglichkeiten, die gute Online Casinos anbieten, ist es kein Problem, von überall aus zu spielen. Durch die optimierte Ansicht über den Browser oder mit einer speziellen App besteht die Möglichkeit, die favorisierten Casinospiele auf einem mobilen Endgerät wie einem Smartphone oder Tablet zu nutzen. Ganz egal, ob im Urlaub, in der Mittagspause oder einem anderen Platz außerhalb der eigenen vier Wände.

Zur Auswahl stehen zahlreiche Top Casinos in Deutschland, möglich ist aber auch, ein Spiel im Online Casino Schweiz neu zu starten. Das Angebot ist riesig und so wird es auch unterwegs nicht so schnell langweilig.

Das Spielen von unterwegs

Die Zeiten, in denen Sie nur zu Hause oder gar in einem landbasierten Casino spielen konnten, sind längst vorbei. Casinospiele lassen sich in der heutigen Zeit bequem und unkompliziert auf dem Handy nutzen. Sie können zwischen gratis Demoversionen oder Echtgeldspielen wählen.

Genau wie in allen Online Casinos ist das erforderliche Alter zum Spielen unterwegs ebenfalls auf 18 Jahre in Deutschland festgelegt. In der Regel müssen Sie sich ausweisen, ansonsten ist keine Registrierung möglich. Wichtig ist, dass Sie sich auch für die mobile Version für ein Casino mit einer seriösen Lizenz entscheiden.

Bei den meisten Casinos gibt es keine merklichen Unterschiede zwischen der Version für das Smartphone im Vergleich zum Angebot auf einem Desktop. Im Gegensatz, einige bieten sogar Vorteile für Ihre Nutzer, die von unterwegs spielen. Das bequeme Einzahlen über die Telefonrechnung des Mobilfunkanbieters ist ein Beispiel, von denen die Smartphone Nutzer profitieren. Spezielle Boni Aktionen für das Spielen unterwegs ist ein weiterer Vorteil.

Wichtige Kriterien für das Spielen auf mobilen Geräten

Durch den Zuwachs und die Popularität der Online-Glücksspielbranche sind inzwischen fast alle Casino Spiele, die ursprünglich nur für den Computer verfügbar waren, nur auch als Variante für das Smartphone erhältlich. Dank der HTML5 Technologie ist es kein Problem, ein paar Runden des Lieblings-Slots am Handy oder Tablet zu zocken.

Die großen Entwicklerstudios achten dabei vor allem darauf, die Spiele sowohl für Android als auch für iPhone-Besitzer zu programmieren. Außerdem sind die Geschwindigkeit, die Ladezeit der Spiele und die Auflösung entscheidend, damit die Nutzer Spaß am Spielen haben. Zusätzlich achten immer mehr Entwickler darauf, den Vorteil eines Touch-Display in den Spielablauf zu integrieren.

Browserbasiertes Spielen

Die meisten Spieler nutzen einen Webbrowser, um unterwegs zu spielen. Bei dieser Variante müssen Sie einfach nur den Browser Ihrer Wahl öffnen und die Adresse des Casinos eingeben. Sollten Sie sich bereits an einem PC registriert haben, können Sie sich im gleichen Online Casino ohne Neuanmeldung über den Browser mit Ihrem Benutzernamen und Passwort einloggen und von überall spielen.

Um das Casinoangebot unterwegs zu nutzen, müssen Sie entweder Ihre mobilen Daten nutzen oder sich in ein WLAN- oder Hotspot-Netz einwählen. Achten Sie hier auf eine sichere Verbindung.

Vorteile des browserbasierten Spielens:

Kein Download erforderlich

Je nach Anbieter keine Registrierung nötig

Benötigt keinen Speicherplatz auf dem mobilen Endgerät

Mobiles Spielen mit einer App

Einige Casino Betreiber haben eine eigene App herausgebracht. Diese kann über den Playstore für Android Nutzer oder über den Appstore für Apple-Nutzer heruntergeladen und installiert werden. Häufig ist zusätzlich ein Link auf der Casino Webseite vorhanden, über welchen Sie die App ebenfalls herunterladen können.

Die App bietet in der Regel alle Funktionen, welche Sie auch auf der Casino Homepage finden. Neben dem Spieleangebot können Sie über die App Ein- und Auszahlungen tätigen und sich über eine Vielzahl an Boni freuen. Mit etwas Glück bieten Anbieter sogar Aktionen speziell für App-Nutzer an.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Sie Spiele herunterladen und in der App nutzen können. So sparen Sie kostbares Datenvolumen und müssen nicht zwingend online sein, um ein paar Runden am Automaten oder am Roulette Tisch zu spielen.

Vorteile einer App:

Spiele sind teilweise ohne Internet spielbar

Das Datenvolumen wird geschont

Spezielle Bonusangebote für App-Nutzer sind möglich

Apps sind in der Regel sicherer als Webbrowser

Fazit: Mobile Casinospiele gewinnen an Bedeutung

In einem Zeitalter, in welchem die Mobilität generell an Bedeutung gewinnt, liegt auch die Zukunft der Online Casino Games in der Variante der mobilen Versionen. Ein Wunder ist das nicht, zumal die Casinospiele für das Smartphone den Spielen auf dem Desktop so gut wie in nichts nachstehen. Alle Games laufen flüssig und sind für den verkleinerten Bildschirm optimiert.

Egal, ob Sie im Urlaub sind oder einfach unterwegs etwas Abwechslung in Ihrem Lieblingscasino suchen – Casinospiele auf dem Handy sind beliebt und werden in Zukunft garantiert weiterhin an Popularität gewinnen. Ob Sie eine spezielle App oder die browserbasierte Version bevorzugen, bleibt dabei Ihnen überlassen.