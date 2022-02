Die beliebtesten Android Games aller Zeiten Redaktion

Seit nunmehr rund 15 Jahren bereichern clevere mobile Endgeräte wie Smartphone und Tablet unseren Alltag. Während der Anfänge waren sie sicherlich erstmal für Technikfreaks absolute Hingucker, ehe der Vormarsch der Smartphones begann, die mittlerweile unsere digitale Welt dominieren. In Deutschland hatten 2021 fast 90% der Bevölkerung ab 14 Jahren ein entsprechendes Gerät.

Das liegt nicht zuletzt daran, dass die tragbaren Hilfsmittel in der Lage sind, immer mehr alltägliche Aufgaben zu erleichtern. So unter anderem im Banking-Bereich, in dem alle wichtigen Aktivitäten simpel per App steuerbar sind. Dasselbe gilt auch für Aufgaben und Erledigungen auf dem Amt, für die viele Städte inzwischen digitale Lösungen anbieten.

Ein Feld, welches bei dieser Entwicklung heraussticht, ist die Gaming-Branche. In vielen Altersgruppen verdrängen Smartphones und Tablets Konsolen und PC von der Spitze der populärsten Spieleplattformen. Das hat viele gute Gründe. Zum einen ist wie erwähnt ein Großteil der Deutschen bereits im Besitz eines entsprechenden Geräts. Zum anderen werden diese immer leistungsfähiger und sind in der Lage, auch komplexe und anspruchsvolle Titel wiederzugeben, was vor einigen Jahren noch Konsole und Computer vorbehalten war.

Diesen Trend erkannten Spieleentwickler frühzeitig und optimierten ihr Angebot für mobile Geräte. Außerdem sorgt der Fokus auf Smartphone und Co. dafür, dass wöchentlich neue Titel in die App Stores kommen und die Auswahl schier unendlich ist. Damit ist für jeden etwas Passendes dabei. Die stark erhöhte Performance aktueller Geräte sowie die mittlerweile großen Bildschirme erlauben es, auch anspruchsvolle Titel problemlos auf dem Smartphone zu zocken. Inzwischen ist dies sogar plattformübergreifend möglich, sodass Titel wie Fortnite oder Call of Duty auch gegen PC- und Konsolenspieler gespielt werden können.

Der technologische Fortschritt rund um die Leistung der Handys, aber auch Entwicklungen wie flächendeckendes 5G eröffnen hier ganz neue Möglichkeiten. Auch im Bereich der digitalen Spielbanken gab es in den letzten Jahren viel Bewegung und die Anbieter erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Dank der neuen Trends auf dem mobilen Gaming-Markt sind sie in der Lage, datenintensive Funktionen wie Online Live Casinos einzuführen, bei denen mit echtem Dealer und echten Mitspielern gespielt werden kann.

Das zeigt, wie schnell und umfangreich sich die Branche des mobilen Gaming entwickelt, die auch aktuell weiterwächst. Grund genug, sich die populärsten Android Titel anzuschauen, die es in der noch recht jungen Geschichte des mobilen Zockens gibt.

Garena Free Fire (1 Mrd. +)

Es gibt inzwischen drei Titel in Googles Play Store, die die Milliarden-Marke knacken konnten. Dazu gehört auch Free Fire des Entwicklers Garena aus Singapur. Das Spiel profitierte vor allem von dem unglaublichen Hype rund um den Battle-Royale-Modus, wie ihn auch Fortnite oder PUBG Spieler kennen. Dabei hat man von Free Fire wahrscheinlich bislang weniger gehört. 50 Gamer treten hier gegeneinander an und versuchen sich innerhalb der zehn Minuten Spielzeit gegen die Konkurrenz zu behaupten.

Subway Surfers (1 Mrd. +)

Subway Surfers reiht sich in eine Serie mobiler Games ein, die selbst denjenigen ein Begriff sind, die nicht in der Gaming-Branche beheimatet sind. Ähnlich wie Candy Crush handelt es sich hier um ein bereits älteres Spiel, das an Popularität nichts eingebüßt hat. Im Endless-Runner-Genre geht es um Geschick und Konzentration, um damit so lange wie möglich zu überleben und die Stadt zu durchqueren. Ein Klassiker, um Minuten oder Stunden herumzubekommen und vollkommen in das Game abzutauchen.

Candy Crush (1 Mrd. +)

Ebenfalls einer der mobilen Klassiker, ist Candy Crush wohl den meisten Menschen ein Begriff und gehört zu den größten Smartphone-Spielen aller Zeiten. Candy Crush Saga und seine vielen Nachfolger werden immer als das ultimative Match-Three-Puzzlespiel für Mobilgeräte gelten. Dabei ist dieser Titel speziell bei älteren Generationen beliebt, die auf der Suche nach kurzweiligem Spaß sind. Dieses Spiel war als Casual-Puzzle-Phänomen einer der ersten großen Erfolge im Free-to-Play-Genre. Obwohl das Spielprinzip sehr einfach und repetitiv ist, ist der Suchtfaktor im Kern des Designs immer noch hoch.

Über 500 Millionen Downloads

Die drei oben aufgeführten Spiele sind sicherlich das Nonplusultra des Erfolgs in Android Download-Charts. Es gibt allerdings auch weitere bekannte Titel, die unglaubliche Zahlen erreichen konnten, auch wenn es in diesen Fällen – noch – nicht für eine neunstellige Summe reichte.

Den Anfang macht ein weiteres Endlos-Runner-Spiel mit Temple Run von Imangi Studios, das bereits seit 2011 im Play Store verfügbar ist. Wie der Name verrät, rennt der Charakter durch antike Tempelanlagen und muss dabei mit Geschick und guten Reflexen Hindernissen ausweichen und die richtige Route wählen. Auch der Nachfolger Temple Run 2 komm auf eine halbe Milliarde Downloads und unterstreicht damit deutlich den Spaßfaktor der Games.

Clash of Clans ist ein Strategiespiel, das von vielen Millionen Menschen rund um den Globus gespielt wird. Es ist ein Online-Multiplayer-Spiel, in dem die Spieler Gemeinschaften, sogenannte Clans, bilden. Diese müssen anschließend Truppen ausbilden und andere Spieler angreifen, um Ressourcen zu sammeln. Für Android ist der Titel seit 2013 verfügbar und erfreut sich nach wie vor hoher Popularität.

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) Mobile ist ein weiteres Game aus dem Battle-Royale-Genre, mit den bekannten Regeln. Es handelt sich um ein PvP-Shooter-Spiel, bei dem mit insgesamt 100 Spielern gezockt wird. Das Spiel beginnt mit einem Fallschirmsprung über einem verlassenen Ort mit reichlich Waffen und Ausrüstung. Die Spielzone verkleinert sich in regelmäßigen Abständen und wer als letzter Spieler lebt, gewinnt die Runde.

Diese drei Titel haben sich längst auf dem mobilen Markt bewährt und sind den meisten Menschen ein Begriff. Zwei weitere Titel, die sich in die Garde der 500 Millionen Downloads bewegen, sind aus dem Genre der virtuellen Haustiere. Pou und My Talking Tom ermöglichen das Pflegen und Aufpassen auf die digitalen Lebewesen und bestätigen mit ihren Installationszahlen ihre Beliebtheit.