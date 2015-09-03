â€žAndroid verliert in Europa weiter Marktanteile.â€œ Mit dieser Meldung werden wir in den letzten Tagen hÃ¤ufig konfrontiert.Â Â Das ist keine Hiobsbotschaft, sondern ein saisonaler Fakt.Â Der Verlust relativiert sich gleich, wenn man die Zahlen genauer betrachtet.

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Nehmen wir Deutschland her. Da hatte Android im Juni 2014 ein Top beim Marktanteil von 81,3%. Im Juli 2015 liegt es bei 73,7%. iOS stieg in diesem Zeitraum von 10,6% auf 15,2%. Allerdings: iOS hatte im November 2014 das Top mit 21,4%, schwÃ¤chelt also in Relation zu Android noch wesentlich mehr. And the winner is: Windows Phone. Das microsoftâ€˜sche Betriebssystem legt von 6,4% auf 10,1% zu. Totgesagte leben offenbar lÃ¤nger, jedenfalls in Deutschland. Anderswo schaut es fÃ¼r die Mannen aus Redmond weniger gut aus: In Spanien halten sie gerade mal 4%, in den USA 3,8%, in China 1,5% und in Japan gar nur 0,1%.

Android ist top in den USA

In den USA baut Android seinen Vorsprung sogar aus: bei 65,6% liegt der Marktanteil dort. Das ist fast top, nur im Juni war er mit 66,1% leicht hÃ¶her. iOS verliert dort rapide. Hatte Apple im Dezember 2014 noch einen Anteil von 47,7%, so liegt er im Juli nun bei 30,1%. Nur um dann im November bedingt durch den Verkaufsstart des iPhone 6s zumindest wieder in Richtung 40% zu klettern.

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Weniger Smartphone-KÃ¤ufe

Tatsache ist: Die Smartphone-VerkÃ¤ufe insgesamt schwÃ¤chen sich ab, zumindest die ZuwÃ¤chse. In Deutschland kauften in Q2 2015 5,33 Millionen Menschen ein neues Smartphone. In Q1 waren es 6 Millionen und im letzten Quartal des Vorjahres immerhin 7,5 Millionen.Â Dieser Zeitraum ist aber nicht geeignet einen Trend aufzuzeigen, denn im vierten Quartal 2015 werden die Werte sogar Ã¼ber jenen des Vorjahres liegen, also bei rund 8 Millionen, allerdings ist der Zuwachs eben nun schwÃ¤cher, als in den Jahren zuvor. Auch klar, denn es fehlt an Innovationen. Ein Fingerabdruckscanner zwingt mich nicht, mein altes Smartphone wegzuwerfen, um mir ein neues zu kaufen. Und ob 4 oder 8 Kerne, das ist Otto-Normalanwender auch herzlich egal.

Noch ein interessanter Wert â€“ von Kantar gemessen: 29% der Smartphone-KÃ¤ufer kehrten im 2. Quartal 2015 Android den RÃ¼cken zu und wechseln zum iPhone, zumindest in Europa. In den USA waren es nur 9%. Leider wissen wir keinen Wert, der untreuen iPhone-Nutzer. Denn dass es die auch gibt, liegt auf der Hand. SchlieÃŸlich verliert ja iOS auch.

Quelle: Kantar Worldpanel und Statista