Im Online Casino per Handy bezahlen Redaktion

Die Gegenwart hat die vergangenen Tage der Casinos ohne mobile Plattform längst in den Schatten gestellt. Schon lange gehören mobile Spielhallen zum Alltag der Online Glücksspielbranche. Gab es in den 2010er noch Bonusaktionen für die Verwendung des Casinoangebots über die App, ist der Großteil der Spieler mittlerweile mobil aktiv. Besondere Anreizsysteme sind damit nicht mehr erforderlich. Für Erstspieler stellt sich dennoch die Frage, was eigentlich beim Spielen und Bezahlen in der Online Spielothek am Handy zu beachten ist. Wir sehen uns das Thema im folgenden Artikel an und fassen Ihnen die Top Informationen zusammen.

Instant Play Casino ohne Installation

Moderne Online Spiekotheken lassen keinen potenziellen Spieler im Stich. Die offizielle Webseite wird demnach nicht nur für den PC optimiert, sondern auch für mobile Endgeräte. In diesem Fall wird meist auf Instant Play Casinos gesetzt. Das bedeutet, dass die Glücksspielplattformen auch für den Einsatz auf dem Smartphone, iPhone, Tablet oder iPad vorgesehen sind. Für die Verwendung ist nicht einmal eine Installation einer App erforderlich. Rufen Sie einfach die URL des Casinos in Ihrem mobilen Webbrowser auf. Schon können Sie auf alle Spiele, Leistungen und Bonusaktionen zugreifen. Demnach können Sie auch auf alle Zahlungsmethoden der Spielhalle von unterwegs Zugriff nehmen. Falls Sie sich auch für Casinos mit PayPal Einzahlung interessieren, können Sie mit diesem Link weiterlesen.

Online Casino App

Hat das Casino noch keine Instant Play Version, dann bekommen Sie es mit großer Wahrscheinlichkeit mit der Android APK oder iPhone App zu tun. Bietet die Spielothek Echtgeldspiele an und verfügt über keine deutsche Glücksspiellizenz, wird es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in den App Stores zu finden sein. Stattdessen sind die App-Downloads über die offizielle Casinowebseite möglich. Nach dem Download installieren Sie die App wie gewohnt. Lesen Sie vor der Installation auf der Webseite der Spielothek nach, ob dort alle Funktionen und Leistungen der Webseite enthalten sind. Ist dies nicht der Fall, können Sie immer noch entscheiden, ob Sie die App installieren oder zu einer anderen Spielhalle wechseln wollen.

Sichere Zahlungen vom Handy aus

Mobile Zahlungen sind mittlerweile kein Grund für Sorgenfalten mehr. Allerdings ist dafür eine sichere mobile Casinowebseite oder App erforderlich. Seriöse Online Spielotheken bieten sowohl über die offizielle Webseite als auch über die mobile Lösung sichere Zahlungen über eine SSL-Verschlüsselung von mindestens 128 Bit an. Über Ihr Handy können Sie außerdem selbst für eine noch sicherere Zahlung sorgen.

Nur per Handy: Über die Handyrechnung Zahlung veranlassen

Sobald Sie über Ihr Handy spielen, können Sie bei vielen Online Casinos über Ihre Handyrechnung bezahlen. In dem Fall wird der gewünschte Einzahlungsbetrag über die Rechnung Ihres Mobilfunkanbieters abgezogen. Damit bekommen Sie mit dem Handy für Zahlungen in der Online Spielothek eine zusätzliche Zahlungsmethode an die Hand.

Dennoch sollten Sie ausschließlich bei Casinos spielen, die über eine gültige und strenge Glücksspiellizenz verfügen. Der umgekehrte Weg in Form der Auszahlung von Gewinnen oder Einzahlungen über Ihren Mobilfunkanbieter ist zu keinem Zeitpunkt möglich. Ebenso ist es nicht möglich, eine Rückbuchung zu veranlassen. Sobald Sie das Geld über Ihren Mobilfunkvertrag an eine virtuelle Spielhalle gezahlt haben, müssen Sie es bei der nächsten Gelegenheit ausgleichen.

So zahlen Sie mit Ihrem Handy in einem Online Casino

Wählen Sie eine seriöse Online Spielhalle, die mobil verfügbar ist. Im besten Fall handelt es sich um ein modernes Instant Play Casino. Registrieren Sie sich und melden Sie sich an. Bewegen Sie sich dann in Ihrem Account der Spielothek in die Kategorie „Einzahlungen“. Unter den Zahlungsanbietern können Sie dann in der Regel „Guthaben mit Telefonrechnung“ aufladen. Abhängig vom Mobilfunkanbieter werden Sie per SMS oder E-Mail über die gewünschte Transaktion informiert. Sie erhalten dann meist einen Zahlencode, den Sie in das bereitgestellte Formular des Casinoanbieters eingeben. Abschließend bekommen Sie überwiegend erneut per SMS eine Benachrichtigung, dass Ihre Zahlung erfolgreich über Ihren Mobilfunkanbieter durchgeführt wurde.

Die Zahlung wird in Echtzeit Ihrem Casino-Account gutgeschrieben und kann umgehend verwendet werden. Bei der Zahlung mit Handy bekommen Sie also eine besonders einfache Zahlungsmethode zusätzlich bereitgestellt. Die mobile Handyzahlung ist sicher und kann dann mit der nächsten Handyrechnung beglichen werden. Da Sie den Echtgeldbetrag nicht direkt, sondern über die Rechnung Ihres Handys bezahlen, können Sie leicht den Überblick über Ihre getätigten Einzahlungen verlieren. Daher empfiehlt es sich, die Einzahlungen zu dokumentieren und sich pro Woche oder Monat ein festes Budget zu überlegen.

Fazit: Auf dem Handy im Online Casino bezahlen

Virtuelle Spielbanken gehören der Glücksspielbranche an. Aufgrund ihrer Größe, Reichweite und hohen Ansprüchen ihrer Zielgruppen sind sie maßgebliche Triebfeder für neueste Entwicklungen. Mit der immer größeren Nachfrage nach mobilen Online Casinos haben sich auch die Anforderungen an die Spielotheken und die Dienstleister verändert. Mittlerweile ist es problemlos möglich, mobile Zahlungen vorzunehmen.

Damit diese sicher durchgeführt werden können, sollte ausschließlich in seriösen und lizenzierten Online Casinos gespielt werden. Eine Kombination aus alter Technologie und neuer stellt dabei die Zahlung mit dem Handy dar. Damit erhalten Sie als mobiler Casinospieler eine zusätzliche Zahlungsmethode. Die Begleichung Ihres mit dem Handy eingezahlten Betrags erfolgt dann einfach über Ihre Handyrechnung. Also stellt sich doch nun die abschließende Frage – Mobile Casinos: Sind sie gut wie das Spielen am Laptop oder PC? Viel Spaß beim Lesen!