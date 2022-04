Was ist die Zukunft des Online-GlÃ¼cksspiels?

Was ist die Zukunft des Online-Glücksspiels? Redaktion

Das Glücksspiel hat sich mit Hilfe des exponentiellen Wachstums der technologischen Entwicklungen weit von Karten und Plastikchips entfernt. Vor allem seit der globalen Pandemie im Jahr 2020 haben wir neue Wege gefunden, um viele Dinge zu tun, die wir normalerweise persönlich zu Hause tun, wie zum Beispiel Glücksspiele.

Während wir unser Bestes tun, um in den eigenen vier Wänden zu bleiben und den Kontakt mit anderen Menschen und öffentlichen Plätzen so gering wie möglich zu halten, ist das Online-Glücksspiel eines der Dinge, die einen signifikanten Anstieg der Menschen, die es nutzen, und der Menschen, die damit beginnen wollen, erleben könnten. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie die Zukunft des Online-Glücksspiels aussieht.

Strengere Werbevorschriften

Für die Online- und Offline-Werbung gibt es in jedem Land bestimmte Regeln. Und in den Vereinigten Staaten von Amerika sind die Regeln für jeden Bundesstaat unterschiedlich. Es gibt spezifische Regeln, z. B. ob Profisportler, egal ob männlich oder weiblich, für bestimmte Glücksspielarten wie Sportwetten werben oder sich daran beteiligen dürfen.

In der Welt der Online-Werbung ist es sehr leicht, sich zu verirren oder zu verwirren. Es gibt nur minimale Vorschriften für Affiliate-Vermarkter, und der ganze Stress liegt auf den Schultern des Kasinobetreibers. Vielleicht gäbe es eine angemessene Regelung für diejenigen, die an der Vermarktung oder dem Betrieb von Glücksspielen beteiligt sind.

In Europa sehen sich die Online-Casinos mit einer Vielzahl von Schwierigkeiten bei der Werbung für Glücksspiele konfrontiert. Sie müssen sich mit zunehmenden Beschränkungen auseinandersetzen und gleichzeitig versuchen, Sicherheitsvorkehrungen für die Spieler zu treffen und auch in geschäftlicher Hinsicht weitere Fortschritte zu erzielen.

In naher Zukunft wird proaktives Handeln noch wichtiger sein. Dies gilt für die für Glücksspielmaßnahmen verantwortlichen Betreiber und die mit ihnen verbundenen Unternehmen, die eine wichtige Rolle bei der Selbstregulierung spielen.

Wachstum des mobilen Glücksspiels

In der heutigen Welt ist das mobile Glücksspiel für jeden Volljährigen leicht zugänglich. Es gibt Spielautomaten und Bingo für Frauen, und Männer nehmen in der Regel an wöchentlichen oder sogar täglichen Wetten auf ihre Lieblingssportligen teil.

Die Zugänglichkeit und Handlichkeit eines Handheld-Geräts für Glücksspiele sind noch nicht voll ausgeschöpft. Sobald die Betreiber den „Sweet Spot“ gefunden und eine Formel entwickelt haben, mit der sie die Nutzung der Menschen, die rund um die Uhr an ihren Handheld-Geräten arbeiten, maximieren können, wird der Markt für mobile Spiele exponentiell wachsen. Wenn der Markt exponentiell wächst, wird auch der Cashflow steigen.

Breitere In-Play-Wetten

In den letzten zehn Jahren hat die Popularität von Online-Glücksspielen zugenommen. Es gibt Vorhersagen, dass dies auch in Zukunft der Fall sein wird. Sportwetten über Online-Plattformen haben bereits an Popularität gewonnen, da sie zu einer der größten Plattformen für Wetten in verschiedenen Ländern weltweit geworden sind.

Bei In-Play-Wetten oder Live-Wetten platzieren Sie Ihre Wetten, während das Ereignis stattfindet. Sie können beispielsweise auf den Sieg von Tiger Woods bei der PGA wetten, während er auf Loch 11 steht, oder auf den Sieg von Tom Brady bei der Superbowl, während das Spiel in der Halbzeitpause ist. Diese Art von Wetten ist im Sport sehr beliebt, aber sie ist nicht die einzige Veranstaltung, bei der dies vorkommt. Sie kann auch bei anderen Wettbewerben vorkommen, z. B. bei Hundeshows, Autos und vielleicht sogar bei Präsidentschaftswahlen.

ESport-Wetten

ESportwetten sind immer noch etwas, mit dem viele Menschen nicht vertraut sind. Eine von betandbeat zusammengestellte Statistik zeigt jedoch, dass eSports-Wetten im Jahr 2020 über 14 Milliarden US-Dollar über Wettanbieter einbrachten. Es scheint zu schön, um wahr zu sein, aber die jüngere Generation ist ganz vernarrt in diese virtuellen Spiele (z. B. CS:GO, DOTA2, League of Legends). Wenn man bedenkt, dass die Fangemeinde dieser ESport-Ligen nicht so bekannt ist wie die der professionellen Sportligen, ist der Betrag, der durch Wetten generiert wird, eine ziemliche Leistung.

Obwohl es etwas ist, das viele Menschen auf der ganzen Welt interessieren könnte, weil Gaming, wie wir es kennen, ein globales Publikum anziehen kann, im Gegensatz zu einigen Sportarten wie American Football, Hockey oder sogar Rugby. Glücksspiele, ob auf hohem Niveau oder auf professioneller Ebene, können an sich schon aufregend für diejenigen sein, die sie verfolgen und darauf wetten.

Doch wenn man bedenkt, dass die Sieger höhere Einsätze und höhere Preise erhalten. In diesem Fall wird es für die Spieler und die Zuschauer noch spannender. Große Spiele wie League of Legends, Fortnite, Player’s Unknown Battlegrounds, Dota und Call of Duty: Warzone könnten eine noch größere Fangemeinde haben. Mit der wachsenden Fangemeinde von ESports werden auch die ESports-Wetten in den nächsten Jahren weiter wachsen.

Krypto-Glücksspiel

Wenn Sie der Meinung sind, dass ESports-Glücksspiele noch nicht so bekannt sind, ist Crypto Gambling genau das Richtige für Sie. Crypto Gambling existiert mit der Mission, Krypto-Glücksspielern und -Liebhabern eine einfache Möglichkeit zu geben, mit ihren Bitcoins und anderen Altcoins zu spielen. FIAT-Geld, das üblicherweise für Glücksspiele in Online Casino Deutschland verwendet wird, kann mit seinen langen Transaktionsprozessen, der Beschlagnahmung von Vermögenswerten durch Banken und einer insgesamt langsamen Erfahrung viele Rückschläge und Schwierigkeiten mit sich bringen.

Kryptowährungen wie Bitcoin, Etherum und der neue Dogecoin machen den Prozess reibungsloser und ermöglichen schnellere Ein- und Auszahlungen, ganz zu schweigen von den faireren Gewinnchancen, wenn Sie auf nachweislich faire Spiele setzen. Kryptowährungen, die in Online-Casinos verwendet werden, haben dazu beigetragen, dass die Öffentlichkeit Bitcoin als eine legitime Form von Wert ansieht.

Virtual Reality-Glücksspielplattformen

Nehmen wir an, jemand würde Ihnen sagen, dass es eine Möglichkeit gibt, ein Casino zu betreten, ohne die Grenzen Ihres Zimmers zu verlassen. In diesem Fall würden Sie wahrscheinlich denken, es sei zu schön, um wahr zu sein. Wenn Sie diese Möglichkeit reizt, dann haben Sie das der virtuellen Realität zu verdanken. Dieser technologische Fortschritt hat einen erheblichen Einfluss auf die Online-Casinos gehabt.

Sie hat ihnen eine Plattform geboten, die es ihnen ermöglicht, noch interaktiver zu werden und den Spieler in das Spielgeschehen einzubeziehen. Sie bietet den Spielern das gewünschte Erlebnis. Der Unterschied zwischen VR und den typischen Online- und Social-Plattformen für Glücksspiele besteht darin, dass VR-Casinos die Zahl ihrer Kunden deutlich reduzieren wollen. Sie wollen sie sozusagen ausmerzen, damit nur die großen Spieler übrig bleiben.

I-Slots

I-Slots sind eine brandneue Art von Spielautomaten, die speziell für die Nutzung in Online-Casinos entwickelt wurden. Sie werden schnell zu einer, wenn nicht sogar zur beliebtesten Art von Spielautomaten.

Der I-Slot, kurz für Interactive Slot, wurde über mehrere Online-Casinos verbreitet, die den begeisterten Spielern eine andere und neue Variante des klassischen Slotspiels bieten. Jedes Spiel mischt reguläre Spielautomaten mit Abenteuern. Die Unterschiede zu den klassischen Spielautomaten, die man in physischen Casinos antrifft, sind nicht allzu groß und reichen gerade aus, um die bekannte Art des Glücksspiels neu zu erfinden. Es kann bedeuten, dass man die gleiche Erfahrung wie an einem Spielautomaten in einem Kasino machen kann, aber noch besser in der Bequemlichkeit des eigenen Heims.

Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Technologie und der zunehmenden Beliebtheit von bargeldlosen Transaktionen und Kryptowährungen gibt es keine Grenzen für Online-Glücksspiele. Sie können nicht nur neue Spiele entwickeln, auf die die Menschen wetten können, sondern auch klassische Casinospiele neu gestalten, um sie unterhaltsamer und zugänglicher für die Allgemeinheit zu machen. Sie können auch ein besseres, intensiveres Erlebnis schaffen, das die Menschen genießen werden.

Online-Glücksspiele können eine neue Bedeutung erlangen, wenn die Leute nicht mehr denken, dass es nur darum geht, auf einen Bildschirm zu schauen und zu klicken und darauf zu warten, dass sich ihre Einsätze entfalten, sondern wenn sie das volle Casino-Erlebnis haben, als wären sie selbst vor Ort. Online-Glücksspiele werden weiter wachsen und sich verbessern, solange es einen bestehenden Markt gibt, der mit ihnen wächst.