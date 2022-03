Gaming Smartphone mit Android – Hier mÃ¼ssen KÃ¤ufer aufpassen

Gaming Smartphone mit Android – Hier müssen Käufer aufpassen Redaktion

Die Welt des Gamings verlagerte sich in den vergangenen Jahren stark in den mobilen Bereich. Wollen wir die neuesten Spiele auf unserem Smartphone nutzen, so sind wir auf die geeignete Technik angewiesen. Einigen Herstellern ist es inzwischen gelungen, die Spieler besonders zu beglücken. Worauf beim Kauf zu achten ist, sehen wir uns in diesem Artikel an.

Die Performance zählt

Ein ganz wichtiger Faktor beim Kauf eines Smartphones zum Zweck des Gamings ist natürlich die Performance. Sie entscheidet darüber, welche Games flüssig dargestellt werden können, sodass sie uns in ihren Bann ziehen. Käufer können in dieser Hinsicht den Blick nach vorn richten. Denn wer sich nur an den Standards der derzeitigen Games orientiert, kommt bei der perspektivischen Nutzung des Geräts vielleicht an seine Grenzen.

In den vergangenen Jahren sind die technischen Anforderungen der Handy-Games immer weiter gestiegen. Wir dürfen davon ausgehen, dass wir einen ähnlichen Trend auch in den nächsten Jahren beobachten können. Aus dem Grund ist es wichtig, dass wir schon beim Kauf des Geräts den Blick in die Zukunft richten. So sorgen wir dafür, dass wir länger Freude daran haben werden.

Den Markt überblicken

Mit Android-Betriebssystem gibt es mehr als eine Handvoll Geräte, die sich für den Zweck des Gaming eignen. In einem ersten Schritt sollten wir uns daran machen, den Markt zu überblicken. Die verschiedenen Handy Angebote liefern uns ein ganz unterschiedliches Verhältnis von Preis und Leistung. Ein mittlerer dreistelliger Betrag muss jedoch auf den Tisch gelegt werden, um sich ein gut zum Spielen geeignetes Gerät zu sichern.

Letztlich bietet sich uns nicht nur die Möglichkeit, den Kaufpreis in voller Höhe aus eigener Tasche zu bezahlen. Vielmehr verfügen wir über die Chance, ihn flexibel aufzuteilen. Dies können wir tun, indem wir uns zum Beispiel für ein Handy mit Vertrag entscheiden. Einige Provider liefern aktuelle Smartphones mit, die dann über die Laufzeit von ein bis zwei Jahren abgezahlt werden können. Dies hat den Vorteil, dass im Anschluss an diese Laufzeit meist direkt das nächste Gerät wartet, welches wir in Anspruch nehmen können.

Zum anderen können wir uns für die laufende Finanzierung der Geräte entscheiden. Auch dieses Modell sorgt dafür, dass sich der zunächst sehr hohe Kaufpreis leichter mit dem persönlichen Budget in Einklang bringen lässt.

Cleaner-Apps nutzen

Muss es immer der Kauf eines neuen Smartphones sein, wenn wir wieder begeisterndes Gaming erleben möchten? Manchmal reichen schon die Pflege und Wartung unseres jetzigen Geräts aus. Eine wichtige Unterstützung bei der Steigerung der Performance liefern uns die sogenannten Cleaner-Apps. Sie wurden entwickelt, um den Arbeitsspeicher und die Kapazität des Speichers wieder nach vorn zu bringen. Einige dieser Apps können sogar kostenlos im Store geladen werden.

Bei ihrem Einsatz entdecken sie so manche unnötige Datei, die sich noch auf dem Handy befindet. Ohne wichtige Inhalte zu löschen arbeitet sich die App so durch das System und sorgt für eine Verjüngung. Inzwischen gibt es einige Versionen, die speziell für die Ansprüche von Gamern geschaffen wurden. Dazu zählt zum Beispiel der CM Game Booster, der im Store verfügbar ist.