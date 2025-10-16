Mittelklasse trifft Gaming: Nubia Neo 3 GT setzt auf Show und Features Philipp Lumetsberger

RGB-Lichteffekte & Trigger-Buttons fÃ¼r echtes Gaming-Feeling

Mit dem Nubia Neo 3 GT bringt ZTEs Tochtermarke ein Gaming-orientiertes Smartphone hierzulande auf den Markt. FÃ¼r rund 300 Euro gibt es ein 6,8-Zoll-OLED mit 120 Hz, Android 15 samt MyOS 15, 12 GB RAM, 256 GB Speicher und eine 50-MP-Hauptkamera. Dazu kommen RGB-Lichteffekte, Schultertasten und Bypass-Laden â€“ Features, die sonst teureren Gaming-Phones vorbehalten sind. Allerdings gibt es hierzulande nur die Variante mit 5.000-mAh-Akku und 33W-Laden statt 6.000 mAh und 60W. Der Unisoc T9100-Prozessor wirkt zudem unspektakulÃ¤r. Wer aber genau auf Gaming-Extras geachtet hat, findet im Neo 3 GT ein vergleichsweise gÃ¼nstiges Gesamtpaket.Â nubia.com

Foto: Nubia