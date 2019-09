Die besten Pokerspiele fÃ¼r Android 2019

Poker ist eines der beliebtesten Kartenspiele, wenn nicht sogar das beliebteste. Nun, es gibt eine Menge Poker-Anwendungen, die im Google Play Store veröffentlicht wurden – in der Liste unten finden Sie unsere zehn beliebtesten Anwendungen, falls Sie eine neue Poker App oder ein neues Pokerspiel suchen, um sich zu unterhalten. Allerdings sind die unten aufgeführten Apps in einer beliebigen Reihenfolge aufgeführt.

Wenn Sie ein großer Poker-Fan sind, aber Probleme haben, Leute zu finden, mit denen Sie das uralte Kartenspiel spielen können, sollten Sie in Betracht ziehen, ein gutes Pokerspiel für Android auf Ihr Smartphone oder Tablet herunterzuladen und zu installieren. Poker ist ein Favorit unter Casino-Besuchern. Egal, ob Sie um Geld oder nur zum Spaß online spielen möchten, es gibt im Google Play Store Optionen für beides.

Da Poker so beliebt ist, gibt es im Google Play Store unzählige Pokerspiele – darunter natürlich viele großartige, aber es gibt auch einige schlechte.

Deshalb haben wir die sieben besten Pokerspiele für Android gesucht und gefunden – und den Müll für Sie herausgefiltert! Wenn Sie ein gutes Pokerspiel auf Ihrem Handy oder Tablet haben möchten, lesen Sie also weiter!

1. Zynga Poker

Wenn Sie auf der Suche nach einer kostenlosen Möglichkeit zum Pokerspielen im Texas Hold’em-Stil sind, sind Sie bei Zynga Poker genau richtig. Zynga Poker bietet unzählige Möglichkeiten, um Texas Hold’em zu spielen, zum Beispiel im Turnierstil, beschleunigte Turniere, Ligen und sogar mit sozialer Erfahrung.

Zynga Poker ist, wie der Rest auf dieser Liste, hauptsächlich für den Spaß und den sozialen Aspekt gedacht – Sie können hier kein echtes Geld gewinnen.

3. DH Texas Poker

DH Texas Poker ist eine weitere hervorragende Anwendung, um Texas Hold’em zu spielen. DH Texas Poker funktioniert wie die anderen Apps, bietet Ihnen jedoch gleich zu Beginn viele Belohnungen. Beginnen Sie Ihre Pokerkarriere mit einem Knall mit 80.000 kostenlosen Chips, täglichen Geschenken, Geschenken für Freunde und täglichen Belohnungen.

Es gibt VIP-Tische, an denen Sie spielen können, sowie Nur-Freunde-Tische. Darüber hinaus bietet DH Texas Poker eine Vielzahl von Spielmodi: Jetzt spielen, Glückstisch, Privater Raum, Ausgewähltes Casino, Sit & Go und mehr.

4. Governor of Poker 3

Governor of Poker 3 ist ein typisches Pokerspiel, aber es stehen unzählige verschiedene Funktionen und Modi zur Verfügung. Zum Beispiel gibt es verschiedene Pokermodi, die Sie spielen können, wie Texas Hold’em, Blackjack und andere Online-Spiele. Governor of Poker 3 ist wahrscheinlich am besten für Anfänger geeignet, die können hier einen ersten Eindruck davon bekommen, wie diese Spiele gespielt werden. Sie können Governor of Poker 3 unter diesem Link kostenlos selbst testen.

5. Pokerist

Wollen Sie gegen Spieler aus Fleisch und Blut antreten? Dann sollten Sie Pokerist in Betracht ziehen. In diesem Spiel können Sie gegen Online-Spieler spielen, aber auch gegen Freunde auf Facebook.

Pokerist wird Ihnen täglich kostenlose Chips aushändigen, aber wie immer können Sie auch in den In-Game-Laden gehen und jede Menge davon mit echtem Geld kaufen. Pokerist behauptet, dass der Umgang mit dem Zufallsgenerator fair ist, sodass jeder Spieler die gleichen Gewinnchancen haben sollte (d. h. die Gewinnchancen sind nicht zu Gunsten von Pokeristen gestapelt).

6. World Series of Poker

World Series of Poker ist wahrscheinlich das beste wettbewerbsfähige Pokerspiel, das Sie im Google Play Store finden können. Das Spiel hat über zehn Millionen Installationen, was bedeutet, dass dieses Spiel immer voller Aktivitäten steckt. Einer der großartigen Vorteile der World Series of Poker, den andere nicht bieten: alle vier Stunden Chips gratis. Sie müssen nicht einen Tag warten, um Ihre Chips aufzufüllen.

Endgültiges Urteil

Also, welches Pokerspiel sollten Sie auf Ihr Android Smartphone oder -Tablet herunterladen? Wenn Sie sich nur eines aussuchen müssten, würden wir empfehlen, an der World Series of Poker teilzunehmen. Es ist das beliebteste Pokerspiel für Android mit über zehn Millionen installierten Spielen. Sie haben also immer andere Spieler, gegen die Sie spielen können, und können sogar Preise gewinnen. Poker Heat ist auch für das Gewinnen von Jackpots geeignet. Wenn Sie jedoch Anfänger sind, sollten Sie mit Governor of Poker 3 einen Versuch wagen.