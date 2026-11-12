Top-Apps des Monats Oktober 2026: Die empfehlenswertesten Anwendungen

Beauty-Shopping fÃ¼r unterwegs

Notino: ParfÃ¼ms und Kosmetik

Mit der Notino-App lÃ¤sst sich das umfangreiche Sortiment des Beauty-HÃ¤ndlers bequem vom Smartphone aus durchstÃ¶bern. Zur Auswahl stehen Produkte von mehr als 1.500 Marken, darunter bekannte Namen wie Nivea, Dior oder Lacoste. Praktisch sind exklusive App-Angebote sowie der virtuelle Spiegel, mit dem sich ausgewÃ¤hlte Make-up-Produkte per Kamera ausprobieren lassen. Favoriten kÃ¶nnen gespeichert und in Listen organisiert werden. ErgÃ¤nzend liefert der Beauty-Blog Tipps und Inspiration rund um Kosmetik und DÃ¼fte. Ein 90-tÃ¤giges RÃ¼ckgaberecht sorgt beim Einkauf fÃ¼r zusÃ¤tzliche FlexibilitÃ¤t.

Smarter Einkaufszettel

Bring! Einkaufsliste & Rezepte

Bring! ersetzt den klassischen Einkaufszettel durch gemeinsam nutzbare Listen fÃ¼r Haushalt, BÃ¼ro oder Party. Produkte lassen sich Ã¼ber die Suche schnell hinzufÃ¼gen und bei Bedarf um Mengen oder Details ergÃ¤nzen. FÃ¼r eine bessere Ãœbersicht sortiert die App EintrÃ¤ge automatisch nach Kategorien. Mehrere Listen kÃ¶nnen parallel angelegt und mit anderen geteilt werden. Im Inspirations-Tab warten Rezeptideen, wÃ¤hrend sich unter â€žAngeboteâ€œ aktuelle Prospekte verschiedener HÃ¤ndler durchstÃ¶bern lassen. Dank Wear-OS-UnterstÃ¼tzung ist die Einkaufsliste auch direkt am Handgelenk verfÃ¼gbar. Das macht die Planung angenehm flexibel.

Parken ohne Kleingeld

EasyPark â€“ deine Park App

Mit EasyPark wird der Parkscheinautomat Ã¼berflÃ¼ssig: Nach der Registrierung genÃ¼gen Telefonnummer, Kennzeichen und Zahlungsart, anschlieÃŸend lÃ¤sst sich die Parkzeit direkt am Smartphone starten. Die gewÃ¼nschte Parkzone kann Ã¼ber eine Liste oder die Karte gewÃ¤hlt werden, GebÃ¼hren und weitere Informationen sind jederzeit einsehbar. Praktisch sind Erinnerungen vor Ablauf der Parkzeit, digitale Belege und die Ã¼bersichtliche Parkhistorie. Private und berufliche Parkkosten lassen sich getrennt verwalten. EasyPark ist in mehr als 20 LÃ¤ndern verfÃ¼gbar und bietet in vielen MÃ¤rkten einen lokalen Kundendienst.

Abenteuer auf Knopfdruck

Doctolib – Die Gesundheits-App

Doctolib bÃ¼ndelt zahlreiche Gesundheitsservices in einer App. Nutzer kÃ¶nnen Ã„rzte nach Fachgebiet und Standort suchen und Termine direkt am Smartphone buchen â€“ auf Wunsch auch fÃ¼r AngehÃ¶rige. Neben Vor-Ort-Terminen stehen bei teilnehmenden Praxen Videosprechstunden zur VerfÃ¼gung. Ãœber den integrierten Chat lassen sich Fragen mit dem Behandlungsteam klÃ¤ren, wÃ¤hrend Nachrichten und medizinische Dokumente zentral gespeichert bleiben. Praktisch sind zudem automatische Termin- und weitere Gesundheitserinnerungen. So wird die Organisation rund um Arztbesuche deutlich Ã¼bersichtlicher und einfacher.

Mode-Shopping mit Extras

ABOUT YOU Mode Online Shop

Die ABOUT YOU App bringt den bekannten Mode-Shop aufs Smartphone und ergÃ¤nzt ihn um einige praktische Extras. Favoriten lassen sich speichern, wÃ¤hrend der GrÃ¶ÃŸenberater anhand persÃ¶nlicher Angaben bei der Wahl der passenden GrÃ¶ÃŸe hilft. Im Coupon Wallet werden verfÃ¼gbare Rabatte gesammelt, zusÃ¤tzlich gibt es fÃ¼r jeden ausgegebenen Euro einen Coin, der spÃ¤ter eingelÃ¶st werden kann. Inspiration liefern personalisierte Outfit-Ideen und aktuelle Styles. Beim Bezahlen stehen unter anderem PayPal, Klarna und Apple Pay zur Wahl. Kostenloser Versand und Sale-Erinnerungen fÃ¼r Favoriten runden das Angebot ab.

Navigation fÃ¼r GipfelstÃ¼rmer

bergfex: Wandern & Tracking

Mit bergfex wird das Smartphone zum Begleiter fÃ¼r Wanderungen und andere Outdoor-AktivitÃ¤ten. Mehr als 500.000 Touren in ganz Europa stehen zur Auswahl und lassen sich anhand detaillierter Karten erkunden. Die GPS-Navigation zeigt unter anderem Distanz, Dauer und HÃ¶henmeter, eigene Routen kÃ¶nnen geplant und AktivitÃ¤ten aufgezeichnet werden. Touren lassen sich zudem speichern und spÃ¤ter wieder aufrufen. In der Pro-Version kommen praktische Extras wie Offline-Karten, Wetterradar und die Erkennung umliegender Berggipfel hinzu. Damit deckt die App Planung, Navigation und Tracking in einem Paket ab.