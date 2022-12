Smartphone vs. PC: Der groÃŸe Gaming-Vergleich

Smartphone vs. PC: Der große Gaming-Vergleich Redaktion

Das Smartphone ist heutzutage die erfolgreichste Spieleplattform der Welt. Mobile Games machen mehr Umsatz als die Spiele für den PC und alle Konsolen zusammen. Und auch zahlenmäßig gehen Mobile Gamer klar als Sieger hervor. Trotzdem heißt es oft, Handy-Spiele seien keine richtigen Spiele. Um richtigen Spaß zu haben, brauche es bessere Hardware, meinen die Verfechter des PC-Spiels. Um diese Frage ein für alle Mal zu klären, haben wir den großen Vergleich gemacht. Smartphone oder PC – auf welchem Gerät spielt es sich besser?

Kosten: Klarer Sieger

Eigentlich gibt es in dieser Kategorie nicht viel zu schreiben, denn der Sieger steht schon von vornherein fest. Der Gründlichkeit halber stehen hier trotzdem ein paar Fakten: Highend-Smartphones werden zwar immer teurer. Aber selbst das Flaggschiff-Modell von Asus ROG kostet maximal 1.600 Euro. Und 99 % aller Mobile Games funktionieren auch auf einem 200-Euro-Gerät. Wer auf einem PC Far Cry 6 oder Cyberpunk 2077 spielen möchte, muss 1.000 Euro ausgeben, damit das Spiel überhaupt mit den Mindesteinstellungen läuft. Bildschirm, Lautsprecher, Tastatur und Maus sind dabei noch gar nicht inbegriffen. Der klare Sieger bei den Kosten ist daher das Smartphone.

Smartphone: 5/5 Punkte PC: 1/5 Punkte

Komfort: Finger schlägt Maus

Beim Komfort können Smartphones dadurch punkten, dass viele der Spiele Browser Games sind. Das bedeutet, es sind weder Downloads noch Updates nötig. Wer sich einmal in ein mobiles Casino eingeloggt hat, kann die Seite jederzeit wieder mit wenigen Klicks aufrufen und losspielen. Webseiten wie LegendPlay oder Need for Spin sind außerdem perfekt an den kleinen Bildschirm angepasst. Und die Bedienung per Touchscreen ist ideal für Slots wie Book of Ra oder El Torero. Der PC hat durchaus seine Vorteile, zum Beispiel die angenehmere Steuerung bei anspruchsvollen Spielen. Lange Zeiten für Installation und Updates sowie umständliche Menüs stören den Komfort aber.

Smartphone: 5/5 Punkte PC: 3/5 Punkte

Grafik: Bigger is better

Kommen wir zur Grafik, für viele Gamer das entscheidende Argument. Hier müssen Mobile Gamer neidlos anerkennen, dass sie im Nachteil sind. Was Details und realistische Animationen angehen, hinken Smartphone-Spiele den AAA-Titeln für den PC ungefähr um 10 Jahre hinterher. Kein Wunder, denn moderne Grafikkarten warten oft mit 16 GB eigener RAM und einer Rechenleistung von 20 Terraflops auf. Nicht zuletzt wegen der besseren Kühlmöglichkeiten, können sie eine viel höhere Leistung erbringen. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Immerhin: Viele Mobile Games machen aus der Not eine Tugend und haben charmante Cartoon-Grafiken.

Smartphone: 2/5 Punkte PC: 5/5 Punkte

Spielauswahl: Es kommt drauf an

Schließlich stellt sich noch die Frage der Spielauswahl. Hier ist es besonders schwierig, ein eindeutiges Urteil zu fällen. Was die schiere Anzahl angeht, haben Smartphones eindeutig die Nase vorne. Allein im Apple App Store gibt es aktuell mehr als 1 Million Game-Apps, im Google Play Store sind es rund 490.000. Zum Vergleich: Auf Steam, der größten Download-Plattform für PC-Spiele, gibt es gerade einmal 50.000 Spiele. Bei der Anzahl der qualitativ hochwertigen Spiele dürfte das Verhältnis jedoch ausgeglichener sein. Letztendlich ist es eine Frage des Geschmacks: Für den PC gibt es zweifellos bessere Strategiespiele und Ego-Shooter, bei Puzzlen oder Casino-Games gewinnt hingegen das Smartphone.

Smartphone: 4/5 Punkte PC: 4/5 Punkte

Fazit

Insgesamt kommt bei unserem großen Gaming-Vergleich das Smartphone auf 16 Punkte, der PC hingegen nur auf 13 Punkte. Das Smartphone ist also der eindeutige Sieger. Natürlich handelt es sich dabei um eine subjektive Wertung, und nicht jeder wird damit einverstanden sein. Aber das Ergebnis zeigt auf jeden Fall deutlich, dass Smartphones beim Gaming mit dem PC mithalten können.