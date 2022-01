Wie Sie neue Spiele fÃ¼r Android GerÃ¤te finden

Wie Sie neue Spiele für Android Geräte finden Redaktion

Sie mögen also Handyspiele auf Ihrem Android, oder? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Es sieht so aus, als würde 2022 ein großartiges Jahr für Android werden, denn zu den großen neuen Handyspielen Final Fantasy VII: Ever Criss, Diablo Immortal und DC Heroes & Villains.

Wenn Sie jedoch ein ungeduldiger Typ sind, haben wir eine Menge Spiele, die wir Ihnen jetzt empfehlen können. In unseren Listen der besten Android Spiele haben wir das Beste zusammengestellt, was die Plattform zu bieten haben.

Die beliebtesten Android Spiele des Jahres

Werfen wir einen Blick darauf, wo Sie tatsächlich Spiele genießen können. Wir reden nicht darüber, welches Smartphone oder Tablet, sondern über die bekanntesten Spiele und wo sie auf Sie warten.

Die meisten Android Nutzer würden sagen, dass die großen Namen von Marvel oder Blizzard die führenden Unternehmen sind, aber das ist einfach nicht der Fall.

Die meistgespielten Android Spiele sind Casino Spiele. Diese finden Sie in jedem zuverlässigen Online Casino für Android Geräte, auf das Sie einfach durch Eingabe des Casinonamens in Ihrem Browser oder als native Casino App zugreifen können.

Was sie in der Tat so interessant für Spieler macht, sind ihre Jackpot Spiele und Hunderte von Boni in Deutschland.

Die besten Android Spiele für 2022

DC Heroes & Villains

Wir neigen dazu, Match-Three-Puzzlespiele zu meiden wie die Pest. Umso überraschender ist es, dass eines unserer am meisten erwarteten Handyspiele für das nächste Jahr zu diesem Genre gehört.

DC Heroes & Villains verspricht eine einzigartige Mischung aus Match-Three-Puzzlermechanik und RPG-Komponenten für dieses grausame Universum.

Die Tatsache, dass es sich um ein DC-Spiel handelt, begeistert uns natürlich, zumal es das dritte Rad in der Beziehung von Joker und Harley ist.

Das bringt uns zum Hauptgrund für unsere Begeisterung: Sie müssen nicht der Held sein. Stattdessen können Sie ein Schurke sein, und seien wir ehrlich, die haben viel mehr Spaß.

Es gibt noch kein festes Veröffentlichungsdatum für DC Heroes & Villains, aber Ludia gibt dem Spiel ein frühes Veröffentlichungsfenster im Jahr 2022.

Diablo Immortal

Diablo Immortal ist ein exklusives MMORPG für Mobilgeräte, in dem Sie an der Seite Ihrer Freunde an einer Vielzahl von bekannten Orten und Dungeons kämpfen können.

Die Geschichte spielt zwischen den Ereignissen von Diablo II und III und stellt Sie vor die Aufgabe, die Wiederauferstehung von Diablo zu verhindern.

Sie können als Barbar, Kreuzritter, Dämonenjäger, Mönch, Nekromant oder Zauberer durch die Welt von Sanktuario ziehen und immer schwierigere Gegner besiegen.

Final Fantasy VII: Ever Crisis

Final Fantasy VII: Ever Crisis ist ein Einzelspieler Rollenspiel, das die gesamte Zeitlinie von Final Fantasy VII umfasst. Tetsuya Nomura verriet, dass Ever Crisis ein Free-to-Play-Titel mit Gacha Mechanik ist, mit der Sie spezielle Waffen und Kostümsets freischalten können.

Darüber hinaus bietet das Spiel spezielle Dungeons, die es zu erkunden gilt, und Kämpfe, die über das hinausgehen, was im ursprünglichen Final Fantasy VII zu sehen war.

Tomb Raider Reloaded

Wir haben das ganze Jahr auf die Veröffentlichung dieses Spiels gewartet, aber diese Wartezeit geht nun ins Jahr 2022 über. Tomb Raider Reloaded verspricht, ein Muss für jeden Lara Croft-Fan zu sein.

Das Spiel ist dem Arcade-Action-Genre zuzuordnen und wird Sie auf eine nostalgische Reise mitnehmen. Natürlich bietet das Spiel genau das, was Sie von Tomb Raider erwarten, nämlich Rätsel, Artefakte, Gräber, Waffen und wir drücke die Daumen, dass wir den Dinosaurier zu sehen bekommen.

Es gibt noch kein festes Veröffentlichungsdatum, aber wir wissen, dass es für Anfang 2022 geplant ist, wobei Square Enix Mobile London an dem Titel arbeitet.

Plants vs. Zombies 3

Nun, es ist schon ein paar Jahre her, dass wir einen neuen Eintrag in der Hauptserie hatten, daher sind wir gespannt, was Popcap und EA derzeit aushecken.

Popcap beschreibt es so: „Bei PvZ 3 geht es darum, Sie zurück zum Rasen zu bringen, wo alles begann“, also können die Spieler eine moderne Variante der klassischen Rasenverteidigungs-Action erwarten.

Wir hoffen persönlich, dass dieses Spiel von dem Wahnsinn der Mikrotransaktionen wegkommt, der PvZ 2 für uns ruiniert hat, da er oft all dem im Weg stand, was wir am Original so mochten. Und bitte, Popcap, lassen Sie uns das Spiel sowohl im Querformat als auch im Hochformat spielen. Das macht einfach Sinn.