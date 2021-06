Die nÃ¤chste wichtige Neuverpflichtung fÃ¼r Ihren FuÃŸballverein? Ein Datenanalyst

Die nächste wichtige Neuverpflichtung für Ihren Fußballverein? Ein Datenanalyst Redaktion

Stellen Sie sich diese Frage? Wer ist die wichtigste Person bei einem Fußballverein? Wenn Sie an Barcelona denken, könnten Sie sagen, dass Lionel Messi die wichtigste Person bei dem katalanischen Verein ist. Bei Bayern könnte es Robert Lewandowski sein. Bei Manchester City könnte man sagen, der Manager Pep Guardiola, oder vielleicht die reichen Besitzer, die riesige Summen für Ablösesummen ausgegeben haben.

Und doch gibt es eine zunehmende Vermutung, dass die wichtigsten Personen bei erfolgreichen Vereinen die unsichtbaren Beeinflusser sein könnten – Datenanalysten. Es ist kein Geheimnis, dass die größten Fußballvereine Datenwissenschaftler beschäftigen, die alle Aspekte der Mannschaft unter die Lupe nehmen. Die Klubs halten die Arbeit dieser Leute jedoch geheim, weil sie glauben, dass sie ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Der Fußball hat sich nur langsam auf die Idee eingelassen, Big Data zu nutzen. Viel langsamer als zum Beispiel Baseball und American Football. Erstere nutzen die Moneyball-Technik, die durch den Baseball-Trainer Billy Beane berühmt wurde. Aber Europas größte Fußballvereine sind jetzt gläubig, und viele kleinere Vereine versuchen, das Gleiche zu tun.

Barnsley FC wurde von Datenwissenschaftlern gekauft

Nehmen Sie zum Beispiel den Barnsley FC, einen einst unmodischen englischen Verein, der gefühlt eine Welt entfernt von den Reichtümern von Manchester City und Chelsea ist. Barnsley, die jetzt in der Liga unterhalb der Premier League – der EFL Championship – spielen, hatten noch vor ein paar Saisons zu kämpfen, nachdem sie in die dritte Stufe des englischen Fußballs abgestiegen waren. In dieser Saison jedoch hätten sie es fast in die Premier League geschafft und spielen einen der aufregendsten Fußbälle in England. Barnsleys Geheimnis? Ein Datenunternehmen – NewCity Capital – hat in den Verein investiert und setzt seine Überzeugungen auf dem Spielfeld um.

Auch die Art und Weise, wie Daten genutzt werden, ändert sich. Daten werden häufig verwendet, um sich auf vergangene Ereignisse zu konzentrieren – zum Beispiel darauf, wie ein Spieler abgeschnitten hat. Einige glauben jedoch, dass sie auch für Vorhersagen genutzt werden können. Das wird auch in anderen Bereichen wichtig sein, zum Beispiel bei Fußball Wetten. Den Ausgang eines Spiels besser vorhersagen zu können, ist der Traum eines jeden Wettenden, und die Datenanalyse wird das wahrscheinlich möglich machen, obwohl Perfektion bei Sportvorhersagen nie garantiert werden kann.

Die besten Analysten werden teuer sein

Natürlich werden die besten Analysten, genau wie die besten Spieler, nicht billig zu haben sein. Dies verschafft den großen Vereinen einen weiteren Vorteil, die bereits über eine größere Kaufkraft verfügen und mehr Einnahmen generieren. Der FC Arsenal zum Beispiel beschäftigt 15 Datenwissenschaftler, während Liverpool, Barcelona und Manchester City angeblich sogar noch mehr davon haben. Weniger wohlhabende Teams nutzen zwar auch Daten, aber eher in Form von allgemeiner Software.

Können wir jemals wissen, wie groß der Vorteil ist, Datenwissenschaftler zu haben? Das ist nicht einfach zu klären. Wir wissen, dass Mannschaften wie Bayern, Liverpool und Manchester City in letzter Zeit Erfolg hatten, aber andere wie Arsenal haben ein paar enttäuschende Jahre hinter sich. Andere wie AZ Alkmaar in den Niederlanden und der Brentford FC in England haben bescheidene Erfolge. Aber der Glaube daran, dass es funktioniert, ist bei einigen Vereinen wichtiger als alles andere. Vielleicht werden in den kommenden Jahren die besten Datenwissenschaftler für riesige Ablösesummen verschoben, so wie heute die Topspieler.