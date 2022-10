FotobÃ¼cher und Fotogeschenke schnell und einfach gestalten mit der Hartlauer Foto World

Fotobücher und Fotogeschenke schnell und einfach gestalten mit der Hartlauer Foto World Sponsored Post

Heutzutage ist das Smartphone unser ständiger Begleiter im Alltag und es war noch nie einfacher besondere Momente in Form eines Fotos festzuhalten. Auch wenn die Bilder schnell geknipst sind, verbleiben sie in den meisten Fällen in digitaler Form auf dem Smartphone und geraten mitunter in Vergessenheit.

Damit die Erinnerung an die schönen Momente auch aufrecht bleibt, werden die dazugehörigen Schnappschüsse in Form von Fotobüchern, Fotokalendern, Wandbildern und Co. verewigt. Die Hartlauer Foto World bietet den Nutzern zahlreiche Produkte, die sie mit einem individuellen Motiv versehen können.

Dort finden Sie unter anderem auch Poster und Fotobücher in verschiedenen Formaten und Größen, die von dem renommierten Fotodienstleister CEWE gefertigt werden. Die Fotoprodukte lassen sich einfach und bequem direkt online am PC oder Notebook gestalten und das fertige Ergebnis landet wenige Tage später in Ihrem Briefkasten. Mit dem neuen Hartlauer Treuepass erhalten Sie zudem für jedes bestellte Fotobuch einen Sticker. Sobald Sie fünf Stück davon gesammelt haben, können Sie diese gegen ein Gratis-Fotobuch im Wert von 40 Euro eintauschen.

Für all jene, die ein Fotobuch via Smartphone erstellen möchten, steht die brandneue Hartlauer Ruck Zuck Fotobuch App zur Verfügung. Die für Android- und iOS-Geräte erhältliche Anwendung ermöglicht es Ihnen, Fotobücher in nur fünf Minuten zusammenzustellen. Innerhalb von zwei bis drei Werktagen halten Sie schließlich das fertige Werk in Händen.