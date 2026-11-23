Smart in der Natur unterwegs: Apps fÃ¼r Wanderer, Radfahrer und Outdoor-Fans Hartmut Schumacher

Wandern stÃ¤rkt (so die Techniker Krankenkasse) sowohl den KÃ¶rper als auch die Psyche: Diese FreizeitbetÃ¤tigung hat positive Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System, die Muskulatur in Beinen, RÃ¼cken und Rumpf, die Sehnen und BÃ¤nder sowie das Immunsystem. DarÃ¼ber hinaus reduziert sie Stress, lindert Ã„ngste und verbessert die Stimmung.

Kein Wunder also, dass Wandern immer beliebter wird: â€žIn der deutschen BevÃ¶lkerung zeigt die Nachfrage nach der Freizeit- und UrlaubsaktivitÃ¤t Wandern einen ungebrochenen Wachstumstrendâ€œ, erklÃ¤rt Prof. Dr. Heinz-Dieter Quack von der Arbeitsgruppe Wanderforschung des Instituts fÃ¼r Tourismus- und Regionalforschung an der Ostfalia Hochschule fÃ¼r angewandte Wissenschaften.

Einer Studie des Deutschen Instituts fÃ¼r Tourismusforschung zufolge betÃ¤tigen sich 75 Prozent der Deutschen als Wanderer. Dabei wandern 17 Prozent sehr oft (mindestens 10-mal pro Jahr), 20 Prozent oft (5- bis 9-mal pro Jahr) und 39 Prozent manchmal (1- bis 4-mal pro Jahr). Am beliebtesten als Wandergebiet sind die KÃ¼sten (mit knapp 65 Prozent), gefolgt von den Mittelgebirgen (knapp 55 Prozent) und dem Flachland (knapp 49 Prozent). Ein wenig abgeschlagen ist das Hochgebirge mit etwa 33 Prozent.

Technik und Natur mÃ¼ssen keinen Widerspruch darstellen. Im Gegenteil: Smartphones sind bei AusflÃ¼gen in die Natur fast unverzichtbare Hilfsmittel. Vorausgesetzt, die richtigen Apps sind installiert, unterstÃ¼tzen Smartphones die Anwender beim Planen von Wanderungen und Radtouren und geben unterwegs dann Navigationshinweise. Auch beim Identifizieren von Pflanzen und Tieren kÃ¶nnen sie behilflich sein. Und nicht zuletzt sind sie in NotfÃ¤llen extrem nÃ¼tzlich. Denn sie halten Erste-Hilfe-RatschlÃ¤ge bereit und ermÃ¶glichen es, bei Notrufen die eigene Position sehr genau zu Ã¼bermitteln.

Auf den nÃ¤chsten zwei Doppelseiten stellen wir Ihnen acht Apps mit derartigen Funktionen vor. Einige dieser Apps lassen sich kostenlos nutzen, andere Apps stellen zumindest ihre Grundfunktionen kostenfrei zur VerfÃ¼gung.

Orientierung beim Wandern

Wie orientieren sich Wanderer unterwegs? Laut einer Untersuchung des Deutschen Wanderverbands spielen Wegweiser dabei die wichtigste Rolle (89 Prozent). Bereits an zweiter Stelle stehen Wander-Apps (55,4 Prozent), dicht gefolgt von traditionellen Wanderkarten (51,9 Prozent).

Radreisen mit elektrischer UnterstÃ¼tzung

Ãœber 50 Prozent der Radreisenden, die drei oder mehr Tage lang unterwegs sind, verwenden ElektrofahrrÃ¤der â€“ so eines der Ergebnisse der â€žADFC-Radreiseanalyse 2025â€œ. Die Benutzer von ElektrofahrrÃ¤dern sind im Durchschnitt etwas Ã¤lter als die Radreisenden, die ohne UnterstÃ¼tzung durch einen Motor unterwegs sind. Zu den wichtigsten GrÃ¼nden fÃ¼r das Verwenden eines Elektrofahrrads gehÃ¶ren die MÃ¶glichkeiten, lÃ¤ngere Strecken zu fahren und auch hÃ¼gelige Regionen zu besuchen.

Grenzen der Technik

Man sollte sich allerdings nicht ausschlieÃŸlich auf die Technik verlassen: â€žWander-Apps kÃ¶nnen gerade im GelÃ¤nde wirklich starke Tools sein, aber man muss lernen, sie zu verwenden, und sich ganz klar ihrer Grenzen bewusst seinâ€œ, erlÃ¤utert Wolfgang Warmuth vom Tourenportal alpenvereinaktiv.com. â€žGerade in den Bergen hat man nicht Ã¼berall Strom oder Internetempfang. Smartphones kÃ¶nnen aus- und herunterfallen. Solche Situationen kÃ¶nnen recht abrupt auftreten, und dann braucht es einfach Backups. Ersatzbatterien, eine Powerbank oder auch Hilfsmittel wie HÃ¶henmesser, ein Ausdruck der Tourenbeschreibung und analoges Kartenmaterial kÃ¶nnen in schwierigen Situationen helfen. Der wichtigste Begleiter bleibt am Ende auÃŸerdem immer der eigene Kopf!â€œ

Held im Hintergrund

Die meisten Outdoor-Apps verwenden Kartenmaterial von OpenStreetMap, einem Projekt, das â€“ mit Hilfe zahlreicher freiwilliger Mitarbeiter â€“ geografische Daten sammelt und kostenfrei zur VerfÃ¼gung stellt. UnterstÃ¼tzt wird dieses Projekt unter anderem von den Unternehmen Microsoft, TomTom und Meta. Prinzipiell decken die Daten von OpenStreetMap die gesamte Welt ab, die Detailtiefe ist jedoch je nach Region sehr unterschiedlich.

Apps

FÃ¼rs Wandern, Radfahren und Outdoor

Die acht Apps auf dieser Doppelseite sind spezialisierte Programme, die sich an Wanderer, Fahrradreisende oder allgemein Outdoor-Fans richten.

Aber auch die Karten- oder Navigations-Apps, die man ohnehin schon auf dem Smartphone installiert hat, kÃ¶nnen bei AusflÃ¼gen in der Natur hilfreiche Werkzeuge sein. Allen voran natÃ¼rlich Google Maps und die Apple-App Karten. Auch die Alternativen Here WeGo, Organic Maps und Petal Maps sind einen grÃ¼ndlichen Blick wert.

Egal, welche App Sie verwenden: Wenn diese es zulÃ¤sst, sollten Sie vor dem Aufbruch ins GrÃ¼ne die Karte des Gebiets, in dem Sie sich aufhalten werden, herunterladen â€“ damit Sie sie auch dann verwenden kÃ¶nnen, wenn unterwegs der Internet-Zugang zu langsam, nicht vorhanden oder aber zu teuer ist. In Google Maps und in der Karten-App von Apple beispielsweise erledigen Sie dies, indem Sie erst Ihr Profilbild antippen und dann auf die SchaltflÃ¤che â€žOffline-Kartenâ€œ.

Komoot

MarktfÃ¼hrer mit Millionen Touren

Die App Komoot richtet sich an Wanderer und Fahrradfahrer. Im deutschsprachigen Raum ist sie nach einer Studie des Deutschen Wanderverbands die beliebteste derartige App. Komoot erlaubt es Ihnen erstens, eigene Touren zu planen. Zweitens stellt die App beliebte â€žvorgefertigteâ€œ Touren zur VerfÃ¼gung â€“ mehr als 8 Millionen Touren in Ã¼ber 150 LÃ¤ndern. Und drittens kann die App die Strecken aufzeichnen, die Sie zurÃ¼cklegen, auf Wunsch garniert mit Fotos, die Sie unterwegs aufnehmen.

Zu jeder Tour hÃ¤lt Komoot hilfreiche Informationen bereit, unter anderem die LÃ¤nge, die HÃ¶henmeter, die Schwierigkeit sowie die Arten und OberflÃ¤chen der Wege.

Die Karte und Touren einer Region dÃ¼rfen Sie kostenlos nutzen, samt Sprachnavigation. Weitere Regionen sind kostenpflichtig. Die Region Berlin beispielsweise schlÃ¤gt mit 3,99 â‚¬ zu Buche, das Erzgebirge mit 8,99 â‚¬ und die gesamte Welt mit 29,99 â‚¬. Die Karten lassen sich auch offline nutzen.

Outdooractive

ErgÃ¤nzung zu Fahrrad, Wanderstiefeln oder Skiern

Die Navigations-App Outdooractive ist als â€žBegleiter beim Wandern, Skifahren, Radfahren, Bergsteigen und anderen Outdoor-AktivitÃ¤tenâ€œ gedacht. Sie stellt knapp 1,8 Millionen Touren weltweit zur VerfÃ¼gung. Der Schwerpunkt dabei liegt auf Europa.

Die App liefert Informationen nicht nur Ã¼ber die LÃ¤nge einer Tour, sondern auch Ã¼ber die HÃ¶henmeter (Aufstieg und Abstieg), die Schwierigkeit, die SchÃ¶nheit der Landschaft und die Arten der Wege. Sprachnavigationsfunktionen sorgen dafÃ¼r, dass Sie beim Fahrradfahren nicht auf den Bildschirm schauen mÃ¼ssen.

Das Planen eigener Touren ist ebenfalls mÃ¶glich. DarÃ¼ber hinaus kÃ¶nnen Sie die Strecken, die Sie zurÃ¼cklegen, aufzeichnen lassen und mit Fotos illustrieren.

Prinzipiell lÃ¤sst die App sich kostenlos nutzen. Wer jedoch ein Abonnement abschlieÃŸt (ab 22,49 â‚¬ im Jahr), der erhÃ¤lt Zugriff auf detailliertere Karten und mehr Touren â€“ und kann die Karten auch offline verwenden. (Die detaillierteren Karten stammen unter anderem vom Alpenverein und vom ADFC.)

Bergfex

Wege zum Gipfel

Die App â€žBergfex: Wandern & Trackingâ€œ stellt Ã¼ber 500.000 Wanderwege, Ski-Touren, Laufstrecken und Mountainbike-Trails in Europa zur VerfÃ¼gung. Das Planen eigener Touren ist naheliegenderweise ebenfalls mÃ¶glich. Und auch das Aufzeichnen Ihrer zurÃ¼ckgelegten Strecken beherrscht die App.

Die App â€žBergfex: Wandern & Trackingâ€œ stellt Ã¼ber 500.000 Wanderwege, Ski-Touren, Laufstrecken und Mountainbike-Trails in Europa zur VerfÃ¼gung. Das Planen eigener Touren ist naheliegenderweise ebenfalls mÃ¶glich. Und auch das Aufzeichnen Ihrer zurÃ¼ckgelegten Strecken beherrscht die App.





AllTrails

Familienfreundlich

Diese App stellt Ã¼ber 500.000 Routen auf der ganzen Welt bereit â€“ fÃ¼rs Spazierengehen, Wandern, Laufen und Fahrradfahren. Sie kÃ¶nnen die Liste der Routen filtern lassen unter anderem nach der LÃ¤nge, nach der HÃ¶hendifferenz und nach dem Schwierigkeitsgrad. Auch beim Auffinden von barrierefreien, hundefreundlichen, kinderfreundlichen oder kinderwagentauglichen Routen ist die App behilflich.

Wer 35,99 â‚¬ im Jahr fÃ¼r ein Abonnement ausgibt, der bekommt keine Werbung angezeigt, erhÃ¤lt zusÃ¤tzliche Karten, kann die Karten auch offline nutzen und darf bestehende Routen verÃ¤ndern oder aber eigene Routen anlegen.

Bikemap

Radtouren nach MaÃŸ

Diese App ist ein Routenplaner speziell fÃ¼r Fahrradfahrer. Sie kÃ¶nnen beim Planen einer Route beispielsweise festlegen, ob Sie Fahrradwege bevorzugen, ob Ihnen eine mÃ¶glichst kurze Strecke wichtig ist, ob Sie Kopfsteinpflaster vermeiden mÃ¶chten oder ob Ihnen unbefestigtes GelÃ¤nde lieber ist, weil Sie mit einem Mountainbike oder einem Gravelbike unterwegs sind. Auch das Planen mehrerer Etappen fÃ¼r mehrtÃ¤gige Touren ist vorgesehen.

Die App kann die Routen (in etwa 170 LÃ¤ndern) kostenlos berechnen. Wer jedoch tatsÃ¤chlich Navigationshinweise erhalten mÃ¶chte, der muss ein Abonnement abschlieÃŸen â€“ fÃ¼r wahlweise 29,99Â â‚¬ pro Jahr oder 3,99 â‚¬â‚¬pro Woche.

Flora Incognita

Pflanzenbestimmung

Wie heiÃŸt dieser Baum dort vorne? An welchen Blumen laufen wir vorbei? Und ist dieser Pilz hier essbar? â€“ Diese und Ã¤hnliche Fragen beantwortet Ihnen die App Flora Incognita, wenn Sie die Kamera Ihres Smartphones auf die jeweilige Pflanze richten. Die verwendeten KI-

Algorithmen haben nach Herstellerangaben eine Erkennungsgenauigkeit von â€žweit Ã¼ber 90 Prozentâ€œ.

Neben dem Namen der Pflanze verrÃ¤t Ihnen die App auch zahlreiche weitere Informationen wie die wissenschaftliche Bezeichnung, die Verbreitung und die Giftigkeit. In der Liste Ihrer Beobachtungen speichert Flora Incognita nicht nur Ihre Pflanzenfotos, sondern auch den Ort, an dem Sie sie aufgenommen haben.

Hilfe im Wald

Weg zum Rettungspunkt

Die kostenlos nutzbare App â€žHilfe im Waldâ€œ zeigt Ihnen auf einer Karte an, wo sich im Wald in Ihrer NÃ¤he Rettungspunkte befinden. Wenn Sie in der App einen dieser Rettungspunkte auswÃ¤hlen, dann verrÃ¤t sie Ihnen, wie weit Sie in welche Richtung laufen mÃ¼ssen, um ihn zu erreichen.

Rettungspunkte sind ausgeschilderte und nummerierte Treffpunkte, deren genaue Koordinaten den Rettungsdiensten bekannt sind. Das erleichtert es Ihnen, diesen Diensten bei einem Unfall, einem medizinischen Notfall oder einem Waldbrand Ihren Standort mitzuteilen.

Malteser Erste Hilfe

UnterstÃ¼tzung im Notfall

Diese App hÃ¤lt Erste-Hilfe-Tipps bereit zu Themen wie SofortmaÃŸnahmen, akuten Erkrankungen, Verletzungen, Vergiftungen, Insektenstichen und UnterkÃ¼hlungen. Illustrationen sorgen fÃ¼r bessere VerstÃ¤ndlichkeit.

Eine interaktive Funktion fÃ¼hrt den Anwender Schritt fÃ¼r Schritt durch die SofortmaÃŸnahmen, die bei einem Notfall sinnvoll sind.

Auch beim Absetzen eines telefonischen Notrufs ist die App behilflich â€“ indem sie dafÃ¼r sorgt, dass Sie keine wichtigen Informationen vergessen.

Die App liegt nicht nur in deutscher Sprache vor, sondern unter anderem auch in Englisch, TÃ¼rkisch und Polnisch.