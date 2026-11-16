spusu: Flexible Mobilfunktarife zu fairen Preisen Sponsored Post

Mit spusu ist seit Juni ein neuer Mobilfunkanbieter auf dem deutschen Markt vertreten. Das Ã¶sterreichische Familienunternehmen setzt auf klare Tarife und persÃ¶nlichen Service. Der Name steht fÃ¼r â€žsprich und surfâ€œ â€“ die Kernfunktionen eines Handytarifs. In Ã–sterreich ist spusu bereits seit elf Jahren aktiv und zÃ¤hlt nach eigenen Angaben mehr als 700.000 Kunden. Bastian Schweinsteiger ist Markenbotschafter in Deutschland.

100 GB zum Aktionspreis

Ein aktuelles Angebot ist der Tarif â€žspusu legendÃ¤râ€œ, der im Rahmen einer Aktion bis zum 3. Dezember fÃ¼r 12,90 Euro monatlich erhÃ¤ltlich ist. DafÃ¼r gibt es 100 GB Datenvolumen im 5G-Netz mit Geschwindigkeiten von bis zu 200 Mbit/s sowie eine Allnet-Flat. Mit â€ždaten.trans.fairâ€œ lassen sich bis zu 200 GB nicht verbrauchtes Datenvolumen fÃ¼r spÃ¤tere Monate ansparen. So steht bei hÃ¶herem Bedarf zusÃ¤tzliches Datenvolumen bereit.

Flexibel bleiben, persÃ¶nlich beraten werden

Auch abseits der Aktion setzt spusu auf mÃ¶glichst einfache Bedingungen. Laut Anbieter fallen weder AnschlussgebÃ¼hren an noch gibt es eine Mindestvertragslaufzeit. Wer seine bisherige Rufnummer behalten mÃ¶chte, kann sie kostenlos mitnehmen; auf Wunsch unterstÃ¼tzt spusu zudem bei der KÃ¼ndigung des alten Vertrags. Zum Tarifangebot gehÃ¶ren auch kleinere Datenpakete, etwa â€žspusu 5â€œ mit 5 GB fÃ¼r 4,90 Euro monatlich. Bei den Tarifen nennt spusu auÃŸerdem die Nutzung des enthaltenen Datenvolumens in der EU, in GroÃŸbritannien und in der Schweiz sowie 1.000 Freiminuten von Deutschland in andere EU-LÃ¤nder.

Beim Kundenservice setzt das Unternehmen auf ein eigenes Team statt auf externe Callcenter. Fragen lassen sich telefonisch oder per WhatsApp klÃ¤ren. Technisch betreibt spusu ein selbst entwickeltes Mobilfunk-Kernnetz, das dem Anbieter mehr Kontrolle Ã¼ber seine Dienste ermÃ¶glicht. Weitere Informationen zu den Tarifen gibt es unter spusu.de.