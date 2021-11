Online Casinos: Klischees und Mythen Redaktion

Das Online Glücksspiel von vielen Klischees und Mythen umgeben. Selbst einige erfahrene Online Casinospieler kennen die Wahrheit nicht und halten diese seltsamen Überzeugungen am Leben. Es ist aber klar, dass Online Glücksspiele eine großartige Sache sind, wenn sie verantwortungsvoll betrieben werden. Das wichtigste ist aber auch, dass Sie Verständnis haben, wie die Online Glücksspiele eigentlich funktionieren und was zu Mythen und was zur Realität gehört.

Online Casinos sind illegal

Aus irgendeinem Grund denken viele Leute, dass Online Casinospiele im Gegensatz zu Offline Glücksspielen überall auf der Welt illegal sind. Aber das ist nicht wahr. Oder, um genau zu sein, ist es nicht ganz wahr. Online Glücksspiele sind in einigen Ländern, in denen die Regierung nicht damit zufrieden ist, keine Steuern von ihnen zu erhalten, eingeschränkt. Aber gleichzeitig sind Online Casinos in vielen anderen Ländern völlig legal. Sie sollen einfach aufmerksam im Netz lesen, wo Sie legal in Online Casinos spielen können oder wo es irgendwelche Lösungen gibt, um dieses Problem zu bekämpfen.

Online Glücksspiele machen süchtig

Wie Koffein, Zigaretten, was süchtig macht, können Online Glücksspiele süchtig machen. Aber nur für bestimmte Menschen, die zu Süchten neigen. Das bedeutet aber nicht, dass alle Online Glücksspieler jeden Tag Casinospiele spielen, anstatt zu Arbeit zu gehen, zu essen und zu schlafen. Die meisten Online Casinokunden spielen von Zeit zu Zeit Glücksspiele und dieses Hobby schadet ihrem Leben in keiner Weise. Wenn Sie denken, dass Sie auch im Casino sehr schnell verlieren können, haben Sie die Chance, immer kostenlos zu spielen. Die meisten Casinos bieten solche Möglichkeit für eigene Kunden, die Angst vor dem Spielen mit dem Echtgeld haben.

Online Casinos sind nicht fair

Manche Leute denken, dass Online Casinospiele nicht zufällig sind und von den Casinos so eingestellt werden, dass die Spieler immer verlieren. Aber Sie sollten wissen, dass alle Spiele in den zuverlässigen Online Casinos von den entsprechenden Gerichtsbarkeiten lizenziert sind und völlig fair und zufällig sind. Kein einziges Casino wird seinen Ruf für ein paar Dollar aufs Spiel setzen. Sie müssen nur in den problemlosen Casinos spielen, die Sie im Netz finden können. Wenn Sie der Webseite nicht glauben, dann können Sie immer eine Lizenz vom Casino überprüfen. Die Informationen über die Lizenzierung befinden sich gewöhnlich in der Fußzeile der Webseite.

Online Casinos sind nicht sicher

Viele Spieler machen sich Sorgen darüber, dass ihre persönlichen Daten beim Spielen von Online Casinos gefährdet sind, und diese Bedenken rühren im Allgemeinen von dem weit verbreiteten Klischee her, dass die Webseiten nicht sicher sind. Viele Spieler machen sich auch Sorgen, dass ihr Geld gestohlen werden könnte, sobald sie eine Einzahlung getätigt haben, und auch dies hat nichts mit der Realität zu tun. Die Realität ist, dass die renommiertesten, zuverlässigsten, vollständig lizenzierten und regulierten Betreiber auch die sichersten Seiten sind, die Sie online finden könnten. Alle renommierten Online Casinos wie N1 Casino Schweiz verwenden die beste und sicherste Sicherheitstechnologie, die es unmöglich machen, dass jemand Ihre persönlichen Daten stiehlt oder Ihr hart verdientes Geld in die Hände bekommt. So muss man auch sagen, dass nicht alle Casinos die beste Verschlüsselungstechnologie verwenden, um Ihre persönlichen Daten und Ihr Geld zu schützen, aber diejenigen, die lizenziert und reguliert sind, sind hundertprozentig sicher.

Online Casinos sichern kein echtes Casinogefühl

Die Fans des „echten“ Glücksspiels denken manchmal, dass nur die Offline Casinospiele unterhaltsam und lukrativ sein können, während Online Glücksspiele „unecht“ sind. Vor ein paar Jahren, als die Online Casinos technisch noch sehr einfach waren und die Spieler mit fortschrittlichen Funktionen und einer großen Auswahl an Spielen nicht beeindrucken konnten, könnte dies durchaus der Wahrheit entsprechen. Aber heute haben die meisten Online Casinos alle Spiele, die in den Offline Casinos angeboten werden, und sogar noch mehr, voll von detaillierten Grafiken, hellen Animationen und einzigartigen Sounds. Online Glücksspiele sind, nach den Playamo Erfahrungen, also nicht die schlechte Version der Offline Casinospiele, sondern die Möglichkeit, Ihre Lieblings-Slots zu spielen, ohne das Haus zu verlassen. Online- und Offline-Glücksspiele sind nicht austauschbar, sondern können sich perfekt ergänzen. Dazu lohnt es sich zu sagen, dass die Zahl der Spiele in einigen Casinos sogar viel höher ist, wenn man dies mit dem offline Angebot vergleicht. Nur mit wenigen Klicks finden Sie die Casinos, wo mehr als 1000 Spiele vorgestellt sind. Kein einziges Offline Casino kann sowas für eigene Kunden vorschlagen.

Beim Online Spielen fehlt die Kommunikation mit anderen Usern

Online Casinospiele gelten als „asozial“, da man dafür nicht aus dem Bett aufstehen und ins Casino gehen muss, wo man sich mit anderen Menschen unterhalten kann, während man spielt. Es ist aber nicht immer so. Viele Online Casinos haben jetzt Chats für Spieler und sogar die Live-Dealer-Räume, so dass Sie mit anderen Spielern sprechen können, wenn Sie es wollen. Oder nicht mit ihnen reden, wenn Sie es nicht wollen. In Live Dealer Casinos bekommen Sie sogar ein Gefühl, so dass Sie in dem landbasierten Casino spielen. Sie spielen gegen den Live Dealer und gegen andere User. Die Kommunikation ist in diesem Fall auf ganz anderem Niveau.