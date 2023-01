Die neue Smartphone S-Reihe von Samsung: Nach 2 Monaten bis zu 20% Ersparnis mÃ¶glich

Die neue Smartphone S-Reihe von Samsung: Nach 2 Monaten bis zu 20% Ersparnis möglich Redaktion

In wenigen Tagen präsentiert Samsung die neueste Generation von Smartphones der S-Reihe. Eine Prognose für die Preise der Modelle Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra zeigt, wann ein Kauf am lohnenswertesten sein könnte. Das jährliche Unpacked Event von Samsung findet am 1. Februar statt, bei dem die drei Modelle erwartet werden. Bereits jetzt gibt es zahlreiche Videos, Bilder und Gerüchte über die neuen Premium-Smartphones. Der offizielle Trailer des Launch-Events gibt erste Eindrücke, insbesondere scheint die Kamera in diesem Jahr wieder im Fokus zu stehen.

Zu Beginn deutlich teurer

Die neuen Samsung Modelle Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra werden bei ihrer Einführung vermutlich zu einem höheren Preis angeboten werden. Dies ist üblich für neue Premium-Smartphones, daher sollten Kunden darauf vorbereitet sein, dass sie beim Kauf eines dieser Modelle einen höheren Preis zahlen müssen.



Prognostizieren kann man folgende Preise beim Start:



Galaxy S23: 959 Euro

Galaxy S23 Plus: 1.219 Euro

Galaxy S23 Ultra: 1.419 Euro



Allerdings wird der Preis für diese Modelle in der Regel nach einiger Zeit sinken, wie es sich schon in der Vergangenheit oft gezeigt hat.

Dies kann auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, wie zum Beispiel den Verkauf von älteren Modellen, Angebote und Rabatte oder die Einführung neuer Technologien. Es ist also ratsam, zu warten und den Preisverlauf im Auge zu behalten, bevor man einen Kauf tätigt, um das bestmögliche Angebot zu erhalten.

So viel günstiger werden die neuen Modelle

Werden die Kaufpreise der neuen Samsung Modelle Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra in den ersten Wochen nach dem Verkaufsstart wieder stark sinken? Die Erfahrungen der Zukunft sprechen dafür. Das Basismodell Samsung Galaxy S23 könnte nach rund drei Monaten bereits um 20 Prozent billiger sein und unter 800 Euro kosten. Das Modell Samsung Galaxy S23 Plus könnte sogar noch günstiger sein, mit einem prognostizierten Preisrückgang von 24 Prozent nach drei Monaten, was zu einem Kaufpreis im dreistelligen Bereich führen würde. Der hohe Startpreis des Samsung Galaxy S23 Ultra von 1.419 Euro könnte sich nach zwei Monaten um etwa 290 Euro (rund 20 Prozent) verringern. Wer also Geduld hat, kann gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung sparen, wenn er nach dem Verkaufsstart der neuen Smartphones wartet.

Geduld kann sich also auszahlen! Gerade Anwender, die nicht unbedingt auf das neue Gerät angewiesen sind, können mit ein wenig Wartezeit von einer deutlichen Preisersparnis profitieren.