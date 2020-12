Die besten mobilen Winter- und Christmas-Games

Vor allem in der kalten Jahreszeit erfreuen sich vor allem Wintersport- und Weichnachts-Spiele enormer Beliebtheit. Nachfolgend stellen wir Ihnen einige Vertreter aus diesen Spielekategorien vor.

Ski Jumping Pro

Sie wollten schon immer todesmutig über den Schanzentisch springen und durch die Lüfte segeln? In Ski Jumping Pro können Sie sich diesen Traum erfüllen und schlüpfen in die Rolle eines Skispringers. Damit sich sowohl Anfänger als auch erfahrene Spieler mit dem Game anfreunden können, stehen eine One-Touch und Gyroskopsteuerung zur Verfügung. Anfängern empfehlen wir jedoch die Nutzung der ersten Variante. Hierbei drücken Sie die eingeblendeten Kreissymbole im richtigen Augenblick für perfekte Anläufe, Absprünge und Landungen. Bei der Profisteuerung hingen müssen Sie den Springer auch während des Fluges ausbalancieren. Der Karrieremodus umfasst 62 Events auf 19 verschiedenen Sprungschanzen rund um den Globus. Für Ihren Weg an die Weltspitze ist allerdings das regelmäßige Training Ihres Skispringers unerlässlich. Dank der realistische 3D-Grafik erkennen Sie sogar die Anlaufspuren und die jubelnde Menge auf den Tribünen. Leider unterbrechen regelmäßige Werbeeinblendungen den Spielfluss. Wer sich von diesen gestört fühlt, kann sie mittels In-App-Kauf dauerhaft deaktivieren.

Biathlon Mania

Biathlon zählt zu den beliebtesten Fernsehsportarten in Deutschland. Biathlon Mania bietet Ihnen die Möglichkeit, sich mit tausenden von Spielern aus der ganzen Welt in dieser anspruchsvollen Sportart zu messen. Durch rhythmisches Tippen auf eine Taste steuern Sie die Geschwindigkeit Ihres Athleten. Dabei sollten Sie jedoch stets die Kondition im Blick behalten. Ansonsten laufen Sie Gefahr, dass Ihnen die Puste ausgeht und Sie beim Schießen schlecht abschneiden. Am Schießstand zielen Sie mit einem Button und mit dem zweiten wird der Schuss abgefeuert. Nach wenigen Runden haben Sie die Steuerung verinnerlicht. Je besser Sie im Wettkampf abschneiden, umso mehr Punkte erhalten Sie. Mit diesen lassen sich die Fähigkeiten des Spielcharakters verbessern und bessere Ausrüstung kaufen. Alternativ können Sie dies auch per In-App-Kauf erledigen.

Ski Champion

In diesem Spiel durchqueren Sie die Skipiste aus einer eher ungewohnten Vogelperspektive. Vor allem zu Beginn ist die Ansicht sehr gewöhnungsbedürftig und Stürze lassen sich kaum vermeiden. Durch Neigen des Handys wird der Skifahrer gesteuert. Dies funktioniert nach ein bisschen Übung sehr gut. Um Stürze zu vermeiden, müssen Sie sich jedoch die Strecke genau einprägen. Zahlreiche Strecken rund um den Globus, wie beispielsweise jene in Sotschi, stehen Ihnen in Ski Champion zur Verfügung und sorgen für Abwechslung und stundenlange Unterhaltung. Während der Fahrt sammeln sie Münzen, mit denen Sie die Fähigkeiten Ihres Athleten verbessern und Ausrüstung kaufen können. Wahlweise lassen sich auch via In-App-Käufe Münzen erwerben.

Curling 3D

Curling gilt zu Unrecht als eine der am meisten unterschätzten Wintersportarten. Viele empfinden diesen Sport schlichtweg als langweilig. Curling 3D belehrt die Skeptiker jedoch eines besseren und offenbart die Komplexität und Spannung dieses Sports. Zusätzlich überzeugt das Game durch eine ansprechende Grafik. Ziel des Spiels ist es, die Steine möglichst nah ans Zentrum zu legen. Dazu tippen Sie auf dem Bildschirm auf einen Pfeil, den Sie in die richtige Richtung steuern und dem Sie die passende Wurfkraft geben. Dabei geht es nicht nur um das richtige Gefühl, sondern vor allem um eine clevere und ausgeklügelte Taktik. Die Steuerung selbst ist sehr intuitiv gestaltet und bereits nach einigen Würfen haben Sie den Dreh raus. In-App-Käufe werden zwar angeboten, allerdings sind diese nicht zwingend nötig, um im Spiel voranzukommen.

Christmas Stories: Das Geschenk der Weisen

Bei diesem Spiel schlüpfen Sie in die Rolle eines Protagonisten, dessen Schwester von einem bösen Weihnachtsgeist entführt wurde, nachdem sie in einen Laden eingebrochen ist. Der einzige Weg ihr zu helfen, ist das vollbringen guter Taten. Insgesamt drei dieser Taten müssen absolviert werden, um die Schwester zu befreien und das Weihnachtsfest für die eigene Familie zu retten. In Christmas Stories: Das Geschenk der Weisen wird eine komplette Weihnachtsgeschichte erzählt und durch viele Rätsel, Wimmelbilder und Minispiele ergänzt. Die Demoversion des Spiels ist kostenlos erhältlich. Wenn Sie jedoch die ganze Geschichte erleben wollen, müssen Sie jedoch 9,99 Euro für die Vollversion zahlen.

Passage 4 Weihnachts-Edition

Passage 4 ist ein Puzzlespiel im Stile von Tetris. Das Ziel ist es, die Spielsteine so zu platzieren, dass entweder die Farbe oder das Symbol der angrenzenden Steine übereinstimmen. Ist eine Reihe vollständig, verschwindet diese vom Spielbrett. 40 verschiedene Levels und drei Schwierigkeitsstufen sorgen für stundenlangen Spielspaß. Die liebevoll gestaltete Grafik mit weihnachtlichen Motiven erzeugt während des Spielens echte Feiertagsstimmung. Untermalt wird das Ganze von tollen Sound-Effekten und Weihnachtsmelodien als Hintergrundmusik. Eine umfangreiche Anleitung erleichtert Anfängern den Spieleinstieg und gibt darüber hinaus hilfreiche Tipps, um die verschiedenen Level zu meistern.

Christmas Casino Slot Machine

Weihnachtliche Casino Slots werden immer populärer. Dies ist auch nicht weiter verwunderlich, denn diese Art von Gaming-Apps bietet eine Menge Spielspaß. Christmas Casino Slot Machine umfasst Casino Slots in weihnachtlichem Flair, die Sie garantiert in die richtige Stimmung für die Feiertage versetzen. Als Gewinn winken Münzen und Edelsteine, die Sie beispielsweise für Bonus-Spiele einlösen können. Wahlweise können Sie sich über Ihren Facebook-Account in der App einloggen, um die erspielten Münzen und den Spielfortschritt zu sichern. Zusätzlich erhalten Sie Extra-Münzen und können Freunde einladen.