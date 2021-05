Neue Technologien â€“ Wie man Tennis bald neu erleben kann

Neue Technologien – Wie man Tennis bald neu erleben kann Redaktion

Das Handy hat der Welt neue Möglichkeiten eröffnet. Jederzeit kann man jetzt mit Freunden in Kontakt stehen, seiner Community direkt neue Bilder zeigen und sich mit Handyspielen unterhalten. Auch im Sport ist dieser Trend schon lange angekommen. Für jede Sportart gibt es mittlerweile eine große Anzahl an Apps. Das ist auch beim Tennis nicht anders. Es gibt eigene Handyspiele zur Unterhaltung und man kann über offizielle Apps der Veranstalter immer am aktuellen Stand des Geschehens bleiben. Das eröffnet die Frage, wie diese Apps in Zukunft noch verbessert werden können. Bereits jetzt kann man den live Spielstand sehen und teils sogar das Spiel live am Handy oder am Tablet verfolgen. In diesem Artikel schauen wir uns einige Möglichkeiten an, wie das Erlebnis noch verbessert werden kann.

Mehr Statistiken

Bisher kann man schon den aktuellen Spielstand und einige weitere Statistiken sehen, aber es gibt noch einige Möglichkeiten sich hier zu verbessern und den Zuschauern einen noch tieferen Einblick in das Spiel zu geben. In dem Blog von Betway Sportwetten werden beispielsweise Chips im Schläger, am Arm und in den Schuhen dafür vorgeschlagen. Durch die Chips im Schläger könnten mehr Daten über die Schläge der Spieler und dadurch ihre Leistung gesammelt werden. Auch durch den Chip im Schuh kann mehr Information über die Bewegung und Schritte der Spieler in Erfahrung gebracht werden und damit der Spielstil der Spieler besser den Fans erklärt werden. Rennt ein Spieler viel und erkämpft sich so Punkte oder wird ihm am Ende die Energie für die finale Phase des Matches fehlen?

Im Stadion

Auch für die Fans im Stadion ergeben sich neue Möglichkeiten. So ist es wahrscheinlich, dass man bei den French Open in ein paar Jahren sein Essen direkt an den Platz bestellen kann. Mit einem einfachen Knopfdruck auf dem Smartphone. Auch zweite Bildschirme, die über eine extra Brille angezeigt werden, können den Stadionbesuch verbessern. Mit diesen kann man dann den Stars auf dem Platz zusehen und gleichzeitig auf der Brille die aktuellen Statistiken zum Spiel begutachten. Ein weiterer technologischer Fortschritt wären neue 360° Kameras am Spielfeld. Dadurch könnte nicht nur in Verbindung mit dem Hawk-Eye die Fehlerrate der Schiedsrichter minimiert werden, sondern auch der Spieler – über eine App – virtuell auf das Spielfeld gestellt werden. Dadurch könnten Fans hautnah erleben, was es heißt, ein Tennisstar zu sein. Hobbyspieler könnten damit auch das Spiel der Stars analysieren und sich Tricks abschauen. Das könnte dann im Spiel mit Freunden das eigene Spiel verbessern.

E-Sport

Ein wichtiger Part wird die Verbesserung der Videospielindustrie werden. E-Sport hat in den vergangenen Jahren einen rasanten Aufstieg hingelegt. Für verschiedenste Sportarten gibt es hier bereits eigene Weltmeisterschaften, die Millionen von Zusehern vor den Bildschirm zieht. Auch für Tennis gibt es kleine Anfänge, jedoch sind die nicht mit ihren Kontrahenten zu vergleichen. AO Tennis 2 ist der bisher beste Ableger für den Tennismarkt aber muss noch einige Hürden nehmen, um in Zukunft auch ein Zuschauermagnet zu werden. Wenn hier starke Verbesserungen eintreten spricht nichts dagegen, dass auch hier Tennis zu einer der beliebtesten Spielmöglichkeiten wird. Die Fans dafür sind vorhanden.