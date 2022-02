Kann man mit Bitcoin reich werden? Redaktion

Vieles wurde in den letzten Jahren zum Thema Kryptowährungen und Bitcoin erzählt. Dabei wurde die Phantasie vieler Menschen angeregt. Die Möglichkeiten der Nutzung von Bitcoin sind sehr vielfältig und manch einer glaubt durch den Handel mit Bitcoin vielleicht sein Leben stark verändern zu können. Wenn man sich die Geschichte der Investoren von Bitcoin etwas anschaut, dann wird man sehen, dass viele der Männer, die schon zu Beginn an der Idee mitgearbeitet haben heute viel Geld besitzen. Allerdings waren diese Männer schon zu Beginn sehr talentiert, hatten gut bezahlte Jobs und man kann Sie mit eine Art Erfinder oder Unternehmer vergleichen, der schließlich auf die richtige Idee gesetzt hat.

Auch viele unbekannt kleinere Investoren haben mit Bitcoin hohe Gewinne gemacht. Dabei galt wer früher einstieg, der hatte immer zwangsläufig mehr Möglichkeiten auf hohe Gewinne. Dafür haben diese Investoren aber auch das größte Risiko zu tragen. Wer heute in die Welt von Bitcoin einsteigt, der kann immer noch gut Geld damit verdienen. Er trägt auch nicht mehr das gleiche Risiko.

Wir wollen nun einmal einen Blick darauf werfen, welche Dinge bei Experimenten mit Bitcoin zu beachten sind und ob es vielleicht auch Wege gibt mit anderen den Bitcoin ähnlichen virtuellen Objekten den Erfolg von Bitcoin zu duplizieren.

So kann man in das Geschäft mit Bitcoin einsteigen

Wenn Sie in das Bitcoin-Geschäft einsteigen wollen, brauchen Sie ein Bitcoin-Konto. Ein solches Konto besteht aus zwei Teilen und eigentlich nur aus einem Teil. Dieser wichtige Teil ist die private Adresse für Ihr Konto. Mit dieser Adresse können Sie Kryptowährungen auf verschiedene Weise hin- und herbewegen, auch auf vertrauenswürdigen Bitcoin-Handelsplattformen wie Bitcoin Prime. Diese private Adresse muss völlig zufällig sein und kann daher nicht von einem Computer erstellt werden. Computer haben nicht die Fähigkeit, wirklich zufällige Zeichenfolgen zu erzeugen. Daher werden Sie um Hilfe gebeten, um Ihre Adresse zu erstellen. Sie müssen zum Beispiel Ihre Maus hin und her bewegen, dann werden diese Bewegungen als Eingabe für die Erstellung der privaten Adresse verwendet.

Die private Adresse

Eine private Adresse besteht aus einer 256 Bit Zeichenfolge. Das bedeutet man hat theoretisch 1077 Wege eine Adresse zu wählen. Es gibt also mehr als genug Adressen für alle Menschen auf diesem Planeten und noch ein paar Adressen extra. Allerdings muss, dass so sein, denn viel verwenden mehr als eine Adresse und natürlich soll es keine zufälligen Verwendungen an falsche Adressen geben. Wenn wir nun sehen, dass es 1010 Menschen gibt auf der Erde und das jeder 106 Adressen für sich in Anspruch nimmt, dann gibt es immer noch 1050 Möglichkeiten für jeden.

Die öffentliche Adresse

Die öffentliche Adresse ist eine Zeichenfolge, die aus 26-35 Zeichen besteht. Dabei werden Zahlen und Buchstaben verwendet und die Großschreibung ist ein Faktor der zu beachten ist. Jede Adresse beginnt mit einer 1. Außerdem werden das große O die Null sowie das große I und das kleine l nicht verwendet. Diese Zeichen könnten zu Problemen beim Lesen der Adresse führen und deshalb werden diese Zeichen nicht verwendet.

Transaktionen können selbst bei Schreibfehlern in der Adresse durchgeführt werden. Allerdings ist die Chance, dass diese Transaktionen akzeptiert werden verschwindend gering. Die Chance liegt bei 1 in 4,29 Milliarden, also ist das praktisch null.

Transaktionen und was man für sie braucht

Wenn man nun seine Adressen hat, dann kann man jeweils an die öffentlichen Adressen einer anderen Person einen Betrag an Bitcoin versenden. Diese Übersendung kostet allerdings ein wenig. Das liegt daran, dass für die Verschlüsselung der Blockchain von Bitcoin etwas Energie benötigt wird. Diese Energie muss natürlich bezahlt werden. Außerdem gibt es Wege Energie zu sparen, wenn man mehrere Transaktionen gleichzeitig durchführt. Das führt dann aber zu einer etwas längeren Wartezeit für Ihre Transaktion. Wenn sie mit Bitcoin kurzfristig spekulieren wollen, dann sind diese langsamen Arten der Transaktion nicht so nützlich. Man verliert wertvolle Zeit und man kann Kursschwankungen verpassen.

Schnelle Transaktionen und Spekulationsgeschäfte

Wenn wir beim Thema der Transaktionsgeschwindigkeit sind, dann kommen wir auch schon zum Thema der Spekulation auf kurze Zeit mit Bitcoin. Wenn man sich die Geschichte von Bitcoin anschaut, dann sieht man, dass es hier besonders bei langfristigen Investitionen die größten Renditen gibt. Desto länger man den Zeitraum wählt, den man für seine Anlage wählt, desto größer ist der Gewinn.

Es gibt aber immer auch die Leute, die auf einen schnellen Gewinn aus sind. Diese versuchen mit Kryptowährungen ähnlich wie mit anderen Zahlungsmitteln Wetten auf ein Steigen und fallen des Kurses abzuschließen. Wer an solchen Börsen handelt, dem kann die spezielle Idee hinter Kryptowährungen eigentlich vollkommen egal sein. Man handelt hier mit der Illusion, dass man mehr weiß über den Kurs, den eine gewisse Währung nehmen wird, als die anderen Teilnehmer am Markt und wenn man richtig liegt, dann kann man durch die Anwendung von hebeln auch aus wenig Geld einen großen Gewinn schöpfen. Allerdings ist das Risiko bei solchen Börsen und Geschäften sehr hoch und man muss immer den Vermittler für die Transaktionen für eine Dienste bezahlen. So is es schwer auf diese Weise wirklich reich zu werden.

Fazit

Man kann auch heute noch mit Bitcoin einiges an Geld verdienen. Allerdings ist es nicht mehr ganz so einfach wie zu Beginn der Entwicklung mit Bitcoin. Heute liegen die großen Chancen wohl in den ständig neu aufkommenden Kryptowährungen. Allerdings haben diese den Nachteil, dass Sie gegen Bitcoin ankämpfen müssen und ein Teil des Marktes schon belegt ist.