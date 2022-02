Das Konzeptpapier von Satoshi Nakamoto Redaktion

Bitcoin begann mit einem Konzeptpapier von Satoshi Nakamoto, dass die revolutionäre Idee zusammengefasste. Dieses Papier wurde unter einem japanisch klingenden Pseudonym veröffentlicht. Wenn wir uns anschauen was mit anderen Pionieren der digitalen Technologien geschehen ist, dann sehen wir warum man sich darum bemüht möglichst unerkannt zu bleiben. Die Strafen, die für Gründer von Pirate Bay und anderen Plattformen wie zum Beispiel der Silk Road ausgesprochen werden, sind wirklich absurd hoch. Schnell ist man sein ganzes Leben im Gefängnis nur weil man eine Webseite programmiert hat und der Staat scheut sich nicht ihnen ein paar extra Straftaten anzuhängen.

Sollten Sie also Pläne haben ganz groß in das Geschäft mit Kryptowährungen einzusteigen, dann sollten sie sich dieser Gefahr bewusst sein. Das ist besonders deshalb so, da heute kaum ein Konto bei einer Börse für Onlinegeschäfte mit Bitcoin eröffnet werden kann ohne, dass man seine Daten angibt und jegliche Anonymität aufgibt, wenn es um Transaktionen geht. Man muss für das Auffüllen eines Kontos seien Privatinformationen angeben.

Es gibt allerdings Wege trotzdem anonym zu bleiben. Diese sind allerdings nicht perfekt und es kanns ehr schwer vollkommen anonym zu bleiben, wenn man sich vor den großen Spielern wie FBI und MI6 verbergen will. In diesem Fall ist es am besten man versteckt sich in Russland oder China. Allerdings kommen mit diesen Orten wieder andere Probleme auf. Generell scheinen die Russen am besten für solche Geschäfte geeignet zu sein, denn viel Hacker und Plattformen operieren aus Russland.

Nun aber zurück zum Konzeptpapier. Was war die Grundidee hinter Bitcoin?

Ein Abstract wird gemein dazu verwendet uns zu erklären worum es in einer Veröffentlichung geht und welche Schlüsse am Ende zu erwarten sind. Wenn man wissen will was der Kerne einer Veröffentlichung ist, dann sollte das lesen des Abstracts dazu ausreichen. Die beweise und Erklärungen warum an zu den Schlüssen im Abstract gekommen ist sind dann im Text versteckt. Wer wissen will ob die Behauptungen des Abstracts richtig sind, der muss dann den Text analysieren und selber nachverfolgen welche Gedankengänge durchgeführt wurden. Bei Bitcoin handelt es sich um ein rein theoretisches Konzept und so müssen keine Experimente durchgeführt werden, um die Konzepte von Bitcoin zu überprüfen.

Die Grundlage von Bitcoin ist ein verteiltes dezentrales Netzwerk zum Speichern von Daten, die kryptographisch gesichert sind. Damit sollen Guthaben von einer Privatperson zur anderen gesendet werden können ohne, dass irgendeine Zwischeninstanz involviert sein muss. Das soll zentrale Banken unnötig machen. Nun ist es leider illegal in viele Ländern eine Parallelwährung zu entwickeln, was wohl auch dazu beigetragen hat, dass Satoshi Nakamoto anonym bleiben wollte. Da sich die herrschenden die Gesetze immer mal wieder ausdenken, ist es nie klar vorherzusehen ob man für eine Idee gefeiert wird oder ob man für Sie ins Gefängnis kommt.

Damit die Transaktionen im Netzwerk von Bitcoin verifiziert werden können, wurde ein weg erdacht, der es möglich macht, ohne eine externe stelle für Verifizierungen Transaktionen durchzuführen. Hierzu wurde festgelegt, dass hier die längste Kette der Registerdatenbank, die korrekte ist. Es wird hierzu angenommen, dass es möglich und auch wirtschaftlich unsinnig ist, die ganze Rechenkraft aufzuwenden, die nötig wäre um alle anderen ehrlichen Händler zu überstimmen. Dazu muss allerdings ein Timestamp-Server verwendet werden. Außerdem werden für die Verifizierung von Transaktionen sogenannten Proof of Work Beweise verwendet, die eine gewisse Investition für einen Bau eines weiteren Gliedes der Kette an Einträgen in der Datenbank benötigt. Damit soll sichergestellt werden, dass eine Änderung der Kette nach einer eingetragenen Aktion schon so teuer wird, dass es wenig Sinn macht den Eintrag durch eine Attacke auf die Verschlüsselung zu ändern. Mit jedem weiteren Glied der Kette wird es exponentiell schwerer eine Änderung durchzuführen und sehr schnell macht es wirtschaftlich gesehen keinen Sinn eine Transaktion in der Vergangenheit zu fälschen.

Dabei sind die Mitglieder des Netzwerkes nicht permanent. Man kann immer einsteigen und auch wieder aussteigen. Wenn man in das Bitcoin Netzwerk eintritt entscheidet man sich einfach dafür, dass die Kette an Einträgen am glaubwürdigsten ist, die am längsten ist. Man hat einen Konsens, der durch die Mehrheit, der Nutzer des Netzwerkes gebildet wird.

Warum wurde Bitcoin erfunden?

In der Einleitung zu Bitcoin wird der Grund für die Entwicklung dieses Netzwerkes vorgestellt. Da man über die Jahre gesehen hatte, wie sehr die zentralen Notenbanken der verschiedenen Länder Europas und Nordamerikas von ideologisch verblendeten Quacksalbern übernommen wurden, wurde es immer klarer, dass die Zukunft der Währungen, die ohne echten materiellen Hintergrund einfach nur auf dem Vertrauen der Nutzer basieren, in der Hyperinflation lag. Deshalb musste ein neues System erdacht werden, bei dem es dem im Interesse der großen Masse lag, keine unsinnigen Entscheidungen zu treffen. Da jeder bei Bitcoin ein Teil der Zentralbank ist, soll sichergestellt werden, dass nicht plötzlich Bitcoin aus der Luft erschaffen werden. Da Bitcoin eine voll digitale Währung ist, die nur aus Information besteht, ist es sehr leicht möglich, dass hier mit einem Knopfdruck Guthaben erschaffen und gelöscht werden. Da geschah in der Geschichte von Bitcoin auch schon und das führte zu den ersten Aufgabelungen der Kette.

Allerdings ist die kryptografisch und mehrheitlich gesicherte Form der Registrierdatenbank etwas, das zumindestens heute sicherer erscheint als die aktuelle Struktur, bei der sich die Oligarchen and er Spitze der Gesellschaft einfach Geld schenken, während alle anderen, dass mit der Inflation bezahlen. Bitcoin soll den Raub der vielen durch die Mächtigen beenden und deshalb versuchen so viele Regierungen Bitcoin und andere Kryptowährungen zu stoppen.