Gaming per App: Den SpielspaÃŸ im Pocket-Format

Gaming per App: Den Spielspaß im Pocket-Format Redaktion

Smartphones und Tablets sind immer gefragter, wenn es um das Zocken geht. Längst sind die Zeiten vergangen, in denen Gameplay nur auf dem Computer oder der Konsole stattfand. Heute nehmen echte Gaming-Fans das Spiel Erlebnis überall mit hin. Ob auf dem Android-Smartphone für die Hosentasche oder auf dem Tablet für das Zocken auf der Couch: PC und Konsole sind keine Notwendigkeit mehr. Diese enorme Flexibilität machen sich auch die Anbieter von Online Casino-Spielen zunutze. Sie entwickeln stets neue Slotgames, welche auf dem Smartphone oder Tablet von überall ausgespielt werden können. Doch worauf müssen Sie achten, wenn Sie sich eine solche App herunterladen möchten? Welche Vor- und Nachteile bieten Ihnen Casino-Apps?

Glücksspiel-Apps im Play Store erlaubt

Das Jahr 2021 bringt große Veränderungen für die Glücksspielbranche mit sich. Denn der Glücksspielstaatsvertrag, wie wir ihn bisher kannten, wird erneuert. Aus diesem Grund können auch Appstores wie der von Android Sportwetten-, und Lotterieapps bedenkenlos anbieten sowie veröffentlichen. Bislang durften Apps, welche das Spielen mit Echtgeld ermöglichten, in Deutschland nicht angeboten werden. Ausschließlich in Frankreich, Irland, Brasilien sowie dem Vereinigten Königreich, konnten diese Apps heruntergeladen werden. Zum 01. März erweitert der Appstore die Zugriffsrechte auch für Nutzer und Nutzerinnen aus Deutschland, Dänemark, Japan, Spanien und USA. Online Casinos in Form von Apps sind weiterhin ein kritisches Thema im Appstore von Android. Auch nach dem 01. März sollen diese Apps auf Echtgeldbasis nicht angeboten werden. Wer eine solche App auf virtueller Geldbasis anbieten möchte, muss eine gültige Lizenz vorlegen können. Anschließend durchläuft die App ein Prüfverfahren von Android, um im Store freigegeben zu werden. Hingegen zeigt sich, dass der Apple Playstore weitere Lockerungen zulässt. So dürfen Glücksspiel-Apps bereits nach einem ähnlichen Verfahren zur Prüfung angeboten werden – auch in Echtgeldform. Ob sich diese Neuerung auch auf den Android-Store übertragt, bleibt abzuwarten.

Kriterien für das beste mobile Casino für Ihr Handy

Sie möchten sich in einem Onlinecasino anmelden und Ihr Glück versuchen? Dann gilt es jedoch bestimmte Kriterien zu beachten, um einen passenden Anbieter zu finden. Sicherlich können Sie auch ein Casino ohne Anmeldung wählen. Dabei profitieren Sie von einem großen Vorteil: Ihre privaten Daten werden nicht mehr an die Glücksspielanbieter übertragen. Ihre Daten werden zwar benötigt, jedoch nicht mehr in einem Nutzeraccount hinterlegt. Somit können Sie sich anonymer im Glücksspiel bewegen. Jedoch bieten Ihnen diese Casinos ohne Anmeldung keine Speicherung von Punkteständen und ermöglichen keine Ansammlung von geldgewinnen auf einem virtuellen Spielekonto.

Lizenzierung und Sicherheit

Die wichtigsten Kriterien, welche Ihnen bei der Auswahl Ihres Casinos helfen sollten, sind die Lizenzierungen sowie die Sicherheit. Die Lizenzierung erfolgt aktuell in Ländern wie Malta oder Gibraltar. Wird eine Lizenz ausgestellt, ist die mit einer einzigartigen Nummer versehen. Auf der Startseite eines seriösen Anbieters wie beispielsweise

Mobilautomaten finden sie diese Lizenzierung sowie die dazugehörige Nummer. Anhand derer können Sie einfach und leicht nachprüfen, ob die Glücksspiel-Lizenz für das entsprechende Casino ausgestellt wurde. Achten Sie zudem auf die Verschlüsselung Ihrer Daten bei der Übertragung. Ein seriöses sowie hochwertiges Casino bietet Ihnen eine sichere mobile Verbindung per SSL Datenverschlüsselung. Somit können keine unbefugten Dritten Ihre Daten abfangen sowie missbrauchen. Auch wenn es viel Arbeitsaufwand mit sich bringt, gilt es den folgenden Schritt nie auszulassen: Lesen Sie unbedingt die AGB, ebenso wie die Cookies und Richtlinien. Diese drei Aspekte geben einen großen Aufschluss über die Arbeit des Casinos. Welche Daten werden gespeichert, welche Daten werden weitergegeben und wie arbeitet das System?

Gute Zahlungsmöglichkeiten

Vor der Anmeldung bei einem Anbieter, sollten Sie die Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten betrachten. Bietet Ihnen der Anbieter einen seriösen sowie sicheren Weg, um Geld auf Ihr Spielekonto einzuzahlen? Wird das Geld schnell sowie sicher zu Ihnen übertragen, wenn Sie es auszahlen möchten? Lesen Sie unbedingt nach, ob es eine Mindestgrenze gibt, ab welchem Betrag auf Ihr Echtgeldkonto ausgezahlt werden kann. Oftmals ist es ärgerlich festzustellen, dass die App erst ab einem bestimmten Limit auszahlen kann.

Spielauswahl

Eine große Auswahl an Spielen sollte ein Kriterium bei der Auswahl sein. Schließlich möchten Sie nicht täglich die gleichen Spiele nutzen, sondern sich weiterentwickeln. Neben Games, welche Sie zu jeder Zeit spielen können, bieten namhafte Casinos auch Live-Games an. Dabei handelt es sich um Veranstaltungen, welche in Echtzeit und mit Echtgeld stattfinden. Diese Spiele machen auf dem Smartphone oder Tablet besonders viel Spaß, da Sie sich das Android-Endgerät mit auf den Balkon, in die Badewanne oder in das Bett nehmen können. Von überall aus nehmen sie an interaktiven Turnieren teil, die echten Nervenkitzel bieten.