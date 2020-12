Aufregende neue Konsolenspiele, die in nÃ¤chster Zeit erscheinen werden

Fans von Konsolenspielen leben in aufregenden Zeiten. Es gab wohl noch nie so viele fantastische Videospiele für Spielkonsolen wie heutzutage. Und nicht nur dass, es gibt auch noch viele andere Arten von Spielen. Zum Beispiel kann man ganz einfach eine ganze Reihe von Video Slots auf Vulkan Vegas, und das sogar komplett umsonst.

Wer dagegen eher auf echte Videospiele steht, der hat ebenfalls reichlich Auswahl. Es gibt Tausende von Titeln zur Auswahl, die auf der PlayStation, Xbox oder der Nintendo Switch gespielt werden können. Zudem kommt pünktlich zur Weihnachtszeit 2020 noch eine ganz neue Generation von Spielen heraus.

Doch was, wenn man alle Spiele schon ausprobiert hat und einem keines davon mehr gefällt? In diesem Fall gibt es natürlich nur eine Lösung: man muss wohl oder übel darauf warten, dass neue Spiele erscheinen. Da Vorfreude bekanntlich die größte Freude ist, stellen wir heute einige der aufregendsten neuen Konsolenspiele vor, die in nächster Zeit erscheinen werden.

Watch Dogs Legion

Bereits am 29. Oktober erscheint eines der am heißesten erwarteten Spiele des Jahres: Watch Dogs Legion von Ubisoft. Der mittlerweile dritte Teil der Serie führt Spieler in ein futuristisches London. Dort versucht eine Gruppe von Hackern, gegen die staatliche Kontrolle anzukämpfen und kämpft gegen die Regierung.

Das Besondere an Watch Dogs Legion ist, dass der Spieler jeden (!) Charakter steuern kann, der im Spiel zu sehen ist. Um das Ganze wenigstens ein bisschen plausibel zu machen, werden die Charaktere dann einfach für die Hackergruppe rekrutiert. Eine weitere Besonderheit ist die Karte des Spiels. Diese zeigt London in seiner ganzen Pracht, denn die gesamte Stadt wurde virtuell ins Spiel transportiert. Wer also schon einmal selbst in der englischen Hauptstadt war, der wird sicherlich einige Schauplätze wiedererkennen.

Assassin’s Creed Valhalla

Auch unser zweiter Eintrag stammt von Ubisoft. Die Serie der Assassin’s Creed-Spiele ist eine der erfolgreichsten der Welt und hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche Hits hervorgebracht. Der neueste Ableger spielt in der Welt der Wikinger und wurde eindeutig durch die bekannte Serie Vikings inspiriert.

Für Fans des Genres sind das tolle Nachrichten, weil sie ab dem 10. November 2020 endlich selbst in ein Boot steigen und die Küsten Englands unsicher machen können. Wie die bisherigen Videos gezeigt haben, erwartet Spieler bei Assassin’s Creed Valhalla ein grafischer Hochgenuss. Kenner der Reihe werden außerdem wissen, dass die Spielmechanik garantiert wieder erstklassig wird.

Destiny 2: Beyond Light

Der Online-Shooter Destiny 2 ist zwar schon einige Jahre alt, aber trotzdem bringt Entwickler Bungie immer wieder neue Erweiterungen dafür heraus. Die insgesamt fünfte soll am 10. November erscheinen und den Namen Beyond Light tragen. In diesem Titel können Spieler auf den Jupiter-Mond Europa reisen und sich dort heiße Gefechte mit ihren Widersachern liefern. Natürlich wird es dort auch jede Menge Loot geben.

Destiny 2: Beyond Light wird zudem die erste Erweiterung des Spiels, die für die neuen Spielkonsolen PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen soll. Somit können sich Spieler also darauf freuen, den fantastischen Shooter bald auf einer neuen Konsolengeneration zu genießen.

Cyberpunk 2077

Alle der oben genannten Titel sind zweifellos große und wichtige Videospiele. Allerdings gibt es im Prinzip nur ein Spiel, das ohne jeden Zweifel als das wichtigste Spiel des Jahres bezeichnet werden kann. Die Rede ist natürlich von Cyberpunk 2077. Seitdem die ersten Videos des Spiels veröffentlicht wurden, war das Spiel von CD Project Red in aller Munde. Als danach bekannt wurde, dass Schauspieler Keanu Reeves eine Rolle im Spiel haben wird, gab es bei den Fans kein Halten mehr.

Cyberpunk 2077 soll am 19. November 2020 erscheinen und spielt in der fiktionalen Stadt Night City im Jahre 2077. Nach dem unglaublichen Erfolg von The Witcher 3 sind die Erwartungen auch beim neuesten Werk von CD Project Red wieder extrem hoch. Ob diese erfüllt werden, können Spieler schon bald auf der PlayStation 4 und der Xbox One herausfinden.

Fazit

Wer dachte, dass das Jahr schon fast vorbei ist, der hat sich gewaltig geirrt. Wie man an der obenstehenden Liste eindrucksvoll erkennen kann, dürfen sich Fans von Videospielen noch auf einige fantastische Titel gefasst machen. Die Spiele in unserer Liste haben sehr verschiedene Themen und Spielmechaniken, aber sie haben alle eines gemeinsam: schon jetzt ist eigentlich garantiert, dass jedes der Spiele zu einem großen Hit wird.

Da alle der Titel zudem auch für die beiden neuen Konsolen von Microsoft und Sony veröffentlicht werden sollen, dürfen sich Spieler sogar auf noch mehr Action gefasst machen. Es wird interessant zu sehen, ob sich die Spiele auf den neuen Konsolen grafisch von der aktuellen Generation unterscheiden.