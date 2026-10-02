Sennheiser Momentum 5 Wireless im Test: Ausdauernde KopfhÃ¶rer mit exzellentem Klang Philipp Lumetsberger

Der Sennheiser Momentum 5 Wireless kombiniert starken Klang, effektives Noise Cancelling und eine lange Akkulaufzeit. Zum Lieferumfang gehÃ¶ren Transportetui, USB-C-Kabel und Audiokabel. Eine Besonderheit ist der vom Nutzer austauschbare 700-mAh-Akku, der die Nutzungsdauer des KopfhÃ¶rers verlÃ¤ngert.

Mit rund 290 Gramm sitzt der Over-Ear dank weicher Polster auch bei lÃ¤ngeren HÃ¶rsessions angenehm. Gesteuert wird er Ã¼ber ein Touchpad an der rechten HÃ¶rmuschel. Die Smart-Control-Plus-App bietet Equalizer, ANC-Einstellungen und weitere AnpassungsmÃ¶glichkeiten. UnterstÃ¼tzt werden zahlreiche Codecs bis hin zu aptX Lossless.

Im Test Ã¼berzeugte der Momentum 5 mit detail-

reichem Klang, krÃ¤ftigem Bass und guter Sprachwiedergabe. Das adaptive ANC reduziert UmgebungsgerÃ¤usche zuverlÃ¤ssig, wÃ¤hrend der Transparenzmodus die Umgebung natÃ¼rlich einblendet. Mit bis zu 57 Stunden Laufzeit zÃ¤hlt der KopfhÃ¶rer zu den ausdauerndsten Modellen seiner Klasse und hinterlieÃŸ einen hervorragenden Gesamteindruck.

Sennheiser Momentum 5 Wireless

Specs

Preis: EUR 399,90 / Akku: bis 57 Std. mit ANC, 700 mAh, vom Nutzer tauschbar / Noise Cancelling: adaptives ANC / KonnektivitÃ¤t: Bluetooth 5.4 (fÃ¼r 6.0 per Firmware vorbereitet) / Bedienung: Touchpad mit Tipp- und Wischgesten /

sennheiser.com

Bewertung

98%Â Klang & Wiedergabe

95%Â ANC & Tragekomfort

95%Â Ausstattung & Akku

NoteÂ HervorragendÂ 96,0%