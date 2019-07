Mobile Poker und Roulette: Die besten GlÃ¼cksspielapps fÃ¼r Android

Früher wurden Poker oder Blackjack ausschließlich in Spielcasinos und Wirtshäusern gespielt. Inzwischen gibt es auch virtuelle Casinos im Internet. Mit Glücksspielapps fürs Smartphone lässt sich auch unterwegs spielen. Wir stellen die besten Casino-Apps für Android vor.

Casino-Apps für Android

Im Playstore von Android werden viele Applikationen angeboten, mit denen sich Poker, Blackjack, Roulette und viele andere Casinospiele spielen lassen. Die Auswahl reicht von der einfachen Slot-Maschine bis hin zu virtuellen Pokertischen. Einmal Geld eingezahlt, lässt sich mit diesen Apps dann gegen andere Mitspieler oder gegen den Computer spielen. Die besten Android-Apps nutzen die Vorteile des Smartphones aus, um ein optimales Spielerlebnis zu bieten.

Betway Casino Mobile

Betway Casino Mobile ist eine umfangreiche Glücksspielapp für Android und iOS. Die App bietet klassische Spielautomaten, Roulette und Blackjack. Unter den Slots finden sich Spielautomaten zu aktuellen Kinofilmen wie Jurassic Park und Bridesmaids. Die Roulette-Spiele umfassen unter anderem French Roulette und American Roulette sowie Live Roulette gegen andere Spieler. Auch die Auswahl beim Blackjack ist groß – von Classic Blackjack bis Multi-Hand. Die Spiele werden mit HD-Animationen untermalt und mit atmosphärischen Casinoklängen untermalt.

Live Hold´em Poker Pro

Live Hold´em Poker Pro ist die mobile App der beliebten Hold´em-Reihe. Auf dem Android-Smartphone können Spieler an Live-Turnieren teilnehmen oder in Einzelduellen ihre Einsätze riskieren. Die Applikation belohnt neue Spieler großzügig mit Boni und ist dank des stilsicheren Casino-Designs gut für Pokerrunden im Zug und zuhause geeignet. Die Gewinne lassen sich bei Live Hold´em Poker Pro unter anderem mittels Banküberweisung oder Kreditkarte auszahlen.

Karamba Casino

Die besten Glücksspiel-Apps müssen viele Zahlungsoptionen und einen guten Kunden-Support bieten. Bei Online-Spielen ist die Sicherheit besonders wichtig. Das Android bietet eine Reihe von Spielen, die sich unterwegs oder zu Hause spielen lassen. Mit der richtigen Glücksspiel-App lässt sich auch unterwegs Pokern und Co. Mehr zum Thema Glücksspiel erfahren Sie hier.

Karamba Casino ist eine App, die besonders sicher ist und vor allem Spiele bietet, die unterwegs Spaß machen. Die App bringt eine Vielzahl an Glücksspielen auf das Android- oder iOS-Gerät. Die Anwendung umfasst sowohl Slots als auch die Casino-Klassiker Blackjack und Roulette. Die Slots bieten Kultspiele wie Glamour Gems und Eye Of Horus. Das klassische British Roulette ist nur einer von vielen Roulette-Tischen, die Karamba Casino zu einem echten Highlight machen. Beim Blackjack ist die Auswahl ebenfalls groß – von European Blackjack bis zur Classic-Variante. Dadurch wird neuen und erfahrenen Spielern an den verschiedenen Slots und Spieltischen massig Spielspaß geboten.

Mr. Green App

Die Mr Green App bietet im Moment mehr als 200 Glücksspiele. Gespielt werden können sie im umfangreichen Live-Bereich, in dem die Spieler sich in Baccarat, Blackjack oder im Videostream Poker duellieren. Die Slot-Auswahl bietet ikonische Automaten wie Book of Dead oder Bloodsuckers. Für Abwechslung sorgen moderne Slots wie Wild Neon, die echtes Las-Vegas-Feeling auf das Android-Gerät bringen. Die Mr Green App schafft es auch durch die vielen Zahlungsmöglichkeiten auf die Bestenliste, denn Geld ein- und auszahlen lässt sich über Sofortüberweisung, Giropay, Neteller, Skrill oder MasterCard.

JackpotCity

JackpotCity ist eine Casino-App, mit der sich Poker und andere Casino-Klassiker spielen lassen. Die App sticht vor allem dadurch hervor, dass die Prämien von JackpotCity der beste Casino Bonus sind. Dank einer hervorragenden Grafik und vielen verschiedenen Spielen ist neben den Boni jedoch auch echtes Spielvergnügen geboten. Wer Lust hat, kann zudem in einer Testrunde seine Pokerstrategien testen. Von Roulette bis hin zu Blackjack werden bei JackpotCity alle beliebten Spiele geboten.

Die besten mobilen Slots: Book of Moorhuhn und Rizk

Book of Moorhuhn ist die Glücksspiel-Version des Jäger-Klassikers. In einem virtuellen Bereich hat der Spieler die Aufgabe, ganz im Stile von Book of Ra und Co. Kombinationen zu sammeln und hohe Gewinne einzufahren. Zwar keine klassische Glücksspiel-App, bietet Book of Moorhuhn dennoch eche Casino-Atmosphäre. Außerdem bringt sie das kultige Moorhuhn mit einem neuen Spielkonzept aufs Smartphone zurück.

Rizk ist eine Casino-App, die Zugriff auf verschiedene Slot-Maschinen bietet. Die App ist in einer kostenlosen Version spielbar. Das gesamte Spielvergnügen entfaltet sich jedoch erst in der Vollversion, die mit zusätzlichen Features und einem Premium-Support aufwartet.

Der Android Playstore bietet Casinofreunden eine riesige Auswahl an Casino Apps. Ob klassisches Online-Casino wie Betway Mobile oder Poker-App wie Live Hold´em Poker Pro: die Apps sind per Klick heruntergeladen und lassen sich dann sofort nutzen.