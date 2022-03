Retro-Games fÃ¼r das Smartphone

Retro-Games für das Smartphone Redaktion

In den guten, alten Zeiten war alles besser! Wie oft haben wir diesen Satz bereits gehört und wie oft haben wir ihn sogar selbst gedacht? Auf dieser Prämisse basieren Inhalte, die als „retro“ gelten. Liebhaber alter Trends gibt es in zahlreichen Bereichen: Vom Sammeln alter Oldtimer bis hin zum Tragen von Vintage-Kleidung ist alles mit dabei. Auch Gamer können eine Vorliebe für die Spiele aus vergangenen Jahrzehnten haben – und das, obwohl diese mit deutlich simpleren Grafiken und Gameplays ausgestattet sind. Für Android-User gibt es im Play Store mittlerweile eine große Auswahl an Spielen, die vom Retro-Stil inspiriert wurden und Adaptionen alter Games, die für die neue Technik aufgerüstet wurden. Wir sehen uns an, warum diese älteren Spiele so Spaß machen und welche Titel Retro-Fans nicht verpassen sollten.

Alte Klassiker neu aufgelegt

In der Retro-Abteilung des Play Stores kann man zwischen zwei verschiedenen Arten von Spielen unterscheiden: alte Klassiker und von Retro-Games inspirierte Titel. Erstere findet man in Form von Spielen von Handheld-Konsolen wie dem Gameboy oder alten Handys, die für das Smartphone adaptiert wurden. So kann man z. B. zahlreiche Versionen des Handyklassikers Snake finden, die das Originalspiel auf moderne Android-Smartphones bringen. Sogar die allerersten Computerspiele findet man als App-Version. Wer sich schon immer einmal in Space Invaders oder Pong beweisen wollte, findet passende Games zum Download im Store. Neben den offiziellen Spielen können Fans von Klassikern außerdem Emulatoren nutzen, mit denen sich das Smartphone in eine kleine Spielkonsole verwandeln lässt. Wer zum Beispiel Lust darauf hat, die Freuden von Mega Man oder Donkey Kong Land wieder zu erleben, kann sich den passenden Emulator herunterladen und damit auf viele dieser Games zugreifen. Und nicht nur Spiele von Handheld-Konsolen schaffen es auf das Smartphone. Auch PC-Klassiker wie Crazy Taxi und Golden Axe von Sega warten im Original im Play Store.

Retro-Stil inspiriert neue Produktionen

Aber nicht alle Retro-Games basieren tatsächlich auf Originalspielen. Viele Titel nutzen auch einfach den alten Stil und kombinieren ihn mit neuer Technologie, um neue Spielerfahrungen zu kreieren, die an die guten, alten Zeiten erinnern, dabei jedoch befreit von Bugs und langen Ladezeiten sind. Der Retro-Stil kann oftmals bei Online Slots gefunden werden, die ursprünglich auf den altbekannten, mechanischen Spielautomaten basierten. Da Slots auf einem relativ simplen Gameplay basieren, versuchen Spieleentwickler durch interessante Themen und Designs mehr Variation in die Spiele zu bringen. User finden deshalb auf spezialisierten Plattformen Automatenspiele zu beliebten Filmen oder Games, die durch die griechische Mythologie inspiriert wurden und vieles mehr. Zu den Favoriten vieler User zählen jedoch die Klassiker mit Retro-Feel: Slots wie Super Hot Fruits nutzen das Design einarmiger Banditen, die klassisch mit Fruchtsymbolen und roten Siebenen ausgestattet waren, und setzen auf mechanisch klingende Sounds.

Im Play Store findet man außerdem neue Titel wie Unbroken Soul, einen Action-Hit, der im verpixelten Stil gehalten wurde. Auf den ersten Blick wirkt die App zwar wie ein alter Klassiker, in Wirklichkeit handelt es sich dabei allerdings nur um eine Stilfrage. So verschmelzen hier modernes Gameplay und Retro-Look miteinander. Spannend wird es außerdem, wenn alte Spiele herangezogen und mit einem neuartigen Gameplay ausgestattet werden. Dabei kommen oftmals neue Technologien wie AR ins Spiel. Bestes Beispiel dafür ist die App Pokémon Go, die das Fangen der ikonischen Monster ganz neugestaltet. Statt mit einer Spielfigur durch die fiktive Welt zu laufen, wie es in den Gameboy-Spielen der Fall war, werden User in der App selbst zu den Protagonisten und können ihre echte Umgebung in den Titel integrieren. Nur wer physisch an eine gewisse GPS-Position gelangt, kann auch die Pokémon fangen, die sich dort verstecken.

Retro-Games machen Spaß und das aus gutem Grund. Zum einen erinnern sie uns an die guten, alten Zeiten und sorgen damit für jede Menge Nostalgie, zum anderen zählen einige der alten Klassiker einfach zu den besten Games, die es je auf den Markt geschafft haben. Wer Lust auf das Retro-Feeling hat, findet im Play Store und im mobilen Browser zahlreiche passende Angebote.