Jicki App zum Englisch lernen: Vorteile und Nachteile im Ãœberblick

Englisch lernen, ohne stÃ¤ndig auf den Bildschirm zu schauen? Die Englisch lernen App von Jicki setzt vor allem auf das Lernen durch HÃ¶ren. Das bietet viele Vorteile, hat je nach Lernstil aber auch kleinere SchwÃ¤chen.

Was ist Jicki und wie funktioniert Englisch lernen mit der App?

Jicki ist eine Sprachlern-App, mit der Nutzer*innen Englisch und weitere Sprachen intuitiv durch HÃ¶ren lernen. Die sogenannten Sprachduschen folgen einem 3-Stufen-Modell aus HÃ¶ren, Verstehen und Sprechen: Zuerst hÃ¶ren Lernende englische Vokabeln mit deutscher Ãœbersetzung, anschlieÃŸend folgt eine Geschichte auf Englisch, in der die zuvor gehÃ¶rten WÃ¶rter vorkommen. Zum Schluss sprechen sie ausgewÃ¤hlte SÃ¤tze nach.

Welche Vorteile bietet die Jicki App zum Englisch lernen?

Englisch lernen mit der Jicki App hat einige Vorteile:

Ãœberall und nebenbei Englisch lernen: Ob beim Kochen, auf dem Arbeitsweg oder beim Sport: Die Sprachduschen lassen sich einfach in den Alltag einbauen und sind auch offline verfÃ¼gbar.

Ob beim Kochen, auf dem Arbeitsweg oder beim Sport: Die Sprachduschen lassen sich einfach in den Alltag einbauen und sind auch offline verfÃ¼gbar. Ohne Leistungsdruck lernen: Ein festes Lerntempo gibt es nicht. Die Englischkurse lassen sich in der App beliebig oft wiederholen, ganz ohne Zeitdruck.

Ein festes Lerntempo gibt es nicht. Die Englischkurse lassen sich in der App beliebig oft wiederholen, ganz ohne Zeitdruck. HÃ¶rverstÃ¤ndnis und Aussprache verbessern: Wer regelmÃ¤ÃŸig authentisches Englisch hÃ¶rt, entwickelt ein besseres GefÃ¼hl fÃ¼r Aussprache und Sprachmelodie.

Wer regelmÃ¤ÃŸig authentisches Englisch hÃ¶rt, entwickelt ein besseres GefÃ¼hl fÃ¼r Aussprache und Sprachmelodie. Vokabeln im Kontext lernen: Neue WÃ¶rter tauchen in englischen Geschichten wieder auf. So wird klar, wie sie im Zusammenhang verwendet werden.

Welche Nachteile hat die Jicki App?

Je nach Lernweise hat das Konzept von Jicki auch Nachteile:

Keine Gamification: Punkte, Rankings oder tÃ¤gliche Challenges gibt es nicht. Wer spielerische Features mag, kÃ¶nnte diese vermissen.

Punkte, Rankings oder tÃ¤gliche Challenges gibt es nicht. Wer spielerische Features mag, kÃ¶nnte diese vermissen. Wenige GrammatikÃ¼bungen: Jicki setzt stark auf intuitives Lernen. FÃ¼r alle, die gezielt englische Grammatik lernen mÃ¶chten, bietet die App eher wenig ÃœbungsmÃ¶glichkeiten.

Jicki setzt stark auf intuitives Lernen. FÃ¼r alle, die gezielt englische Grammatik lernen mÃ¶chten, bietet die App eher wenig ÃœbungsmÃ¶glichkeiten. Keine klassischen Quizze: RegelmÃ¤ÃŸige Wissensabfragen zur Lernkontrolle gibt es bisher nicht. Fortschritte zeigen sich daran, dass Geschichten beim wiederholten HÃ¶ren besser verstanden werden.

RegelmÃ¤ÃŸige Wissensabfragen zur Lernkontrolle gibt es bisher nicht. Fortschritte zeigen sich daran, dass Geschichten beim wiederholten HÃ¶ren besser verstanden werden. FÃ¼r wen ist Jicki geeignet?

Die Jicki App eignet sich besonders fÃ¼r Menschen, die Englisch bevorzugt intuitiv durch HÃ¶ren lernen mÃ¶chten. Es gibt Kurse fÃ¼r AnfÃ¤nger*innen und Fortgeschrittene, Business Englisch und Englischkurse fÃ¼r SchÃ¼ler*innen. Auch fÃ¼r den Wiedereinstieg bietet die App passende Inhalte.

Fazit: Lohnt sich die Jicki App zum Englisch lernen?

Die Jicki App ist eine gute Wahl fÃ¼r alle, die unkompliziert Englisch lernen mÃ¶chten. Mit den Sprachduschen lÃ¤sst sich das Englisch lernen ganz einfach in den Alltag integrieren. Wer zusÃ¤tzlich Grammatik vertiefen oder sein Wissen testen mÃ¶chte, kann Jicki mit anderen Lernmethoden kombinieren.