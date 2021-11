FÃ¼nf geniale Features der heutigen Zeit, die es vor 30 Jahren noch nicht gab

Fünf geniale Features der heutigen Zeit, die es vor 30 Jahren noch nicht gab Redaktion

Moderner, schneller, effizienter – das 21. Jahrhundert ist wirklich spannend! Und wenn wir mal wenige Jahre zurückdenken, war irgendwie noch vor 30 Jahren alles ein bisschen anders, oder? Damals, als gerade die ersten Handys auf den Messen vorgestellt wurden und sie fast ausschließlich den Besserverdienern vorbehalten waren. Doch es gibt noch eine ganze Menge praktischer Dinge, an die vor 30 Jahren auch noch keiner gedacht hätte!

Expander für die Männlichkeit

Die Kamera im Telefon

Vor 30 Jahren war das Telefon eine Institution zu Hause, die mit geringelter Schnur irgendwo auf einem kleinen Telefontischchen stand. Damit Fotos machen? Undenkbar! Wer so etwas vorgeschlagen hätte, wäre automatisch für verrückt erklärt worden. Und heute? Heute knipsen wir mit unseren Handys was das Zeug hält. Wie haben wir es eigentlich damals gemacht, wenn wir Urlaubsfotos festhalten wollten? Ach ja, da gab es ja noch Vatis guten alten Fotoapparat, mit den Filmrollen, an die heutige Jugendliche gar keine Erinnerung mehr haben.

Soziale Netzwerke

Sozial waren wir auch vor 30 Jahren schon, doch Netzwerke wie Facebook und Co. waren damals noch nicht vorstellbar. Die gute alte Telefonliste war die einzige Option, wie Nachrichten von A bis Z verbreitet wurden, beispielsweise wenn eine Stunde Unterricht in der Schule ausfallen sollte. Dann rief Familie A, Familie B an, diese wiederum Familie C und so weiter. Bis jeder informiert war. Heute schreiben wir einfach in die Facebook- oder WhatsApp-Gruppe und schon weiß jeder was los ist. Herrlich einfach, unsere heutige Welt.

Online-Casinos

Casino? Online? Was soll das denn nun wieder sein? So hätten Menschen wohl reagiert, wenn man ihnen vor 30 Jahren von Bookies und Casinos im Online-Modus erzählt hätte. Klar, was eine Spielbank ist, wusste auch damals schon jeder. Doch dass wir irgendwann einmal Roulette und Co. am Computer spielen, das hätte uns niemand geglaubt. Denn damals war der Computer für den Durchschnittshaushalt noch unerschwinglich und darauf zu spielen war höchstens im 2D-Modus möglich.

Elektro-Autos

Das Auto an die Steckdose hängen und aufladen? „Du Spinnst“, hätte ein jeder gesagt, dem wir das vor 30 Jahren erzählt hätten. Heute wird E-Mobilität immer wichtiger und hat einen maßgeblichen Anteil der heutigen Infrastruktur. Immer mehr E-Autos bewegen sich auf deutschen Straßen und die Zahl wird wachsen.

Was ist in 30 Jahren?

Wenn wir heute überlegen, wie die Welt vor 30 Jahren aussah und wie wir auf heutige Errungenschaften reagiert hätten, dann stellt sich doch vor allem eine Frage! Was wird uns in den kommenden 30 Jahren erwarten? Welche Neuerungen, die für uns heute unvorstellbar sind, werden für die Menschen in 30 Jahren oder gar in 50 Jahren und noch weiter in der Zukunft vollkommen normal sein?