Die besten Arten von Handyspielen im Jahr 2022 Redaktion

Handyspiele haben sich in den letzten Jahren dramatisch weiterentwickelt und bieten viele fantastische Optionen, die alleine und mit Freunden persönlich oder online genossen werden können.

Es kann schwierig sein, die Optionen einzugrenzen, wenn so viele hervorragende Spiele verfügbar sind. Um Ihnen die Entscheidung für Ihr nächstes Gaming-Abenteuer zu erleichtern, haben wir mit Hilfe erfahrener casino reviewers eine Liste der zehn besten Online-Handyspiele erstellt, die Sie 2022 spielen können.

1. Crash Bandicoot On The Run

Die Rückkehr der berüchtigtsten Marsupial in der Welt für einige einzigartige Mobile-Gaming-Action steht im Mittelpunkt eines der am meisten erwarteten Spiele: ein Rückblick auf die 1990er Jahre.

Obwohl Crash Bandicoot: On the Run! hat mehrere erkennbare Orte und Charaktere aus den ursprünglichen Crash Bandicoot-Spielen. Sie werden viel rennen, springen und rutschen, während Sie versuchen, die Leckereien am Ende des Levels zu bekommen.

Mehr als 8,1 Millionen Menschen haben das Spiel seit seiner Veröffentlichung im März 2021 heruntergeladen; Es verfügt über mehr als 50 Bosse und 12 Welten und bietet Spielern über 100 Stunden Spielspaß.

2. Minecraft: Pocket Edition

Spieler jeden Alters genießen Minecraft. Das Gameplay der Pocket Edition ist identisch mit dem der PC-Version. Wenn Sie sich dafür entscheiden, mit Freunden zu spielen, können Sie lokal spielen, was bedeutet, dass Sie mit Ihren Freunden über Wi-Fi am selben Spiel teilnehmen können, wenn Sie sich im selben Netzwerk befinden.

Wenn Sie denselben Server verwenden, können Sie auch dann zusammen spielen, wenn Sie sich nicht im selben Netzwerk befinden. Es ist kein Geheimnis, dass Multiplayer-Spiele wie Minecraft Pocket zu den unterhaltsamsten Spielen gehören, die Sie mit Ihren Freunden in der digitalen Welt spielen können. Es ist eine unterhaltsame Gelegenheit, sich mit den jüngeren Mitgliedern Ihrer Familie zu verbinden und eine schöne Zeit miteinander zu verbringen.

3. Among Us

Among Us wurde dank YouTubern und Gaming-Influencern berühmt, also haben Sie wahrscheinlich schon davon gehört.

Eine Gruppe von vier bis zehn Spielern in Among Us hat sich an Bord eines Raumschiffs geschleudert. Jeder Teilnehmer nimmt eine geheime Identität als „Crewmate“ oder „Betrüger“ an.

Die verbleibenden Besatzungsmitglieder müssen dann um das Schiff herumrennen, um eine Reihe von Aufgaben zu erledigen, bevor sie von einem der Betrüger abgewählt oder eliminiert werden. Nach jeder Runde stimmen die Spieler darüber ab, wer ihrer Meinung nach der Betrüger ist; der Spieler mit den richtigen Stimmen am Ende des Spiels gewinnt.

4. Genshin Impact Genshin Impact

von MiHoYo ist ein hochgelobtes Rollenspiel (RPG). Der Roman spielt im fantastischen Reich von Teyvat und dreht sich um zwei eineiige Zwillinge, von denen einer (der Reisende) nach vielen Welten der Reise von einem namenlosen Gott aus der anderen Hälfte gerissen wurde.

Die riesige Welt und das aktionsorientierte Kampfsystem des Spiels mit Elementarmagie und Charakterwechsel sind ausschließlich über die Online-Komponente des Spiels verfügbar. Durch die Monetarisierung von Gacha-Spielen können Spieler mehr Charaktere, Waffen und andere Gegenstände im Spiel kaufen, obwohl das Herunterladen des Spiels kostenlos ist.

5. Mario Kart Tour

Da es immer viel Spaß gemacht hat, Mario Kart mit einer Gruppe von Freunden zu spielen, wenn Sie persönlich zusammenkommen, können Sie sicher sein, dass die mobile Version genauso viel Spaß machen wird, wenn Sie alle mit Ihren Freunden spielen online abhängen.

Wer kein Nintendo-Gerät besitzt, hat Pech, wenn es darum geht, das berühmte Autorennspiel Mario Kart zu spielen. Seit der Anpassung an Mobilgeräte ist das Spiel wesentlich weiter verbreitet.

Sie müssen nicht im selben Raum wie Ihre Freunde sein, um gemeinsam Mario Kart Tour zu spielen; Alles, was Sie brauchen, sind Standortdienste, die aktiviert sind und sich in der gleichen allgemeinen Umgebung befinden. Das Spiel wird Ihre Nähe erkennen und ein Kopf-an-Kopf-Rennen veranstalten.

Diejenigen, die mit ihren Geschwistern, Partnern oder Freunden zusammenleben und auf der Suche nach kompetitivem Spaß mit Handyspielen für zwei Spieler sind, können Mario Kart Tour genießen. Da es mit Android und iOS kompatibel ist, ist es auch eines der besten Handyspiele für zwei Spieler.

6. Call of Duty Mobile

Nachdem sich Call of Duty (CoD) bereits als einer der meistgespielten Konsolen- und PC-Shooter der Welt etabliert hat, ist es auch zu einem der meistgespielten mobilen Shooter geworden.

Es stehen verschiedene Match-Typen zur Verfügung, wie die klassischen 5-gegen-5-Multiplayer-Karten von Black Ops und Modern Warfare für nostalgischen Spaß und die moderneren 100-Spieler-Battle-Royale-Schlachten. Die Benutzeroberfläche des Spiels macht es einfach, die Profile Ihrer Freunde hinzuzufügen. Wenn Sie ein Call of Duty-Fan sind, ist die mobile Version einer der besten Multiplayer-Shooter, die Sie online spielen können.

7. Hearthstone

Das beliebte PC-Kartenspiel Hearthstone ist jetzt auch für mobile Geräte für unterwegs verfügbar.

Das Sammeln von Karten und deren Einsatz im Kampf gegen andere Spieler steht im Mittelpunkt dieses Spiels. Blizzard Entertainment, das Studio hinter Overwatch und World of Warcraft, ist für die Erstellung verantwortlich.

Da es sich um ein Kartenspiel handelt, verbraucht Hearthstone nicht viel von Ihrem monatlichen Datenvolumen, kann aber auf jeder Plattform kostenlos gespielt werden.

Um mit einem Freund zu spielen, müssen beide Spieler gleichzeitig online sein und sich gegenseitig zu ihren Freundeslisten hinzugefügt haben. Hearthstone muss eines der besten kostenlosen Smartphone-Spiele sein, da es keine anfänglichen Kosten und viel Zeit zum Eintauchen gibt. Sie sollten sich die Zeit nehmen, die Lektion zu beenden, um einen Vorteil gegenüber Ihren Freunden zu erlangen, wenn Sie ihnen schließlich in einem Match gegenüberstehen.

8. Words with Friends und Scrabble GO

Es gibt einen Grund, warum Words with Friends so lange eines der meistgespielten mobilen Multiplayer-Spiele war. Sie können ein Spiel mit anderen in der App spielen, sobald Sie sie hinzufügen.

Als Wortspiel ist Words with Friends mit Scrabble vergleichbar. Hasbros Scrabble GO ist die offizielle digitale Markenwahl, wenn Sie danach suchen. Die Wahl zwischen den beiden Spielen hängt vom persönlichen Geschmack ab. In jedem Fall haben Sie das Zeug zu einem schönen Partyspiel, also trommeln Sie Ihre Freunde zusammen und machen Sie sich bereit, Ihr Vokabular zur Schau zu stellen.

9. PUBG PlayerUnknown

’s Battlegrounds, kurz PUBG, ist ein Multiplayer-Online-Battle-Royale-Spiel. PUBG war ein wesentlicher Faktor für den massiven Erfolg des Battle-Royale-Genres.

In einem Battle Royale-Spiel werden die Spieler an zufälligen Spawn-Punkten auf eine Karte geworfen und kämpfen darum, die letzten zu sein, die noch stehen. Wenn Sie und Ihre Freunde Ballerspiele mögen, ist PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) ein Muss für Ihr Telefon oder Ihren PC. Freunde können sich dem Spaß anschließen, indem sie zu den Freundeslisten der anderen hinzugefügt und dann zu einem Spiel eingeladen werden.

10. Uno

Als soziale Aktivität ist Uno unschlagbar. Es ist ein Kinderspiel, es aufzunehmen und zu spielen, und es bietet viel Abwechslung und Unterhaltung. Wenn Sie zum ersten Mal Uno spielen, ist das Ziel einfach: Spielen Sie alle Ihre Karten, bis Sie keine mehr haben.

Es gibt ein paar Einschränkungen und deine Freunde haben vielleicht ihre eigenen Hausregeln, aber es ist nie zu kompliziert. Sie sollten es nicht persönlich nehmen, wenn ein Freund eine „Vier ziehen“-Karte gegen Sie ausspielt. Ein erstklassiges Kartenspiel ist jetzt ein erstklassiges Online-Multiplayer-Kartenspiel für Mobilgeräte, sodass Sie jederzeit mit Freunden spielen können.