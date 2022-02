KryptowÃ¤hrung – Was ist das?

Kryptowährung – Was ist das? Redaktion

Wenn die meisten Menschen an Kryptowährungen denken, könnten sie ebenso gut an Bitcoin denken. Nur wenige Menschen scheinen zu wissen, was das ist, und aus irgendeinem Grund scheint jeder darüber zu sprechen, als ob er davon Ahnung hätte. Dieser Bericht wird hoffentlich alle Aspekte von Kryptowährungen entmystifizieren, so dass Sie, wenn Sie mit dem Lesen beendet haben, eine ziemlich gute Vorstellung davon haben werden, was es ist und worum es geht.

Mit diesem Artikel werden Sie vielleicht feststellen, dass Kryptowährungen etwas für Sie sind, oder vielleicht auch nicht, aber zumindest werden Sie in der Lage sein, mit einem Maß an Vertrauen und Wissen zu sprechen, das andere nicht haben. Viele Menschen haben durch den Handel mit Kryptowährungen bereits den Status eines Millionärs erreicht. Es ist klar, dass in dieser Branche eine Menge Geld steckt.

Kurz und einfach gesagt ist Kryptowährung eine elektronische Währung. Was jedoch nicht so kurz und einfach ist, ist, wie sie ihren Wert erhält. Kryptowährung ist eine digitalisierte, virtuelle, dezentralisierte Währung, die durch den Einsatz von Kryptografie, der „computergestützten Ver- und Entschlüsselung von Informationen“, geschaffen wird. Kryptografie ist die Grundlage, die Debitkarten, Computer-Banking und E-Commerce-Systeme möglich macht. Kryptowährung wird nicht von Banken oder einer Regierung gestützt, sondern von einem äußerst komplizierten Satz von Algorithmen. Sie ist eine in komplexen Algorithmen kodierte Elektrizität. Was sie zu Geld macht, ist ihre Komplexität und ihre Sicherheit vor Hackern. Die Art und Weise, wie Kryptowährungen hergestellt werden, ist einfach zu schwierig zu reproduzieren.

Kryptowährungen stehen in direktem Gegensatz zu dem, was als Fiat-Geld bekannt ist. Fiat-Geld ist eine Währung, die ihren Wert durch eine Regierungsentscheidung oder ein Gesetz erhält. Der Dollar, der Yen und der Euro sind alles Beispiele dafür. Jede Währung, die als gesetzliches Zahlungsmittel definiert ist, ist Fiat-Geld. Ein weiterer Grund, der Kryptowährungen im Gegensatz zu Fiat-Geld wertvoll macht, ist die Tatsache, dass es, wie bei Rohstoffen wie Silber und Gold, nur eine begrenzte Menge von ihnen gibt. Es wurden nur 21.000.000 dieser extrem komplexen Algorithmen hergestellt. Nicht mehr und nicht weniger. Das kann man nicht ändern, indem man mehr davon druckt, wie eine Regierung, die mehr Geld druckt, um das System ohne Rückendeckung aufzupumpen. Oder durch eine Bank, die ein digitales Hauptbuch ändert, was die Federal Reserve die Banken anweisen wird, um die Inflation auszugleichen.

Kryptowährung ist ein Mittel zum Kaufen, Verkaufen und Investieren, das sowohl die staatliche Aufsicht als auch Bankensysteme, die die Bewegungen Ihres Geldes verfolgen, vollständig vermeidet. In einer destabilisierten Weltwirtschaft kann dieses System zu einer stabilen Kraft werden. Außerdem bietet es Ihnen ein hohes Maß an Anonymität. Leider kann dies zu einem Missbrauch durch kriminelle Elemente führen, die Kryptowährungen für ihre Zwecke nutzen, genauso wie normales Geld missbraucht werden kann. Es kann aber auch die Regierung davon abhalten, jeden Ihrer Käufe zu verfolgen und in Ihre Privatsphäre einzudringen.

Es wurde in diesem Artikel bereits erwähnt, dass Kryptowährungen in gewisser Sicht ähnlich sind wie die Rohstoffe. Genauso wie mit Rohstoffen kann man auch mit Bitcoins handeln, indem man sie kauft, um später für einen höheren Preis zu verkaufen. Was viele nicht wissen, ist wie der Markt in den kommenden Tagen oder Wochen überhaupt reagieren wird und ob man doch nicht einen Verlust statt Gewinn erzielen kann. Aus diesem Grund nutzen viele Trader solche Software wie Bitcoin Era, um mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen ein passives Einkommen zu erzielen und um den Markt besser analysieren zu können.

Zu guter Letzt sollten Sie wissen, dass es Kryptowährungen in verschiedenen Formen gibt. Bitcoin war die erste und ist der Standard, an dem sich alle anderen Kryptowährungen orientieren. Alle werden durch akribische alphanumerische Berechnungen mit einem komplexen Kodierungstool erzeugt. Einige andere Kryptowährungen sind Etherium, Cardano, Litecoin, Namecoin, Peercoin, Dogecoin und Worldcoin, um nur einige zu nennen. Diese werden verallgemeinernd als Altcoins bezeichnet. Die Preise der einzelnen Währungen werden durch das Angebot der jeweiligen Kryptowährung und die Nachfrage auf dem Markt nach dieser Währung bestimmt.