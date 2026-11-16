Mit spusu ist seit Juni ein neuer Mobilfunkanbieter auf dem deutschen Markt vertreten. Das Ã¶sterreichische Familienunternehmen setzt auf klare Tarife und persÃ¶nlichen Service. Der Name steht fÃ¼r â€žsprich und surfâ€œ â€“ die Kernfunktionen eines Handytarifs. In Ã–sterreich ist spusu bereits seit elf Jahren aktiv und zÃ¤hlt nach eigenen Angaben mehr als 700.000 Kunden. Bastian Schweinsteiger ist Markenbotschafter in Deutschland.
100 GB zum Aktionspreis
Ein aktuelles Angebot ist der Tarif â€žspusu legendÃ¤râ€œ, der im Rahmen einer Aktion bis zum 3. Dezember fÃ¼r 12,90 Euro monatlich erhÃ¤ltlich ist. DafÃ¼r gibt es 100 GB Datenvolumen im 5G-Netz mit Geschwindigkeiten von bis zu 200 Mbit/s sowie eine Allnet-Flat. Mit â€ždaten.trans.fairâ€œ lassen sich bis zu 200 GB nicht verbrauchtes Datenvolumen fÃ¼r spÃ¤tere Monate ansparen. So steht bei hÃ¶herem Bedarf zusÃ¤tzliches Datenvolumen bereit.
Flexibel bleiben, persÃ¶nlich beraten werden
Auch abseits der Aktion setzt spusu auf mÃ¶glichst einfache Bedingungen. Laut Anbieter fallen weder AnschlussgebÃ¼hren an noch gibt es eine Mindestvertragslaufzeit. Wer seine bisherige Rufnummer behalten mÃ¶chte, kann sie kostenlos mitnehmen; auf Wunsch unterstÃ¼tzt spusu zudem bei der KÃ¼ndigung des alten Vertrags. Zum Tarifangebot gehÃ¶ren auch kleinere Datenpakete, etwa â€žspusu 5â€œ mit 5 GB fÃ¼r 4,90 Euro monatlich. Bei den Tarifen nennt spusu auÃŸerdem die Nutzung des enthaltenen Datenvolumens in der EU, in GroÃŸbritannien und in der Schweiz sowie 1.000 Freiminuten von Deutschland in andere EU-LÃ¤nder.
Beim Kundenservice setzt das Unternehmen auf ein eigenes Team statt auf externe Callcenter. Fragen lassen sich telefonisch oder per WhatsApp klÃ¤ren. Technisch betreibt spusu ein selbst entwickeltes Mobilfunk-Kernnetz, das dem Anbieter mehr Kontrolle Ã¼ber seine Dienste ermÃ¶glicht. Weitere Informationen zu den Tarifen gibt es unter spusu.de.