Die 5 besten Gratis-Casino-Apps, die 2019 nicht fehlen sollten

In unserem Alltag können wir auf Smartphones und Tablet PCs nicht mehr verzichten – das wissen auch die Casinos und bieten entsprechende Apps an. Das bedeutet, dass es nicht mehr zwingend erforderlich ist an einem Desktop-PC zu spielen. Die Apps gibt es für die beliebtesten Spiele, wie zum Beispiel Slots, Poker, Roulette, Blackjack und Baccarat. Sie laufen abhängig vom Anbieter entweder nur auf bestimmte Betriebssysteme oder können bei einer Web App auch von allen gängigen mobilen Geräten genutzt werden. Was sind nun die besten kostenlosen Casino Apps?

Unterschiede native App und Web App

Früher gab es nur die sogenannten nativen Apps. Sie müssen in dem Store des jeweiligen Betriebssystems des mobilen Gerätes heruntergeladen und später installiert werden. Das Problem: Besitzer von einem Android Gerät finden im Google Store kein Angebot, wenn es sich um eine Casino App mit Echtgeld handelt. Stattdessen muss der Download daher von anderer Stelle erfolgen. Daher bieten viele Casinos inzwischen eine sogenannte Web App an. Hierbei handelt es sich um eine auf mobile Geräte optimierte Webseite.

Bei einem HTML5 Casino kann von nahezu jedem Gerät das mobile Angebot genutzt werden. Hierfür ist es nicht erforderlich, dass Software heruntergeladen und installiert wird, sondern der Aufruf erfolgt einfach im Browser des mobilen Geräts. Welche Handys und Tablet PCs von der App genutzt werden können, zeigt die Liste der Geräte. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich Spieler nur ein einziges Mal bei einem Casino anmelden müssen und mit ihrem Benutzernamen und dem Passwort auch das mobile Angebot vollumfänglich nutzen können.

Noch vor einigen Jahren gab es sehr wenige Anbieter, die das Spielen mit einem mobilen Gerät erlaubten. Inzwischen gibt es so gut wie kein Casino, das auf eine App verzichtet. Daher gibt es 2019 zahlreiche Apps, die empfehlenswert sind. Dabei laufen nicht sämtliche Games aus dem Portfolio auch immer auf einem mobilen Gerät. Dennoch steigt die Anzahl der Spiele kontinuierlich an. Vor allem besonders beliebte Slots, wie beispielsweise Starburst oder Mega Moolah, stehen auch für das mobile Spielvergnügen bereit. Neben den Spielautomaten gibt es natürlich auch zahlreiche Tisch- und Kartenspiele, die problemlos mit dem Tablet oder Handy gespielt werden können.

Darunter so beliebte Games wie Blackjack, Roulette und Poker in gleich mehreren Varianten. Besonders viel Spaß und Spannung kommt bei einem Live Casino auf. Das bedeutet, dass der Spieler nicht gegen einen Zufallsgenerator antritt, sondern gegen einen Dealer aus Fleisch und Blut. Hierfür wird ein Spieltisch per Videostreaming auf das mobile Gerät übertragen und der Spieler kann zuschauen, wie zum Beispiel der Dealer die Karten mischt. Außerdem ist es möglich mit dem Casino Personal zu chatten, so kommt echte Casino Atmosphäre auf.

Tipps: diese Casinos sind empfehlenswert

Wer noch nicht bei einem online Casino angemeldet ist, muss sich dort zunächst einmal registrieren. Doch es gibt inzwischen solch eine große Auswahl, dass es vor allem Einsteigern nicht einfach ist, sich für den besten Anbieter zu entscheiden. Der wichtigste Punkt ist natürlich, dass es sich um einen sicheren und seriösen online Casinobetreiber handelt. Dies können auch Anfänger ganz einfach selber feststellen, denn ein seriöser Anbieter veröffentlicht die Glücksspiellizenz transparent im Fußbereich der Webseite.

Besonders empfehlenswert sind online Casinos, die im Besitz einer Glücksspiellizenz aus der EU sind, wie zum Beispiel aus Malta oder Gibraltar. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist natürlich die Auswahl an Spielen, die mit dem Handy oder Tablet PC zur Verfügung stehen. Wer gerne Blackjack oder Roulette nutzt, sollte sich für einen Anbieter entscheiden, der hier im Portfolio eine große Auswahl offeriert. Slots bieten fast alle online Casinos in großer Vielfalt an.

Inzwischen ist es möglich mit dem Smartphone von unterwegs eine Einzahlung oder Auszahlung in einem Casino vorzunehmen. Auch Einstellungen können verwaltet werden, der Live Chat steht auch mit einem mobilen Gerät zur Verfügung und die meisten Zahlungsmittel ebenfalls. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist der Typ der App, auf den wir bereits im Vorfeld eingegangen sind. Nicht jeder möchte schließlich eine App installieren und daher eine native App nutzen.

Die fünf besten Apps für Casinos in 2019

Die nachfolgenden fünf Applikationen haben sich besonders bewährt und können mit einigen Features überzeugen. Meistens handelt es sich dabei um sogenannte Web Apps, das bedeutet, dass sie auf allen gängigen Smartphones laufen und keine Installation erforderlich ist.

888 Casino gratis Casino App

Das 888 Casino offeriert seinen mobilen Kunden eine Web App, die nicht heruntergeladen werden muss. Stattdessen erfolgt der Aufruf direkt im Browser. Es gibt eine tolle Auswahl an unterschiedlichsten Spielautomaten, die von einigen unterschiedlichen Softwareentwicklern stammen. So sind zum Beispiel auch NetEnt Spiele im Portfolio vorhanden, die mit NetEnt Touch sogar extra für eine mobile Nutzung programmiert worden sind. Doch auch das Angebot an Tischspielen kann begeistern. Vorhanden sind Games wie Blackjack und Roulette in unterschiedlichen Varianten. Auch das Live Casino steht für eine Nutzung von unterwegs zur Verfügung. Eine echte Besonderheit ist der No Deposit Bonus, den es ohne Einzahlung für neue Kunden gibt.

Leo Vegas gratis Casino App

Bei Leo Vegas handelt es sich um einen neueren Anbieter, der den Trend erkannt hat und sein komplettes Spieleangebot exakt auf die mobile Nutzung ausgerichtet hat. Daher ist ein Großteil des Spieleportfolios auch mit dem Smartphone nutzbar. Die Spiele können wahlweise auch gratis im Spielgeldmodus ausprobiert werden. Für Neukunden und für Bestandskunden gibt es sehr attraktive Boni. Hinzu kommt, dass die Spieleauswahl im Live Casino für mobile Geräte ebenfalls attraktiv ist.

Ladbrokes gratis Casino App

Ladbrokes ist vielen als Sportwetten Anbieter bekannt. Inzwischen gibt es jedoch auch einen Casinobereich, der mit einem Smartphone oder Tablet PC genutzt werden kann. Wer möchte, kann hierbei wählen zwischen einer App zum Herunterladen und einer Web App. Bei den Spielautomaten gibt es eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Slots von Playtech, aber auch die NetEnt Touch Geräte sind hier vorhanden. Vor allem das Angebot an Tisch- und Kartenspielen kann überzeugen, denn hier ist die Auswahl besonders groß. Das Casino beschränkt sich nicht nur auf Roulette und Blackjack, sondern es gibt auch Baccarat und andere Games.

Bet-at-home gratis Casino App

Das mobile Angebot von Bet-at-home kommt ohne Download aus und der Start des Spiels erfolgt im Browser. Das bedeutet, dass die App auch auf allen gängigen Betriebssystemen funktioniert. Vor allem das Angebot an Live Spielen weiß zu begeistern, denn viele Casinos bieten Smartphone Nutzern entweder gar kein Live Casino an oder es gibt nur eine sehr geringe Auswahl an Spielen. Eine weitere Besonderheit ist, dass es deutschsprachige Croupiers und Dealer gibt. Das Angebot stammt überwiegend von NetEnt.

Stargames gratis Casino App

Das Stargames Casino bietet sein mobiles Angebot ebenfalls über eine optimierte Webseite an, so dass direkt im Browser des Handys oder Tablets gespielt werden kann. Dadurch ist das Online-Casino für alle Betriebssysteme verfügbar. Bekannt wurde das Casino durch das Angebot von Novoline Slots, wie zum Beispiel Book of Ra oder Sizzling Hot. Allerdings stehen diese Games deutschen Spielern mit Echtgeld seit einiger Zeit nicht mehr zur Verfügung. Von Nachteil ist das Angebot an Tisch- und Kartenspielen, hier müsste das Casino unbedingt nachbessern.