Online Casino fÃ¼r 10 Euro

Das Online Casino Grand Mondial ist ein großartiges Casino von Microgaming. Es bietet nicht nur eine perfekte Online Plattform für Casino Spiele. Sie können auch eine eigene Software herunterladen und so die Lobby auf Ihrem Desktop Computer installieren. Das Grand Mondial Casino wird von Technology Services Trading Ltd. betrieben. Es ist Teil des großen Casino Rewards Netzwerk, wo Sie in mehreren Seiten gleichzeitig Treuepunkte sammeln können.

Vorteile im Grand Mondial

Dieses Online Casino bietet alles, was das Spielerherz begehrt:

Insgesamt über 550 Spiele

Video Slots mit hohen Jackpots (insgesamt derzeit über 3 Millionen Euro)

Die besten Slots von Microgaming (Thunderstruck II, Immortal Rommance, und viele andere)

Alle Tischspiele mit vielen Varianten (Roulette, Poker, Blackjack usw.)

Viele verschiedene Zahlungsoptionen

Live-Chat 24/7

Mit €10 zur ersten Million

Schon mit einer minimalen Einzahlung von 10€ haben Sie die Chance im Grand Mondial an einem der Jackpot Slots wie Mega Moolah, Millionen von Euro zu gewinnen. Genauer gesagt, bekommen Sie 150 Freispiele sofort nach der ersten Einzahlung gutgeschrieben. Derzeit gibt es sogar noch einen zusätzlichen Willkommensbonus. Auf die zweite Einzahlung erhalten Sie 100% Bonusgeld bis zu 250€.

Der Bonus auf die erste Einzahlung muss allerdings 60-mal erneut eingesetzt werden, bevor eine Auszahlung als Echtgeld möglich ist. Für das Bonusgeld auf die zweite Einzahlung gilt eine 30-malige Umsatzbedingung. Doch die Chancen auf hohe Gewinne an den Jackpot Spielautomaten wird dadurch nicht geschmälert. Denn nur dort können Sie die 150 Freispiele verwenden. Es werden hierfür 37,50€ gutgeschrieben, die Sie mit 0,25€ pro Spin verwenden können.

Toller Kundenservice

Sollten Sie zum Willkommensangebot oder zum Casino irgendwelche Frage haben, steht Ihnen ein hervorragender Kundenservice rund um die Uhr zur Verfügung. Aber das Beste ist, dass Sie über eine kostenfreie Telefonnummer anrufen können. Und die funktioniert auch aus Deutschland und auf Deutsch.

Das Casino Reward Netzwerk

Vergessen Sie nicht, dass der Einstieg in das Grand Mondial nur 10€ gekostet hat. Und trotzdem sind Sie sofort ab Ihrem ersten Einsatz von Echtgeld im internationalen Casino Reward Netzwerk. Das bedeutet, dass Sie gleich in all den fast dreißig teilnehmenden Casinos Treuepunkte sammeln können. Je nachdem welche der sechs VIP-Stufen Sie erreicht haben, können Sie an unterschiedlich vielen speziellen VIP-Jackpot Automaten spielen. Dort haben Sie nochmals die Chance auf hohe Gewinne.

Alteingesessene Casino-Firma

Seit mehr als einem Jahrzehnt betreibt die Technology Services Trading hochwertige Microgaming-Casinos. Das Grand Mondial Casino gehört ebenso zu diesem Imperium, wie einige sehr bekannte Casino-Marken wie Quatro Casino, Captain Cooks und Casino Share. Das Unternehmen und die Website sind von der Kahnawake Gaming Commission lizenziert.

Microgaming Spielautomaten

Wenn Sie ein Fan von Microgaming Spielautomaten sind, sind Sie hier richtig. Das liegt daran, dass in der luxuriös gestalteten Spielelobby des Grand Mondial Casinos mehr als 300 Video Slots dieses Anbieters aufgelistet sind. Für Fans von Microgaming Spielen ist das das Paradies. Hier finden Sie auch immer die aktuellsten Neuerscheinungen von diesem Spieleentwickler.

Viele Varianten von Tischspielen

Gerade Spieler, die gerne an den Tischen im Casino Platz nehmen, ist es wichtig, auch mal was Neues auszuprobieren. Das normale Blackjack, Roulette, Poker oder Baccarat kennen sie schon lange. Da hat das Grand Mondial was richtig Gutes zu bieten. In der nachstehenden Tabelle finden Sie eine kleine Auswahl der zur Verfügung stehenden Varianten der wichtigsten Tischspiele.

Blackjack Roulette Video Poker Classic Blackjack Gold American Roulette Jacks or Better Video Poker Vegas Strip Blackjack French Roulette Aces and Faces Video Poker Gold Series Atlantic City Blackjack European Roulette Deuces Wild Video Poker



Progressive Jackpots

Mit dem Willkommensbonus, den Sie mit nur 10€ bekommen können, erhalten Sie 150 Freispiele auf einem der Jackpot Video Slots. Das Beste daran ist, dass es sich durchwegs um progressive Jackpots handelt. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn in irgendeinem Casino jemand auf genau diesem Spielautomaten Echtgeld einsetzt, wird dieser höher. Das passiert, in dem ein kleiner Teil des Einsatzes dafür verwendet wird, den progressiven Jackpot zu speisen. Es sparen sozusagen alle Spieler zusammen, um diesen immer mehr in die Höhe zu treiben. Hier finden Sie ein paar von diesen Spielautomaten aufgelistet:

Mega Moolah

King Cashalot

Caribbean Draw Poker

Roulette Royale

Triple Sevens

Fazit zum Grand Mondial Casino

Die Investition für den Einstieg in dieses hochwertige Casino ist mit 10€ extrem niedrig. Alleine mit dem Willkommensbonus haben Sie bereits 150-mal die Chance auf einen Millionen Jackpot. Das sollte man einfach riskieren, denn 10€ ist der Spaß auf jeden Fall wert.