Die besten Entertainment Apps fÃ¼r Android abseits von Games

Die besten Entertainment Apps für Android abseits von Games Redaktion

Unterhaltungs-Apps, können stundenlang beschäftigen und sind nicht selten der Retter in Not, wenn man gezwungen ist, Zeit tot zu schlagen. Der riesige Markt an Apps für Smartphones bietet hierfür tolle Apps in Hülle und Fülle an.

Doch auch wenn viele im Unterhaltungsbereich einfach zu einer der vielen tollen Gaming-Apps oder auch Android Casinos und anderen Glücksspielen greifen, so gibt es doch noch eine ganze Reihe weiterer interessanter Unterhaltungs-Apps, beispielsweise zum:

Filme anschauen

Freunde aus der ganzen Welt finden

Bücher finden und lesen

Über lustige Memes schmunzeln

Netflix

Netflix bleibt auch 2021 die erste Wahl für Unterhaltungs-Apps zum Streamen von TV und Filmen. Dieser Streaming-Dienst bietet Tausende von Dokumentationen, Shows, Originalserien, Filmen und anderen Inhalten – in hervorragender Qualität. Benutzer lieben diese Unterhaltungs-App, weil sie superschnell ist und keine Werbung enthält. Außerdem können Sie Inhalte für die Offline-Anzeige herunterladen, was nützlich ist. In diesem Jahr gewann Netflix 44 Emmys und schlug damit andere beliebte Unterhaltungs-Apps, darunter Disney+ und HBO Max.

Amazon Prime-Video

Diese Unterhaltungs-App braucht keine Einführung. Prime Video eignet sich hervorragend zum Binge-Watching von Filmen, Originalserien und Shows, und die Inhaltsbibliothek wird ständig aktualisiert. Sie können alle Ihre Lieblingsinhalte auch ganz einfach an einem Ort aufbewahren.

Dieser Streaming-Dienst ist in einer Amazon Prime-Mitgliedschaft für 12,99 $ pro Monat enthalten, aber Sie können auch ein Abonnement für diese Unterhaltungs-App für 9 $/Monat kaufen. Es gibt auch eine kostenlose 30-Tage-Testversion, um Ihnen einen Vorgeschmack auf diese Video-Streaming-App zu geben.

Tubi – Kostenlose Filme und Fernsehsendungen

Suchen Sie nach einer kostenlosen Alternative zu kostenpflichtigen Streaming-Diensten? Schauen Sie sich Tubi an. Dies ist die Top-Entertainment-App mit der größten Bibliothek mit Videoinhalten, die Sie kostenlos und legal ansehen können. Keine Kreditkarten, kein Abonnement, nichts – solange Sie damit einverstanden sind, einige Anzeigen durchzusitzen. Tubi ist die am besten bewertete Unterhaltungsanwendung für Android und iOS (4,7 Sterne bei Google Play und 4,6 im App Store). Benutzer sagen, dass es eine beeindruckende Auswahl an Filmen und Fernsehsendungen hat und die Videoqualität ausgezeichnet ist.

Disney+

Warum Disney wählen, wenn es Netflix und andere Unterhaltungs-Apps zum Streamen gibt? Für den Anfang erhalten Sie fast den gleichen Inhalt für 8 US-Dollar, was billiger ist. Außerdem macht Disney auch erstaunliche Originalshows (The Mandalorian, Lokki usw.), sodass Sie die neuesten exklusiven Inhalte sehen können. Wenn Sie also Marvel, Star Wars, National Geographic und natürlich Disney mögen, sollte diese Unterhaltungs-App eine großartige Option sein. Sie können es für Ihr Android- oder iOS-Gerät erhalten – die App funktioniert auf beiden perfekt.

Clubhaus

Möchten Sie mit Menschen aus der ganzen Welt über Ihre Lieblingsfernsehsendung oder andere Interessen sprechen? Schauen Sie sich Clubhouse an – diese Nur-Sprachunterhaltungs-App bietet Tausende von Gesprächsräumen und Diskussionen zu vielen Themen. Sie können an der Unterhaltung teilnehmen, anderen zuhören oder Ihre eigene Diskussion veranstalten. Benutzer behaupten, echte Freunde, professionelle Beratung, neues Wissen und sogar Stellenangebote gefunden zu haben. Wenn Sie also das nächste Mal Lust auf ein Gespräch haben, könnte diese kostenlose Unterhaltungs-App der richtige Weg sein.

TikTok

Lieben Sie es nicht, TikTok-Videos zu sehen? Die Tänze, die Trends, die Tricks … So könnte TikTok bald YouTube als beliebteste Plattform ersetzen. Bereits jetzt verbringen Nutzer in den USA mehr Zeit mit TikTok als mit YouTube, und die Anzahl der Downloads deutet auf eine enorme Popularität hin. Wir verstehen, warum TikTok zur besten Unterhaltungs-App wurde: Sie basiert vollständig auf interaktiven und unterhaltsamen Videos. Dieses Format macht die App für junge Nutzer äußerst attraktiv, da es sich um reine Unterhaltung handelt. Beweis: US-Nutzer verbringen jeden Tag 60 Minuten mit der App.

Goodreads

Diese Top-Entertainment-App wurde für Buchliebhaber entwickelt und bietet Millionen von Büchern, ein großartiges Empfehlungssystem und Community-Funktionen. Es ist im Grunde eine Suchmaschine für Bücher, mit der Sie auch Inhalte bewerten und Ihre Rezensionen hinterlassen können.

Google Play-Bücher

Google Play Books steht als nächstes auf unserer Liste der Unterhaltungs-Apps für Lesefans. Es gibt Millionen von Büchern und Hörbüchern, die Sie genießen können, schön kategorisiert nach Genre, Bewertung und anderen Filtern. Und Sie können Ihre eigene Bibliothek erstellen, um die Artikel zu speichern, die Sie am meisten lieben. Google Play Books ist eine der ältesten auf dieser Liste von Unterhaltungs-Apps. Letztes Jahr wurde es 10 Jahre alt, was eine beeindruckende Leistung ist, wenn man bedenkt, dass es einige schwierige Phasen wie das Aussetzen von Anmeldungen für neue Publisher durchgemacht hat.

Audible

Audible bietet mehr als 200.000 Titel mit Klassikern, Bestsellern und Neuerscheinungen. Sie erhalten auch Podcasts, Originalinhalte, Meditationsprogramme, Schlaftracks und mehr. Die Suche nach Titeln und Genres ist einfach und die App funktioniert gut auf Mobilgeräten: keine Pufferung oder Fehler.

Das Abonnement kostet 7,95 $, aber Sie können es 30 Tage lang kostenlos testen. Sie werden nicht enttäuscht sein: Diese Unterhaltungs-App bietet das beste Erlebnis für Fans von Hörbüchern.

9GAG: Lustiges GIF, Meme & Video

Wie lässt sich diese beste Unterhaltungs-App am besten beschreiben? „Suchmaschine für LOL-Bilder und -GIFs.“ 9GAG bietet unbegrenzten Spaß mit Millionen von Bildern und Videos, die von Benutzern aus der ganzen Welt gepostet werden. Wenn Sie also ein paar (oder hundert) lustige Bilder oder Meme sehen möchten, um Ihre Stimmung aufzuhellen, sollte 9GAG Ihre erste Unterhaltungs-App sein.