electricar#4 (September – November 2020)

In den letzten Wochen und Monaten haben wir alle äußerst herausfordernde und unsichere Zeiten durchlebt. Doch nach und nach merkt man, wie sich der Alltag langsam normalisiert und das Leben wieder zu pulsieren beginnt. Nicht anders ist es mit der Autobranche. Nach dem Lockdown, Werksschließungen und massenhaft verschobenen Präsentationen nimmt die Automobilindustrie langsam wieder Fahrt auf. Und damit auch electricar. Bestes Beispiel dafür ist der große Technikteil, den Sie in dieser Ausgabe vorfinden. Wir hatten das Model 3 von Tesla im Test und sind begeistert von der Reichweite und der Bedienbarkeit des Wagens. Man hat das Gefühl, in einem Fahrzeug der Zukunft zu sitzen. Auch das weitere Line-up kann sich sehen lassen. So saßen wir auch in einem Audi A6-Hybriden, dem Mercedes EQC sowie dem Polestar2, der seit längerer Zeit als starker Tesla-Konkurrent genannt wird. Wir werfen außerdem einen Blick auf den Seat Mii, das Facelift des Renault Zoe sowie den Mini Cooper SE. Zudem haben wir den E-Motorrad-Markt und die im Moment verfügbaren Modelle unter die Lupe genommen. Weiters haben wir uns angesehen, wie sich das Interieur und die Cockpits von Elektroautos in den letzten Jahren verändert haben und was die Zukunft in diesem Segment parat hält.

In einem spannenden Interview hat uns der ehemalige Schweizer Formel 1-Fahrer und nunmehrige TV-Experte Marc Surer interessante Einblicke in sein Leben und meinungsstarke Aussagen zur Mobilität im Allgemeinen und der elektrifizierten Zukunft im Besonderen gegeben. Außerdem wirft mit Prof. Dr. Andreas Knie ein anerkannter Mobilitätsexperte einen kritischen Blick auf den öffentlichen Verkehr in Zeiten der Corona-Krise und zeigt auf, dass die Verantwortlichen zügig etwas ändern müssen, um weiterhin eine relevante Rolle im mobilen Deutschland zu spielen – vor allem abseits von urbanen Gebieten.

In dieser Ausgabe sind wir außerdem der Frage nachgegangen, woher unser Strom eigentlich kommt und aus welchen Teilbereichen der Industrie sich die benötigte Energie zusammensetzt. Und da auch der Urlaubsfaktor im Sommer nicht zu kurz kommen darf, nehmen wir Sie mit auf einen Roadtrip nach Italien – selbstverständlich mit einem Elektroauto.

Stellvertretend für das gesamte Team von electricar wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Christoph Lumetzberger, Chefredakteur

INHALT

06 // News

18 // Hypermotion 2019

Der erste Branchentreff für Mobilität und Logistik in diesem Jahr!

20 // My car is my castle…

Wieviel Interieur braucht oder will der (E-)Auto-Fahrer?

26 // Vollgeladen im Minutentakt

Der Schweizer Ex-Rennfahrer Marc Surer über die Mobilität von morgen!

32 // „Es muss sich etwas ändern!“

Ein Gastbeitrag vom Mobilitätsexperten Prof. Dr. Andreas Knie

36 // Zahlen, Daten, Fakten

Interessante Statistiken und spannende Entwicklungen aus der Welt der Elektromobilität

38 // Der deutsche Strommix

Woher kommt unser Strom? Wie grün ist er tatsächlich?

42 // Das deutsche Ladenetz im Detail

So sieht die Ladeinfrastruktur in der Bundesrepublik aus

44 // Im Test: Tesla Model 3

Leistbarer Oberklasse-Wagen aus dem Hause Tesla

48 // Im Test: Audi A6 50 TSFI E

Elegante Limousine aus Ingolstadt mit Dienstwagen-Potenzial

52 // Im Test: Polestar 2

Das macht der Schweden-Stromer besser als Tesla

56 // Im Test: Mercedes EQC

Der erste vollelektrische Mercedes im ausführlichen Test

60 // Vorgestellt: Seat Mii

Der Ersteindruck des kompakten Stromers aus Spanien

62 // Vorgestellt: Renault Zoe

Das überarbeitete Modell aus dem Hause Renault wartet mit zahlreichen Neuerungen auf

64 // Vorgestellt: Mini Cooper SE

Kult goes Strom: Ein erster Blick auf den Mini Cooper SE

66 // E-Auto Rangliste

Die besten Elektroautos, die derzeit am Markt sind, im Überblick

74 // Elektrisch auf zwei Rädern

Elektrische Motorräder erobern die Straßen. Wir haben uns den Markt angesehen

80 // Die Geburt einer neuen Klasse

Hier verschmelzen die Grenzen von SUV, Kombi und Limousine

82 // Einfach Energie tanken

Elektromobilität als maßgeschneiderte Unternehmenslösung

86 // „E-Busse müssen in Europa zur Norm werden!“

Gastbeitrag des Vorstandsvorsitzenden der AKASOL AG Sven Schulz zum Thema Nachhaltigkeit

88 // Im E-Tron nach Italien

Warum Sie 2020 mit dem Elektroauto verreisen sollten

94 // Das ist Fakt

Wir räumen mit gängigen Irrtümern rund um das Thema Elektroauto auf