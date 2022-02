Kostenlos Spielautomaten am Smartphone spielen: Mit diesen Apps geht’s Redaktion

Wer Casino-Spiele auf dem Smartphone spielen möchte, findet mittlerweile ein großes Angebot an mobilen Apps für Android und iOS. Welche Casino-Apps den größten Nutzen und Spaßfaktor bieten und was es sonst noch für Besonderheiten gibt, erfahrt ihr hier.

Casino-Spiele lassen sich auch einfach auf dem Smartphone zocken. So wie sich online Casinos im Internet etabliert haben, kommen mehr und mehr Apps dieser Anbieter für Mobilgeräte hinzu, die dank der heutigen Technologie, genauso genutzt werden können, wie auf dem PC. Ein wichtiger Faktor ist der Schutz für die Nutzer, der auch bei den Apps durch Verschlüsselungsverfahren sichergestellt werden kann. Hier steht in erster Linie der Schutz an persönlichen Daten, insbesondere beim Zahlungsverkehr im Vordergrund. Bei einigen Apps ist die Benutzeroberfläche und Bedienung schon so gut entwickelt, dass hier absolut keine Abstriche mehr gemacht werden müssen. Ihr könnt also ein maximales Spielerlebnis erwarten.

Was sind die Unterschiede zwischen iOS und Android Casino-Apps?

Was das Gameplay betrifft, werdet ihr so gut wie keine Unterschiede zwischen den Casino-Apps auf iOS oder Android feststellen. Allerdings gibt es bei Android-Nutzern Einschränkungen, was die Verfügbarkeit der Casino-Apps im Playstore betrifft. Google schränkt bei Echtgeldspielen die Auswahl an Gaming- und Casino-Apps ein. Ihr könnt diese Einschränkungen beim Playstore aber umgehen, indem ihr die gewünschte App direkt auf der Homepage des Anbieters herunterladet.

Apple hat bisher keine solchen Einschränkungen, was das Angebot an Casino-Apps mit Echtgeld-Modus betrifft, vorgenommen. Wenn ihr ein iPhone oder Tablet habt, könnt ihr die App direkt im App Store von Apple herunterladen.

Die meisten Anbieter von Online-Casino unterstützen sowohl Android als auch iOS bei ihrer App. Häufig kommt es aber vor, dass neue Casino-Apps zuerst bei Apple erscheinen. Als Android-Nutzer müsst ihr aber nicht unbedingt länger warten, sondern könnt solange auch in der Browser-Version zocken.

Diese Casino-Games könnt ihr auf Android spielen

Die meisten Anbieter auf dem Online-Casino-Markt bieten ihre Auswahl an Online-Slots bis hin zu den klassischen Spielen, wie Roulette, Backjack, Poker oder Baccarat für Smartphones oder Tablets mit Android an. Wie ihr ja jetzt schon wisst, empfiehlt es sich, die App auf der Homepage des Anbieters herunterzuladen. Dann könnt ihr euch das volle Spielerlebnis, egal zu welcher Zeit und an welchem Ort, auch im Echtgeldmodus gönnen. Selbst Live-Casino-Spiele laufen einwandfrei in der mobilen Version.

Auf die Sicherheit achten

Wichtig ist, dass ihr bei den Anbietern immer darauf achtet, dass diese über eine Glücksspiel-Lizenz verfügen. Nur hier kann auch von einer Seriosität ausgegangen werden, bei der auch die Sicherheit mit Daten und Geldtransaktionen nach den vorgegebenen Richtlinien abläuft.

Auch die Passcode-Sicherheit mit Sperrbildschirm sollte sichergestellt werden, am besten mit Touch- oder Face-ID, um unberechtigte Zugriffe zu vermeiden. Wenn ihr mit Echtgeld gamblen wollt, solltet ihr dafür nur Geld einsetzen, das für nichts anderes benötigt wird, um am Ende nicht enttäuscht zu werden. Auch sollte der Spaß im Vordergrund stehen und keine Abhängigkeit geschaffen werden.

Die besten Anbieter von Android-Casinos:

– Book of Ra Deluxe / Novoline

– Book of Dead / Play’n Go

– Starburst / NetEnt

– Book of Moorhuhn / Bally Wulff

– Magic Mirror / Merkur

– Valley Of The Gods / Yggdrasil

Die besten klassischen Spiele bei Android-Casinos:

– European Roulette

– 3-D Roulette

– Blackjack Surrender

– Multihand Blackjack

– Punto Banco

– Hold’em Poker

– Jacks or Better

– Die besten Live-Spiele in Android-Casinos:

– Live Casino Hold’em

– Live-Blackjack

– Live Roulette

– Live Hi-Lo

– Live Sic Bo

– Live Dream Catcher

Mit Spielgeld oder gleich Echtgeld zocken?

Das lässt sich nicht pauschal beantworten und bleibt jedem selbst überlassen. Wer schon Erfahrung mit Online-Casinos und dem Spielen mit Echtgeld hat, kann das, wenn er möchte, natürlich auch in der App-Version tun. Sonst empfiehlt es sich, erst einmal mit dem Demo-Modus zu starten, bis man sich mit der App und den verschiedenen Spielvarianten vertraut gemacht hat.

Echtgeld-Bonus bei Casino-Apps holen: So geht’s

Die meisten Online-Casino-Betreiber bieten bei Neuanmeldungen den beliebten Willkommensbonus an. Auch bei den Online Casino Apps hier könnt ihr diesen Echtgeld-Bonus bekommen. Das funktioniert auch ohne Einzahlung. Meist handelt es sich bei dem Bonus um einen kleinen Geldbetrag oder auch Freispielen. Bevor mögliche Gewinne ausgezahlt werden können, muss der Betrag aber X-mal bei den angebotenen Spielen umgesetzt werden. Die Bonusbedingungen unterscheiden sich je nach Anbieter etwas.

Wenn ihr diesen Neukunden-Bonus ohne Einzahlung nutzen wollt, achtet darauf, bei der Anmeldung ein Häkchen zu setzen oder auch den Bonuscode anzugeben, wenn ihr einen bekommen habt.