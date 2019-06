Handy Tricks 2/19

Unsere Handy-Tricks erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, schließlich tragen wir mit unserem Smartphone einen vollwertigen Computer herum, mit dem wir weit mehr können, als nur telefonieren. Und wer alleine nur die vorinstallierten Apps wie Play Store, Google Maps, Google Fotos, Gmail, Kontakte, Kalender etc. verwendet, hat genügend offene Fragen. Genau hier möchten wir helfen. Wir zeigen Ihnen in dieser Ausgabe, wie Sie beim App-Kauf Geld sparen können. Geld einnehmen können Sie übrigens auch – und zwar wenn Sie Ihren fahrbaren Untersatz verkaufen. Wir sagen Ihnen, mit welchen Autobörsen dies am besten gelingt.

Wissen Sie, wie man aus einem Smartphone einen vollwertigen PC macht? Wir zeigen es Ihnen, Sie müssen da nicht lange googeln. Apropos googeln: Sie erfahren in dieser Ausgabe auch, wie Sie mit Ihrem Handy Informationen effizient und schnell sammeln. Oder wie Sie den Google Assistant einrichten und welche Fragen Sie ihm stellen können. Oder wie Sie WhatsApp auf einem Tablet verwenden können. Oder wie Sie mit dem Handy Videos richtig aufnehmen und bearbeiten.

Ein weiterer Ratgeber befasst sich mit dem Akku des Smartphones. Er zeigt Ihnen, welche Apps den Energiespender besonders schnell leeren und daher möglichst zu meiden sind. Ein weiterer Guide bringt Sie verlässlich und schnell ans Ziel, egal mit welchem Transportmittel Sie unterwegs sind.

Alles in allem werden Sie aus diesem Heft zahlreiche bislang nicht bekannte Erkenntnisse ziehen.

Dabei wünsche ich viel Erfolg

Harald Gutzelnig, Herausgeber

Inhalt

Rubriken

3 // Editorial

146 // Impressum

Guides

6 // Das XXL-Glossar: Die wichtigsten Begriffe aus der Technik-Welt ausführlich erklärt

12 // So werden Sie zum Smartphone-Insider: Tolle iOS- und Android-Tipps für Anfänger & Profis

18 // Bares Geld sparen: So erhalten Sie ­kostenpflichtige Apps zu 100 % gratis

22 // PC in der Hosentasche: So verwenden Sie Ihr Smartphone als mobilen Computer

26 // Videoschnitt mit dem Smartphone: Tipps für das Aufnehmen, Schneiden und Bearbeiten

32 // Großes Reinemachen: So schaffen Sie mehr Speicherplatz auf Ihrem Gerät

38 // Richtig suchen: So finden Sie Informationen effizient und schnell in der Google-Suche

42 // WhatsApp auf dem Tablet: Holen Sie sich den Messenger auch auf das Tablet!

44 // Digitale Identität: Ersetzt das Smartphone bald die Geldbörse?

48 // Smartphone-Fit mit 60+: Das können Best Ager mit dem Smartphone alles machen

52 // Rewe, MyTime.de, AmazonFresh im Check: Einkäufe einfach nach Hause liefern lassen

56 // Gebrauchtwagen kaufen und verkaufen: Die besten Apps – inklusive Anleitung

60 // Smarte Partnersuche: Wir zeigen Dating-No­Gos und erklären, wie Sie Ihr Profil verbessern

64 // Google Uhr: Wecker, Timer, Stoppuhr – das müssen Sie über die Google Uhr wissen

68 // Emoji pur: Das bedeuten die bunten Bilder

72 // Surfen per VPN: So richten Sie die Verbindung ein

74 // Das alles kann Ihr Smartphone: Nützliche Tipps & Tricks für den Alltag

88 // Special: Geniale Tipps auf 38 Seiten

Apps

126 // Streaming made in Germany: Die besten deutschen Produktionen auf dem Handy sehen

132 // Mit dem Smartphone ans Ziel: Fahrkarten, Fahrpläne, Staumelder und Co. im Test

136 // HelloFresh: Der Lebensmittellieferant im ausführlichen Test

138 // Das Smartphone im Auto: Musikplayer, Tankbuch, Benzinpreis-Finder, Radarwarner & mehr

144 // So entlarven Sie Akkufresser