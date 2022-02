Zukunft des Kryptogeldes Redaktion

Im Jahr 2009 tauchte ein von Satoshi Nakamoto entwickeltes Programm auf, mit dem durch mathematische Berechnungen Bitcoin, eine Einheit der Kryptowährung, erworben werden konnte, was nach Ansicht einiger Forscher eine neue Seite in der Geschichte der Abrechnungs- und Geldsysteme aufschlug.

Am 3. Januar 2009 wurde der erste Block im Bitcoin-Netzwerk generiert und die ersten 50 Bitcoins wurden empfangen. Die erste Transaktion, bei der 10 Bitcoins zwischen Benutzern des Bitcoin-Netzwerks übertragen wurden, fand am 12. Januar 2009 statt. Der erste offizielle Kauf von Kryptowährungsgütern war eine Transaktion zum Kauf und Verkauf von zwei Pizzen für 10.000 Bitcoins, die der Pizzaladenbesitzer zu diesem Zeitpunkt mit rund 25 US-Dollar bewertete. Dies geschah am 22. Mai 2010, und seitdem feiern Bitcoin-Fans den „Pizza Day“. Sie können leicht Beispiele für andere bahnbrechende Bitcoin-Transaktionen im Internet finden, da gibt es einige kuriose Fälle.

Kryptowährungen sind eine neue Art von Zahlungsmitteln, die für die Verwendung im Internet konzipiert wurden. Kryptowährungen haben keinen physischen Träger und existieren nur in Form von Softwarecode. Aus diesem Grund werden sie oft als virtuelle oder digitale Währung bezeichnet.

Die ersten Kryptowährungen erschienen 2009 (Bitcoin), gefolgt von anderen Arten von Kryptowährungen (Ethereum, Ripple, Litecoin, Peercoin und andere). Bis vor relativ kurzer Zeit existierten Kryptowährungen wie in einer Parallelwelt, die mit dem Leben der meisten normalen Bürger und ihren wirtschaftlichen Beziehungen nichts zu tun hat. Heute sind sie jedoch in aller Munde, und in den Medien erscheinen ständig Artikel über einen fortschrittlichen Landwirt, der landwirtschaftliche Produkte gegen Kryptowährung verkauft, über Mining-Farmen, die stündlich Kryptowährung erzeugen, oder über das unglaubliche Wachstum der Kryptowährungskurse. Die Menschen handeln mit Kryptowährungen und erzielen Gewinne, da auch der Kryptohandel dank solchen Programmen wie Bitcoin Evolution ganz einfach geworden ist.

All dies sorgt für Aufregung in der Bevölkerung, ohne dass diese weiß, worum es sich handelt, was sich Betrüger gerne zunutze machen. Um keine Fehler zu machen, die Tausende von Euro kosten, sollten wir verstehen, was Kryptowährung ist und wofür sie verwendet wird.

Das Hauptmerkmal dieser Art von Geld ist, dass es ausschließlich in digitaler Form (nur im Internet) und nicht in materieller Form (Münzen, Banknoten) existiert. Daher ist es unmöglich, Bitcoins oder andere Kryptowährungen in einer Wechselstube oder von Hand zu Hand zu kaufen. Wenn jemand versucht, Ihnen auf der Straße Bitcoins zu verkaufen, handelt es sich um Betrüger.

Kryptowährung kann gegen reguläres Geld, Waren oder Dienstleistungen direkt zwischen interessierten Parteien oder über zahlreiche digitale Währungsbörsen getauscht werden, die sich selbst als Börsen bezeichnen, aber keine Börsen im eigentlichen Sinne sind (da sie nicht über eine entsprechende Registrierung und Börsenlizenz verfügen, was bedeutet, dass Transaktionen an solchen Börsen nicht unter das Börsengesetz fallen). Generell sind Kryptowährungen und Transaktionen mit ihnen nicht in allen Ländern derzeit gesetzlich geregelt.

Transaktionen mit Kryptowährungen können nicht gefälscht oder rückgängig gemacht werden. Daher bieten sie Zuverlässigkeit bei der Überweisung von Geldern und der Verfolgung von Zahlungen und in vielen Fällen auch Anonymität.

Während nationale Währungen zentral von einer autorisierten Stelle (z. B. der Nationalbank eines Landes) ausgegeben werden und diese als Garant fungiert, sind Kryptowährungen dezentralisiert, d. h. es gibt keine solche Garantiestelle, die digitale Münzen ausgibt und kontrolliert, ihren Kurs und ihr Volumen online beeinflusst und Transaktionen, Konten usw. sperren kann. Stattdessen werden Kryptowährungen ausschließlich von ihrem Eigentümer verwaltet und können von jedem ausgegeben werden, der sie haben möchte und über die erforderlichen technischen Mittel und Fähigkeiten verfügt.

Kryptowährungseinheiten werden durch einen Prozess namens Mining oder Schürfen erzeugt. Dabei werden mit Hilfe von Computern komplexe mathematische Probleme gelöst, die die so genannten Münzen erzeugen.

Es gibt Debatten über die wirtschaftliche Natur und den rechtlichen Status von Kryptowährungen. Kryptowährungen haben im Finanzsystem und in der Gesetzgebung eines Landes einen unterschiedlichen Status und können als Zahlungsmittel oder als spezifische Ware verwendet werden, sie können Beschränkungen für ihren Umlauf unterliegen (z. B. ein Verbot von Transaktionen durch Bankinstitute) oder sie können verboten sein.