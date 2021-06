3 hilfreiche Android-Apps fÃ¼r den Besuch im Online-Casino

3 hilfreiche Android-Apps für den Besuch im Online-Casino Redaktion

Smartphones und Tablets sind aus der heutigen Zeit einfach nicht mehr wegzudenken. Online-Banking, virtuelle Meetings mit der Handykamera, Dating und natürlich Apps für die Arbeit – es gibt keinen Bereich, der nicht von den mobilen Endgeräten beeinflusst wird. Daten, welche früher noch unzählige Disketten, CDs und andere Speichermedien in Anspruch genommen haben, werden binnen weniger Sekunden um die ganze Welt geschickt. Natürlich hat auch die Unterhaltungsbranche den Vorteil von Smartphones und erkannt. Streamings von Filmen und Serien sowie Hunderttausende von Spielen begeistern Jung und Alt gleichermaßen. Auch klassische Casinos erlebten im Mobilfunkzeitalter eine Renaissance – online im Casino spielen liegt voll im Trend. Lange Fahrten in landbasierte Casinos gehören der Vergangenheit an, moderne Online-Casinos wie https://7signs.com/de/ sind nur einige Klicks am Handy entfernt und verzaubern Spieler auf der ganzen Welt mit echtem Casino-Flair.

In den folgenden Absätzen widmen wir uns praktischen Apps, welche modernen Spielern von heute die Zeit im Online-Casino vereinfachen und praktischen Nutzen mit sich bringen.

Klarna App

Wenn Sie ein Fan von Online-Shopping sind, haben Sie vielleicht schon von Klarna Sofortüberweisungen gehört. Mit dieser App können Käufer ihre Online-Einkäufe mit niedrigen oder sogar ohne Zinsen finanzieren, was es einfacher macht, große Einkäufe im Laufe der Zeit abzuzahlen. Zusätzlich handelt es sich um eine beliebte Zahlungsmethode, welche Transaktionen vom damit verknüpften Bankkonto in Echtzeit durchführt. In vielen Online-Casinos handelt es sich um eine beliebte und sichere Möglichkeit damit Einzahlung durchzuführen, die App sollte auf keinem Gerät von routinierten Glücksrittern fehlen.

Revolut Banking App

Hierbei handelt es sich um ein sogenanntes Fintech-Banking-Konto aus Großbritannien. Wer sich die App herunterlädt, kann sich per Video-Ident-Verfahren binnen Minuten ein einlagengesichertes Bankkonto erstellen und eine kostenlose Kreditkarte auf Haben-Basis beantragen. Kontoführung und Karte sind kostenlos, optional können Versicherungen abgeschlossen und Kryptowährungen gehandelt werden. Für Online-Casinos ergibt sich der Vorteil, dass man Ein- und Auszahlungen nicht über sein Hauptkonto vornimmt. Mit Revolut lassen sich Transaktionen in Echtzeit abwickeln, auch Auszahlungen auf das Konto laufen bedeutend schneller ab als mit klassischen Girokonten in Deutschland.

Neteller App

Gegründet im Jahr 1999, trat Neteller mit dem Ziel auf den Plan, die Finanzdienstleistungsbranche aufzurütteln. Man entwickelte eine alternative Zahlungsmethode, deren Fokus auf Geschwindigkeit und Sicherheit als oberste Priorität liegt. Neteller gilt heute als eines der größten und sichersten unabhängigen Geldtransferunternehmen der Welt. Aus diesem Grund wird die beliebte Zahlungsmethode von vielen Online-Casinos als vertrauenswürdig angesehen. Als einer der Pioniere unter den digitalen Wallets, hat Neteller im Laufe der Jahre viel Konkurrenz bekommen – aber es gilt heute noch als eine der beliebtesten Zahlungstools für Spieler in Online-Casinos. Die dazugehörige App ist übersichtlich gestaltet und bietet den perfekten Überblick über alle Transaktionen

Google Pay App

Während viele Leute Zahlungsmethoden wie Kreditkarten und Banküberweisungen kennen, ist Google Pay eine der noch unbekannteren Möglichkeiten, ein Konto im Online-Casino aufzuladen. In den wenigen Jahren, seit denen Google Pay in Online Casinos verfügbar ist, wurde die Zahlungsmethode immer beliebter. In der App wird ein Bankkonto oder eine Kreditkarte verknüpft, schon kann bequem per Google Pay bezahlt werden. Der größte Vorteil liegt darin, dass Zahlungen im Casino direkt und nahtlos vorgenommen werden können, ohne in eine andere App zu wechseln.