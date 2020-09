Die Bedeutung der Benutzererfahrung

Moderne Geräte haben einen weiten Weg zurückgelegt seit den ersten Vorgängerversionen. Heutzutage sind Handys vollgepackt mit Funktionen, die dem Benutzer die Bedienung so leicht wie möglich machen. Viele Menschen befürworten auch, dass neuere Geräte so konzipiert sind, dass sie von jedem bedient werden können, ob jung oder alt, ohne oder mit geringer Erfahrung und man trotzdem finden kann, was man braucht. Ein klares und übersichtliches UX-Design ist der Grundbaustein geworden, um viele dieser Geräte weiter zu optimieren. Dies ist jedoch nicht nur auf die Geräte selbst beschränkt, denn auch die Webseiten und Anwendungen, die wir oft nutzen, mussten so viele Prozesse wie möglich vereinfachen. Das liegt daran, dass jene, die am einfachsten zu bedienen sind, auch die meisten Benutzer anziehen.

Ein Blick auf das moderne Smartphone zeigt dies ganz deutlich – die Symbole sind leicht zu erkennen und eine jede Anwendung zu öffnen ist sehr einfach. Es gibt oft kaum ein Durcheinander, da Android- und Apple-Geräte sehr viel besser darin geworden sind, alles zu organisieren und Platz frei zu lassen. Sogar das Stöbern auf unterschiedlichen Seiten oder Marktplätzen hat sich geändert, da wir nicht mehr mit Pop-up-Fenstern oder unterschiedlichen Nachrichten, die uns zum Klicken anregen sollen, zugespammt werden. Nun erwarten uns stattdessen einfache Listen und Auszüge an Informationen, die wir benötigen, um zu verstehen, was wir vor uns haben. Es gibt auch hier noch weitere Faktoren zu berücksichtigen, da die Benutzererfahrung nicht nur für die Benutzer selbst wichtig ist, sondern auch dafür, wie die eigene Website von unterschiedlichen Suchmaschinen gesehen wird. Seiten wie etwa Google werden Websites basierend auf ihrer mobilen Nutzbarkeit bewerten, wobei das mobile SEO ein riesiger Markt an sich ist. Ein besseres Nutzererlebnis bedeutet zugleich, dass die Website für ein wachsendes Publikum sichtbarer wird.

Wie bereits erwähnt sind es jedoch nicht nur die Geräte, die einen großen Wandel erfahren haben, denn neben den Geräten selbst haben sich auch andere Märkte anpassen müssen.

Am sichtbarsten waren diese Veränderungen vielleicht auf dem Glücksspielmarkt, vor allem in Bezug auf mobile Geräte – mit einem Anteil von über 50 % aller Spieler auf allen Plattformen besteht ein riesiger Markt, an den man sich ausrichten muss, sowie auch ein äußerst breites demografisches Spektrum. Es war von entscheidender Bedeutung für viele Glücksspielanbieter, sicherzustellen, dass ihre Website nicht nur für diese verschiedenen Nutzer zugänglich, sondern auch leicht zu navigieren ist.

Die Strategie, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, ist oft als die vielleicht größte Veränderung vieler Glücksspielbetreiber angesehen worden, vor allem bezüglich Online-Casinos für Smartphones in den vergangen paar Jahren. Viele sind seit vielen Jahren in Betrieb und es könnte schwierig sein, bestehende Systeme zu ändern, ohne Fehler an einem anderen Bereich des Systems zu verursachen. Mit der Benutzererfahrung und der Benutzeroberfläche können jedoch viele Änderungen vorgenommen werden, ohne dass andere Bereiche des Dienstes betroffen sind. Die ersten Online-Casinos haben ihre Homepage noch so viel wie möglich überladen, von Werbeaktionen und Boni, die angeboten wurden, bis hin zu den Spielen, die zur Verfügung standen. Als die Nutzer jedoch technikaffiner geworden sind, konnten dieselben Strategien nicht mehr funktionieren. Ein klareres, zugänglicheres Design wurde benötigt, um sicherzustellen, dass sowohl neue als auch bestehende Kunden in der Lage sein würden, das Gewünschte zu finden, ohne andere Inhalte durchforsten zu müssen, die für sie nicht ganz relevant waren.

Moderne Online-Casinos unterscheiden sich sehr stark von ihren früheren Versionen, da jetzt ein sehr klarer Ansatz verfolgt wird. Ein klares und einfaches Banner ist möglicherweise vorhanden, um für einen Anmeldebonus oder ein Angebot zu werben, ein Header könnte klar die verfügbaren Spiele aufzeigen und es gibt vielleicht ein Kachelsystem, um die meistgespielten Titel anzuzeigen. Es sind relativ kleine Veränderungen im Vergleich zu dem, was vielleicht an anderen Aspekten ihres Dienstes getan wurde, aber sie sind trotzdem sehr eindrucksvoll. Einfach anzusehen, schnell zu navigieren, genau das, was gebraucht wird, um Kunden zu binden. Zugleich ist es auch genau das, was erforderlich ist, um neue Nutzer nicht durch die große Anzahl an Informationen, mit der sie bei der Erstnutzung des Dienstes beworfen werden, zu überfordern bzw. abzuschrecken.

In diesem Fall sind es nicht nur die Websites, die betroffen sind, sondern auch die Spiele selbst. Die Weiterentwicklung der grafischen Fähigkeiten der Geräte hat dazu geführt, dass viele eine realistischer aussehende Version der gespielten Spiele anbieten können, die noch mehr Vertrauen erweckt und eine leichtere Anwendbarkeit ermöglicht. Methoden, mit denen versucht wurde, zu mehr Spielzeit anzuregen, wie etwa Pop-up-Fenster oder das Spammen mittels Nachrichten, sind zum Großteil abgeschafft worden, da die Nutzer darauf nicht mehr wirklich reagieren. Die Einfachheit des Stils animiert zum längeren Spielen und die Benutzerfreundlichkeit bringt Spieler zurück für mehr.

Mit den möglichen Veränderungen, die in den unterschiedlichen Gerätemärkten anfallen, ist es möglich, dass wir vielleicht mehr Online-Casino-Anwendungen fürs Handy sehen werden, und zwar viel häufiger, als es bei Anwendungen für Online-Wetten zu beobachten war. Da die Marktplätze auf jede Transaktion 30 % verlangen, haben viele Betreiber entschieden, weitgehend webbasiert zu bleiben, wobei jedoch sowohl die Benutzeroberfläche als auch die Benutzererfahrung eine wichtige Rolle beim Erfolg der Anwendung spielen. Dies bietet den Betreibern eine weitere Möglichkeit, diesen Ansatz, dass der Kunde immer im Mittelpunkt steht, bei der Gestaltung ihres Angebots unter Beweis zu stellen.

Da der Online-Glücksspielbereich heute so groß ist, vor allem bei mobilen Geräten, sind viele Betreiber inzwischen die Innovatoren für Industriestandards für viele Geräte geworden. Indem ein Fokus auf so viele unterschiedliche Spieler mit diesen unterschiedlichen demografischen Merkmalen gesetzt wird, ist es leicht, die Schwachstellen zu erkennen und die Änderungen vorzunehmen, um sicherzustellen, dass diese spezifischen Spieler die bestmögliche Erfahrung machen können, ohne dass dies für die Spieler nachteilig ist. Viele passen vielleicht nicht in diese Gruppierung, aber durch die ständige Weiterentwicklung der Benutzererfahrung können die Betreiber sicherstellen, dass auch neuere Spieler ebenfalls das bestmögliche Erlebnis haben.

Der nächste Schritt wird für viele darin bestehen, Wege zu finden, wie diese klare Benutzererfahrung für neuere und aufkommende Technologien entwickelt und umgesetzt werden kann. Wir nähern uns einer Zeit, in der sowohl die virtuelle als auch die erweiterte Realität (VR/AR) ein großer Bestandteil unseres mobilen Lebens sein werden und wir müssen sicherstellen, dass diese Bereiche bereits für die wachsende Anzahl von Nutzern, die diese Technologie verwenden werden, vorbereitet sind. Jene, die immer die Nase vorne haben, werden denen folgen, die dasselbe mit ihren Websites für ihre Online-Spieler tun.

Es ist leicht zu übersehen, wie schnell sich auch dieser Prozess entwickelt und ausgebaut hat. Mobile Geräte in ihrer derzeitigen Form gibt es erst seit etwa zehn Jahren, und vor allem Online-Glücksspiele sind erst seit zirka der Hälfte dieser Zeit auf dem Vormarsch, so dass die Betreiber sehr schnell reagieren konnten, um den Nutzern das gewünschte Erlebnis bieten zu können. Sie haben jedoch auch Strategien entwickeln können, um Industriestandards voranzutreiben. Viele dieser Bemühungen können direkt mit dem großen Erfolg in Verbindung gebracht werden, der für das mobile Glücksspiel als Ganzes festgestellt wurde.