Grailify App Review

Sneaker und Streetwear sind mittlerweile ein sehr großes Thema geworden. Neue Sneaker, wie z.B. Air Jordans, sorgen regelmäßig für abstürzende Server von Händlern. Doch bis es Sneaker News schaffen sich in die offiziellen Nachrichten und Newsportale zu etablieren, wird wohl noch etwas Zeit vergehen. Das macht aber gar nichts, denn Sneaker Portale wie Grailify bieten News für Sneakerheads, Fashionmongers, Smart-Dresser und alle, die öfter mal so ein kleines Glücks- und Kaufgefühl überkommt, wenn sie neue Sneaker sehen.



Bereits seit über 3 Jahren versorgen die Jungs von Grailify die Sneakerszene mit den neusten News im “Sneakergame”. Und seit einigen Monaten wird dieser kostenlose Service auch in Form einer App angeboten. Die Grailify App bietet einige entscheidende Vorteile, die andere Kanäle nicht bieten können. Schauen wir uns die Grailify App mal im Detail an:

Sneaker Release Kalender

Grailify ist ein Sneaker Release Kalender. Alle anstehenden Releases werden sorgfältig in der Sneaker App dargestellt. Der Release Kalender ist also das Herzstück des Services, weshalb man auch beim Ersten Start der App direkt in diese Ansicht geführt wird. Hier kann man sich ganz in Ruhe die anstehenden und vergangenen Releases anschauen. Zusätzlich werden wichtige Grundinformationen, wie der Name, der Preis oder das Releasedatum angezeigt. Gefällt ein Release, so kann man mit ein Tippen auf das “Weckersymbol” eine Benachrichtigung für den Release festlegen.Wann genau die App einen an den Release erinnern soll, kann in den Einstellungen der App festgelegt werden. So sind Einstellungsmöglichkeiten, wie 15 Minuten, 60 Minuten oder 1 Tag vor dem Release möglich.

Produktseite

Mit einem Tippen auf eines der Produkte wird man auf die Produktseite weitergeleitet. Hier erhält man weiterführende Informationen zum Produkt sowie weitere Produktbilder. Ebenfalls interessant ist die Votingfunktion. Man kann hier die einzelnen Produkte hoch- oder runter-voten. Diese Informationen werden vor allem im nächsten Tab, der “Favoriten” hilfreich.

Favoriten

Der “Favoriten” Bereich wird in zwei Segmente aufgeteilt. Der erste Bereich ist die “Trending” Ansicht, die das Sentiment der Community widerspiegelt. Hier werden die am “heißesten” gevoteten Sneaker mit absteigender Wertung dargestellt. So bekommt man einen groben Überblick über die beliebtesten Sneaker Releases. Der Bereich “Meine Favoriten” zeigt hingegen die eigenen favorisierten Produkte an.

Grailarm

Ein weiterer, wichtiger Bereich der Grailify App ist der “Grailarm”. Der Name ist eine Zusammensetzung aus den beiden Begriffen “Grailify” und “Alarm”. Der Grailarm ist der Bereich, an dem die letzten Push-Benachrichtigungen gespeichert werden. Denn ein besonderer Aspekt des Services von Grailify ist die sofortige Benachrichtigung über neue Restocks, Releases oder News. Diese werden mehrmals täglich in Form einer Push Benachrichtigung versendet und im “Grailarm” Bereich archiviert.

News

Der “News” Tab ist hingegen selbsterklärend. Hier werden alle News, die die Grailify Redaktion verfasst, chronologisch abgebildet. Das Team von Grailify durchstöbert täglich mehr als 70 Shops, Blogs und Newsportale um zu jeder Zeit auf dem neuesten Stand zu sein. So wird eine hohe Aktualität für Sie als Nutzer gewährleistet.

Fazit

Die Grailify App ist ein kostenloser und werbefreier Service und ist für iOS– und Android-Geräte erhältlich. Für jeden, der auch nur halbwegs am Thema Sneaker und Streetwear interessiert ist, ist diese App auf jeden Fall empfehlenswert. Mit über 100.000 Downloads und über 11.000 meist positiven Bewertungen ist auch ein sehr großer Teil der Community dieser Meinung.