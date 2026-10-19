Lokal und in der Cloud: Warum die Synchronisation zwischen zwei Datenbanken so oft schiefgeht

Ein Nutzer Ã¤ndert im Zug eine Notiz, das Netz ist weg, die App speichert trotzdem. Am Abend Ã¶ffnet er dieselbe Notiz auf dem Tablet, und die Ã„nderung vom Vormittag fehlt. Fehlerberichte dieser Art landen frÃ¼her oder spÃ¤ter in fast jedem Projekt mit Offline-Modus. Die Ursache ist selten ein Bug im klassischen Sinn. Meist steckt dahinter eine Regel zur KonfliktlÃ¶sung, Ã¼ber die nie jemand bewusst entschieden hat.

Zwei Datenbanken in einer App

Jede offlinefÃ¤hige Android-App mit Server-Anbindung arbeitet mit zwei Datenbanken. Auf dem GerÃ¤t liegt meist eine SQLite-Datenbank, angesprochen Ã¼ber Room, die Jetpack-Bibliothek, die eine Abstraktionsschicht Ã¼ber SQLite legt und SQL-Abfragen schon beim Kompilieren prÃ¼ft. Auf dem Server liegt die zweite Datenbank, heute oft eine der verwalteten Cloud-Datenbanken eines Anbieters.

Welche von beiden die maÃŸgebliche Quelle ist, hÃ¤ngt von der Perspektive ab. Innerhalb der App ist es die lokale Datenbank: OberflÃ¤che und ViewModels lesen ausschlieÃŸlich von dort, damit die Daten in jedem Verbindungszustand konsistent bleiben. Ãœber alle GerÃ¤te eines Nutzers hinweg ist es der Server, denn nur dort laufen die Ã„nderungen von Smartphone, Tablet und Web zusammen. Offline-first lohnt sich, weil Netz auf dem Smartphone keine Konstante ist. Im Aufzug, im Tunnel oder auf einem Tablet ohne SIM-Karte bricht die Verbindung regelmÃ¤ÃŸig ab, und eine App, die dann auf die erste Netzwerkantwort wartet, fÃ¼hlt sich kaputt an.

Die App liest deshalb aus der lokalen Datenbank, damit die OberflÃ¤che auch ohne Netz sofort reagiert, und gleicht im Hintergrund mit dem Server ab. FÃ¼r den Nutzer fÃ¼hlt sich das an wie ein einziger Datenbestand. FÃ¼r das Entwicklerteam sind es zwei BestÃ¤nde, die sich zeitweise widersprechen dÃ¼rfen und irgendwann wieder Ã¼bereinstimmen mÃ¼ssen. Genau in diesem Abgleich entstehen die Probleme.

Wo die Daten verloren gehen

Die typischen Fehler lassen sich in fÃ¼nf Gruppen einteilen:

Stille Ãœberschreibung. Zwei GerÃ¤te Ã¤ndern denselben Datensatz, der Server behÃ¤lt den spÃ¤teren und verwirft den anderen, ohne dass es jemand bemerkt.

Abweichende Uhren. Kommt der Zeitstempel vom GerÃ¤t, entscheidet dessen Uhr. Ein Smartphone mit falsch eingestellter Zeit gewinnt dann jeden Konflikt oder verliert jeden.

Halbe Synchronisation. Die App Ã¼bertrÃ¤gt eine Bestellung, doch die Verbindung reiÃŸt vor den Positionen ab. Auf dem Server existiert ein Bestellkopf ohne Inhalt.

Doppelte EintrÃ¤ge. Die Anfrage kam an, die Antwort nicht. Die App sendet erneut, und der Server legt den Datensatz ein zweites Mal an, weil kein IdempotenzschlÃ¼ssel mitgeschickt wurde.

Schema-Drift. Nutzer aktualisieren ihre Apps nicht gleichzeitig, also muss der Server noch lange Daten im Format Ã¤lterer App-Versionen annehmen.

Keiner dieser Fehler wirft eine Exception. Die App lÃ¤uft weiter, der Absturzbericht bleibt leer, und die Daten sind trotzdem falsch. Deshalb fallen sie meist erst auf, wenn ein Nutzer sich beschwert.

Was der Server beitragen muss

Viele dieser Fehler lassen sich nur auf der Serverseite sauber lÃ¶sen. Der Server braucht eine verlÃ¤ssliche Versionierung pro Datensatz, etwa eine Versionsnummer, die bei jedem Schreibvorgang steigt und die das GerÃ¤t beim Hochladen mitschickt. Passt die Nummer nicht, liegt ein Konflikt vor, und der Server weiÃŸ es sofort.

GelÃ¶schte DatensÃ¤tze dÃ¼rfen nicht einfach verschwinden. Sie brauchen Tombstones, also LÃ¶schmarkierungen, damit andere GerÃ¤te die LÃ¶schung beim nÃ¤chsten Abgleich mitbekommen. Auch Tombstones brauchen eine Aufbewahrungsfrist. Ein GerÃ¤t, das lÃ¤nger offline war als diese Frist, kennt LÃ¶schungen nicht mehr, die der Server lÃ¤ngst aufgerÃ¤umt hat, und lÃ¤dt deshalb den vollstÃ¤ndigen Datenbestand neu. Dazu kommt ein monoton steigender Ã„nderungsfeed: Die App fragt â€žalle Ã„nderungen seit Version 4812â€œ ab und lÃ¤dt nur diese Differenz.

Gegen halbe Synchronisationen hilft eine atomare Ãœbertragung. Bestellkopf und Positionen gehen in einer einzigen Anfrage an den Server, der sie in einer Transaktion schreibt oder vollstÃ¤ndig ablehnt. Ein Bestellkopf ohne Inhalt kann so gar nicht erst entstehen.

Doppelte EintrÃ¤ge verhindert ein IdempotenzschlÃ¼ssel. Die App erzeugt beim Anlegen eines Datensatzes eine eindeutige ID, etwa eine UUID, und schickt sie bei jedem Versuch mit. Kennt der Server den SchlÃ¼ssel schon, legt er nichts neu an und liefert das Ergebnis des ersten Versuchs zurÃ¼ck.

FÃ¼r die Schema-Drift braucht der Server versionierte Schnittstellen, die Ã¤ltere Formate noch eine Weile annehmen und in das aktuelle Schema Ã¼bersetzen. Auf dem GerÃ¤t Ã¼bernimmt Room den Gegenpart, denn die Bibliothek bringt eigene Migrationspfade fÃ¼r SchemaÃ¤nderungen der lokalen Datenbank mit.

Die Datenbank dahinter muss genau dieses Lesemuster gut bedienen, also viele kleine Abfragen nach geÃ¤nderten Zeilen, von vielen GerÃ¤ten gleichzeitig. Ohne Index auf der Spalte mit der Versionsnummer wird jede dieser Abfragen zum Scan Ã¼ber die ganze Tabelle. Ob Sie die Datenbank selbst betreiben oder eine verwaltete cloud database auf Basis von PostgreSQL, MySQL, MongoDB oder Valkey einsetzen, Ã¤ndert an dieser Logik nichts. Ein verwalteter Dienst Ã¼bernimmt Einrichtung, Wartung, Backups, Skalierung und Sicherheit. Den Index auf der Versionsspalte, das Format des Ã„nderungsfeeds und die Regeln fÃ¼r Konflikte legen trotzdem Sie fest.

Konflikte lÃ¶sen, aber bewusst

Bei mobilen Apps ist â€žlast write winsâ€œ ein verbreiteter Ansatz: Das GerÃ¤t hÃ¤ngt Zeitstempel an die Daten, und der Server verwirft alles, was Ã¤lter ist als der aktuelle Stand. Es ist eine von vier gÃ¤ngigen Strategien, und jede davon verliert unter bestimmten UmstÃ¤nden etwas.

Strategie Wie sie entscheidet Was dabei verloren gehen kann Wann sie vertretbar ist Last write wins Der neuere Zeitstempel Ã¼berschreibt Die Ã¤ltere Ã„nderung, ohne Warnung Einstellungen, Daten eines einzelnen Nutzers Server gewinnt Die Serverfassung bleibt, das GerÃ¤t Ã¼bernimmt sie Alle Ã„nderungen, die offline auf dem GerÃ¤t entstanden sind Preise, LagerbestÃ¤nde, zentral gepflegte Daten Merge pro Feld GeÃ¤nderte Felder werden einzeln zusammengefÃ¼hrt Eine von zwei Ã„nderungen am selben Feld Formulare, Profile, Kontakte CRDTs Datentypen, deren Ã„nderungen sich konfliktfrei zusammenfÃ¼hren lassen Keine Daten, dafÃ¼r Speicherplatz fÃ¼r Metadaten Gemeinsam bearbeitete Texte, Listen, ZÃ¤hler

Entscheidend ist weniger die Wahl selbst als die Festlegung pro Datentyp. Eine Notiz-App kann Einstellungen per â€žlast write winsâ€œ abgleichen, Notizen feldweise zusammenfÃ¼hren und eine geteilte Einkaufsliste als CRDT modellieren.

Wer â€žlast write winsâ€œ nutzt, sollte auÃŸerdem wissen, wessen Uhr zÃ¤hlt. Kommt der Zeitstempel vom GerÃ¤t, entscheidet eine Uhr, die der Nutzer verstellen kann. Setzt der Server den Zeitstempel, entscheidet die Ankunftsreihenfolge: Ein GerÃ¤t, das nach drei Stunden im Funkloch synchronisiert, Ã¼berschreibt dann Ã„nderungen, die in der Zwischenzeit auf einem anderen GerÃ¤t entstanden sind. Die Versionsnummer aus dem vorigen Abschnitt macht diesen Fall wenigstens sichtbar, weil der Server erkennt, dass das GerÃ¤t auf einer veralteten Fassung aufgesetzt hat. Was dann passiert, entscheidet wieder die Strategie in der Tabelle, diesmal mit Absicht.

CRDTs sind die sauberste LÃ¶sung fÃ¼r gemeinsam bearbeitete Inhalte, weil jedes GerÃ¤t Ã„nderungen unabhÃ¤ngig anwenden kann und am Ende alle denselben Stand erreichen. Der Preis sind zusÃ¤tzliche Metadaten zu jeder Ã„nderung, die gespeichert und Ã¼bertragen werden mÃ¼ssen. FÃ¼r eine Einstellungsseite lohnt sich dieser Aufwand selten, fÃ¼r einen geteilten Text fast immer.

So testen Sie die Synchronisation

Im Emulator mit stabilem WLAN zeigt sich kaum einer dieser Fehler. Vier Szenarien decken die meisten auf:

Zwei GerÃ¤te Ã¤ndern denselben Datensatz offline und gehen nacheinander wieder online. Das zeigt, ob die gewÃ¤hlte Strategie greift und ob der unterlegene Stand irgendwo sichtbar wird.

Ein GerÃ¤t bleibt Stunden im Flugmodus und geht dann wieder online. Das prÃ¼ft Tombstones, Ã„nderungsfeed und die Aufbewahrungsfrist.

Ein GerÃ¤t lÃ¤uft mit absichtlich falsch gestellter Uhr. Das zeigt sofort, ob irgendwo noch GerÃ¤tezeitstempel entscheiden.

Ein App-Update landet mitten in einer laufenden Synchronisation. Das prÃ¼ft Room-Migration, Idempotenz und Schnittstellenversion auf einmal.

Den Abgleich selbst Ã¼bernimmt meist WorkManager, und dessen Grenzen gehÃ¶ren mit in den Test. Periodische Arbeit lÃ¤uft hÃ¶chstens einmal alle 15 Minuten, und die Wartezeit vor einem erneuten Versuch betrÃ¤gt mindestens 10 Sekunden, standardmÃ¤ÃŸig 30 Sekunden mit exponentiellem Anstieg. Wer nur periodisch synchronisiert, lÃ¤sst frische Ã„nderungen also leicht eine Viertelstunde oder lÃ¤nger auf dem GerÃ¤t liegen, auch wenn das Netz lÃ¤ngst wieder da ist. Robuster ist eine einmalige Arbeit mit der Bedingung NetworkType.CONNECTED, die startet, sobald das GerÃ¤t wieder online ist, und Ã¼ber enqueueUniqueWork verhindert, dass mehrere Abgleiche parallel laufen.

Tragen Sie das Ergebnis jedes Szenarios in eine Tabelle neben die Strategie ein, die Sie fÃ¼r den jeweiligen Datentyp gewÃ¤hlt haben. Wo eine Zelle leer bleibt, hat noch niemand entschieden, was passieren soll.