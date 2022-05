Diese Android-Apps erÃ¶ffnen neue Spielwelten

Jeder, der in den Siebziger- und Achtzigerjahren aufgewachsen ist, wird sich an die Spielesammlungen erinnern, die damals so beliebt waren. Sie bestanden in der Regel aus einer Mischung von Klassikern und brandneuen Spielen und bescherten der ganzen Familie viele unterhaltsame Abende. Heute hat sich vieles verändert, aber nach wie vor spielen die meisten Menschen gerne ab und zu eine Runde – allerdings findet jetzt alles auf dem Smartphone statt. Die folgenden Apps nehmen auf dem Handy nicht viel Platz ein, eröffnen aber den Zugang zu einer ganzen Welt an Mini-Spielen und verbannen so die Langeweile aus dem Wohnzimmer.

Board Game Arena

Früher braucht man für Brettspiele, nun ja, ein Brett eben. Heute gibt es Board Game Arena, eine unglaublich umfangreiche Spielesammlung mit aktuell 332 Titeln. Nicht nur zeitlose Klassiker wie Mühle oder Mensch Ärgere Dich Nicht sind vertreten, der Entwickler hat auch die offiziellen Lizenzen zu vielen zeitgenössischen Spielen. Dazu gehören Carcassonne, Celestia, Battle Sheep – Voll Schaaf und viele mehr. Und dank der großen Community ist es auch leicht, online einen Mitspieler zu finden, wenn Familie oder Bekannte gerade keine Zeit haben. Wer alle Spiele in dieser App ausprobieren möchte, braucht Wochen, wenn nicht sogar Monate.

Pinball Arcade

Pinball-Automaten sieht man heutzutage leider kaum noch und auch das geliebte Space-Cadet-Pinball, das früher den Büroalltag ein wenig erträglicher gemacht hat, ist nicht mehr auf jedem Rechner vorinstalliert. Ein schrecklicher Verlust, gäbe es da nicht Pinball Arcade. Entwickler Farsight Studios hat in liebevoller Kleinstarbeit klassische Pinball-Automaten von Williams, Bally, Stern Pinball und Gottlieb virtuell nachgebaut und verspricht nicht weniger als die „umfangreichste Flippersimulation aller Zeiten“. Jeden Monat können vier Tische aus dieser Sammlung kostenlos gespielt werden, wer nicht warten will, bis sein Lieblingstisch in der Rotation verfügbar wird, kann ihn für ein paar Euro freischalten.

Hyperino

Es gibt genügend andere Casinoplattformen zur Auswahl, aber wir entscheiden uns aus mehreren Gründen für Hyperino. Die Bedienung ist hervorragend und der Willkommensbonus gehört zu den großzügigsten seiner Art. Das ausschlaggebende Argument ist aber die große Auswahl an Slotspielen von kleinen und großen Entwicklern, mit der kaum eine andere Plattform mithalten kann. Obwohl in dieser App gleich mehrere hundert Spiele enthalten sind, gibt es kaum Nieten, die Games sind durchgehend von hoher Qualität und nur selten wünscht man sich, man hätte sein Geld lieber in einen anderen Slot gesteckt. Zu den Entwicklern, die in der Auswahl vertreten sind, gehören Microgaming, Play‘n GO, Bally Wulff, NetEnt und Pragmatic Play. Das Verhältnis zwischen Klassikern und neuen Releases ist ausgewogen.

Cardgames.io

Obwohl Board Game Arena so umfangreich ist, fällt auf, dass eine Kategorie von Spielen ganz fehlt: Es gibt dort nämlich keine Kartenspiele. Diese Lücke schließt dankenswerterweise Cardgames.io, eine App von Red Ace Software. Sie enthält unter anderem mehrere Solitaire-Varianten wie Klondike und Spider, Rommé, Spades und viele weitere klassische Kartenspiele. Ein nettes Extra sind die Brettspiele Backgammon, Schach und Dame, für die auch ein Multiplayermodus verfügbar ist. Cardgames.io ist zwar nicht so umfangreich wie die anderen Spielsammlungen auf dieser Liste, stellt aber eine gute Ergänzung dar.