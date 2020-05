Die besten Online-Programmierschulen fÃ¼r jeden Anlass

Die besten Online-Programmierschulen für jeden Anlass Redaktion

Coding ist nicht länger nur den nerdigen „Computerfreaks“ vorbehalten. Heutzutage kann mit ein wenig Investition und Mühe so ziemlich jeder innerhalb weniger Monate seine Karriere als Software-Entwickler starten.

Computerschulen sind dazu da, diesen Prozess zu beschleunigen, und aus diesem Grund wächst ihre Popularität in beispielloser Weise. Coding wird wahrscheinlich die wichtigste berufliche Fertigkeit der Zukunft werden. Die Arbeitsmöglichkeiten sind endlos, ob bei einschlägigen Firmen wie Google, Facebook und Amazon oder bei Spielentwicklungsfirmen. Besonders letztere suchen händeringend sogar Anfänger, die den Grundstein zukünftiger Spiele in Form von Browsergrames legen können. Egal ob Simulationsspiele , Arcadegames oder Casinospiele wie Poker, New York Spins oder Black Jack – das dafür nötige Programmierwissen kann schnell und bequem von zu Hause aus erlernt werden.

Codecademy – gratis vom Anfänger zum Fortgeschrittenen-programm während des Sommers

Codecademy gewährt bis Ende der Sommerferien kostenlosen Zugang zum Pro-Account. Hier können alle Programmiersprachen erlernt werden, einschließlich Python, Java, JavaScript, Ruby, SQL, C++, HTML und CSS. Die Kurse lassen sich selbst zusammenstellen und sind je nach Programmiersprachen und oder Jobziel (Computer Science, Webentwicklung, Data Sciene, Web Design und Spielentwicklung) auswählbar. Haben Sie sich entschieden, wird Ihnen der empfohlene Wochenplan vorgestellt mit allen Fähigkeiten, die zur erfolgreichen Absolvierung des Kurses nötig sind. Insgesamt ist die Plattform optisch sehr ansprechend und intuitiv gestaltet, so dass auch absolute Anfänger sich zurechtfinden.

Evolve Security Academy – Der Experte für Cyber Security

Die Evolve Security Academy bietet eine ganzheitliche Ausbildung im Bereich der Cybersicherheit sowie fortgeschrittene Kurse zu spezifischen Bereichen an. Die Kurse werden in Chicago und online live abgehalten. Die Evolve Academy bietet eine praktische und immersive Ausbildung, die den Studenten die konkreten und praktischen Fähigkeiten vermittelt, die sie am Arbeitsplatz tatsächlich benötigen. Die Studenten sammeln echte Arbeitserfahrung durch die Live-Sicherheitsbeurteilung, die sie in gemeinnützigen Organisationen durchführen. Die ganzheitlichen Cybersicherheits-Bootcamps dauern 16 Wochen und sind Teilzeitarbeitsplätze. Die fortgeschrittenen Kurse dauern 5 Wochen. Die erweiterten Tracks umfassen Anwendungssicherheit und Belastungstests.

App Academy – Bezahlung nur bei Jobvermittlung

Die App Academy ist eine Programmierschule, die Online- und persönliche Schulungsprogramme ohne Unterrichtskosten anbietet, bis Sie als Software-Ingenieur angestellt sind und mehr als 50.000 Dollar verdienen. Diese Karrieresprünge, die App Academy seit der Gründung vielen Lernenden ermöglicht hat, sind ein Hauptgrund dafür, dass die Schule als die am meisten respektierte Codeschule in der Branche gilt. Die App Academy versteht die Fähigkeiten, die einen erfolgreichen Software-Ingenieur ausmachen, und – was noch wichtiger ist – wie man sie Ihnen vermittelt. Wenn Sie nach Abschluss des Programms keinen Erfolg haben, zahlen Sie nichts, und so sollte es auch sein.

NYC Data Science Academy – werden Sie der Datenmengen Herr

Die 2014 gegründete NYC Data Science Academy bietet höchste Qualität in den Bereichen Datenwissenschaft und Data Engineering Training. Ihr umfassender Lehrplan wurde von Branchenpionieren entwickelt, die Erfahrungen aus der Beratung sowie aus Unternehmens- und Individualschulungen nutzen.

Das Programm bietet seinen Studenten eine Kombination aus Vorlesungen und Datenherausforderungen aus der realen Welt und ist speziell auf die Fähigkeiten ausgerichtet, die Arbeitgeber suchen. Am Ende des Programms schließen die Studenten mindestens vier reale Datenwissenschaftsprojekte ab, um ihr Wissen potentiellen Arbeitgebern zu präsentieren. Die Studenten nehmen auch an Präsentationen und Trainings für Bewerbungsgespräche teil, um sicherzustellen, dass sie auf Spitzenpositionen in der Datenwissenschaft in angesehenen Organisationen vorbereitet werden.

Codewars – der ultimative Test des erworbenen Wissens

Codewars setzt dem Ganzen die Krönung auf, indem es kostenlose Tests für die Programmiersprachen im Martial-Arts-Thema anbietet. Das Lösen spezifischer Kodier-„Katas“ (ein Begriff für Trainingsübungen im Karate) wird Ihnen auf Ihrem Weg zu einem echten Programmierer Rang und Ehre einbringen. Wer sagt, dass es keinen Spaß machen kann, online zu lernen, wie man programmiert? Jeder kann bei Codewars unterschiedliche Herausforderungen für andere erstellen, und es liegt an Ihnen, das Problem mit der von Ihnen gewünschten Programmiersprache zu lösen. Sie können durch die Ränge aufsteigen, so dass Sie sich an die Spitze der Rangliste setzen können, während Sie sich selbst im Wettbewerb mit anderen Spielern herausfordern.